Boxer asasinat! Un sportiv de 21 de ani a fost găsit înfășurat într-o pătură la granița dintre SUA și Mexic » Detalii macabre
Jesus Ivan Mercado FOTO: X @rosaliliatorrs
Box

Boxer asasinat! Un sportiv de 21 de ani a fost găsit înfășurat într-o pătură la granița dintre SUA și Mexic » Detalii macabre

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 18.09.2025, ora 13:46
Actualizat: 18.09.2025, ora 13:47
  • Jesus Ivan Mercado, un boxer în vârstă de 21 de ani, a fost găsit mort la marginea unei șosele din Mexic.

Trupul acestuia a fost găsit de Colectivo Buscando, o asociație din Mexic care se ocupă cu căutarea persoanelor date dispărute.

Jesus Ivan Mercado, asasinat în Mexic

În cursul zilei de luni, 15 septembrie, un cadavru a fost găsit în zona San Luis Rio Colorado, statul Sonora, la marginea șoselei care duce spre Golful Santa Clara, la granița dintre Mexic și Statele Unite ale Americii.

Este vorba despre Jesus Ivan Mercado, un promițător boxer în vârstă de doar 21 de ani, originar din Ciudad Obregon, Mexic.

Acesta fusese dat dispărut cu doar câteva zile înainte ca trupul său să fie identificat. Conform sdpnoticias.com, tânărul sportiv a fost găsit înfășurat într-o pătură legată cu bandă adezivă.

Ulterior, familia sa a fost chemată pentru a-l identifica, rudele recunoscându-l datorită tatuajelor pe care le avea pe corp.

Jesus Ivan Mercado a avut parte de un start promițător în carieră, reușind să câștige 7 dintre cele 16 meciuri disputate. Cinci dintre victorii au fost obținute prin knockout.

Dispariția sportivului fusese semnalată în urmă cu câteva zile în San Luis Río Colorado, Sonora, orașul în care se mutase recent cu scopul de a-și continua cariera profesională.

Boxerul călătorise la Ciudad Juárez, statul Chihuahua, pentru a participa la o nouă luptă, iar în urma dispariției sale, organizații precum Madres Buscadoras de Sonora și Colectivo Buscando s-au alăturat căutărilor.

Procuratura generală a statului Sonora a deschis o anchetă pentru a clarifica circumstanțele care au dus la decesul sportivului.

Deși cadavrul a fost găsit înfășurat într-o pătură legată cu bandă adezivă, nu au fost detectate semne de violență externă, astfel încât se așteaptă rezultatele autopsiei pentru a se stabili cauza exactă a decesului.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

