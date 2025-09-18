Lionel Messi a decis! Starul argentinian știe la ce club vrea să-și încheie cariera » Anunț de ultimă oră +7 foto
Lionel Messi
Lionel Messi a decis! Starul argentinian știe la ce club vrea să-și încheie cariera » Anunț de ultimă oră

George Neagu
Publicat: 18.09.2025, ora 14:35
Actualizat: 18.09.2025, ora 14:35
  • Presa internațională anunță că Lionel Messi (38 de ani) își va prelungi contractul cu Inter Miami.
  • Actuala înțelegere dintre fostul jucător al Barcelonei și echipa americană va expira în luna decembrie a acestui an.

Starul argentinian s-a alăturat echipei din MLS în 2023, după ce contractul său cu PSG a expirat.

Lionel Messi va continua la Inter Miami

Lionel Messi ar urma să semneze o nouă înțelegere cu Inter Miami și ar putea rămâne în MLS și după încheierea Campionatului Mondial de anul viitor, scrie france24.com, care citează AFP.

Anunțul oficial legat de prelungirea contractului lui Messi ar putea fi făcut în următoarele două săptămâni.

Coproprietarul clubul, Jorge Mas, declarase recent că va face tot ce-i stă în putință pentru a-i prelungi contractul lui Lionel Messi și pentru a-l convinge să-și încheie cariera la Inter Miami, conform espn.com.

Starul argentinian se află de două sezoane la Inter Miami, unde s-a impus rapid. Messi a devenit jucătorul care a ajuns cel mai repede la 40 de goluri marcate în istoria MLS.

Până acum, jucătorul cu 8 Baloane de Aur câștigate în carieră a jucat 75 de meciuri pentru americani, a înscris de 62 de ori și a oferit 30 de pase decisive.

Alături de Inter Miami a câștigat două trofee până acum: Cupa Ligii în 2023 și Supporters' Shield în 2024.

La începutul lunii septembrie, Messi a ratat câștigarea unui alt trofeu în SUA. Inter Miami a fost învinsă în finala Cupei Ligii cu 0-3 de Seattle Sounders.

De-a lungul carierei, Messi a mai evoluat 16 sezoane pentru Barcelona, unde a înscris 672 de goluri, dar și pentru PSG. În Franța, argentinianul a bifat 32 de reușite în 2 sezoane.

  • Următorul meci pentru Inter Miami va fi cu DC United duminică, în MLS.
772 de goluri
a marcat Lionel Messi în 950 de meciuri jucate în cariera sa

Messi: „Să pot încheia în felul acesta este ceea ce am visat”

După meciul cu Venezuela de pe 5 septembrie din preliminariile pentru CM din 2026, câștigat de Argentina cu 3-0, Messi declarase că nu este sigur dacă va participa la turneul final de anul viitor.

„Știind că a fost ultimul meci acasă, am retrăit pe acest teren multe momente, unele bune, altele mai puțin bune, dar mereu a fost o bucurie să joc în fața acestor oameni, mai ales după trofeele câștigate.

Să pot încheia în felul acesta aici este ceea ce am visat dintotdeauna. Ani de zile am simțit dragostea la Barcelona, iar dorința mea era să o trăiesc și acasă, în țara mea, alături de oamenii mei.

Nu cred că voi mai juca la următorul Mondial, la vârsta mea ar fi normal să nu mai ajung până atunci. Ceea ce e sigur însă e că acesta a fost ultimul meu meci oficial pe teren propriu”, a declarat atunci Lionel Messi.

Lionel Messi, ultimul meci jucat acasă. Argentina - Venezuela 3-0
Lionel Messi, ultimul meci jucat acasă. Argentina - Venezuela 3-0

Galerie foto (7 imagini)

Lionel Messi, ultimul meci jucat acasă. Argentina - Venezuela 3-0 Lionel Messi, ultimul meci jucat acasă. Argentina - Venezuela 3-0 Lionel Messi, ultimul meci jucat acasă. Argentina - Venezuela 3-0 Lionel Messi, ultimul meci jucat acasă. Argentina - Venezuela 3-0 Lionel Messi, ultimul meci jucat acasă. Argentina - Venezuela 3-0
+7 Foto
