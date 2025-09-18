Edgar Davids, „prădat” O prietenă dragă a legendarului fotbalist i-a furat 37 de tablouri » Ce s-a întâmplat cu operele de o valoare uriașă

Fostul internațional olandez Edgar Davids (52 de ani) a fost „prădat” de o cunoștință în care avea încredere.

Nabila Habiby, în vârstă de 38 de ani, i-ar fi furat legendarului fotbalist 37 de opere de artă pentru a obține împrumuturi.

Edgar Davids a cumpărat de-a lungul carierei sale numeroase obiecte de artă, reușind să acumuleze o colecție impresionantă.

Edgar Davids, jefuit de fosta sa prietenă

În anul 2014, Davids i-a lăsat colecția în grijă amicei sale, deoarece el s-a mutat într-un apartament din centrul Londrei. Conform brusselstimes.com, Nabila Habiby ar fi folosit 37 de tablouri din colecția lui Davids pe post de garanție pentru a obține împrumuturi în valoare de peste 36.000 de euro.

Conform sursei citate, Habiby a folosit documente falsificate pentru a dovedi că era coproprietara operelor de artă.

Edgar Davids FOTO: IMAGO

După ce Habiby nu a achitat împrumuturile la timp, tablourile au fost scoase la licitație, acestea fiind cumpărate de persoane din întreaga lume.

Edgar Davids a descoperit trei ani mai târziu ce s-a întâmplat, în 2017, atunci când un cumpărător din Hong Kong a observat că numele fostului fotbalist era pe spatele unuia dintre tablouri.

Colecționarul l-a contactat pe olandez pentru a obține informații despre proveniența operei, iar Davids a aflat cu stupoare despre cele întâmplate.

217.000 de euro este valoarea celor 37 de tablouri furate

Imediat după ce a aflat, Davids a anunțat autoritățile din Marea Britanie.

Femeia a fost extrădată din Belgia în Marea Britanie în 2022, iar săptămâna trecută și-a recunoscut vina în fața instanței pentru două acuzații de fraudă, sentința urmând a fi pronunțată în luna noiembrie.

Conform standard.co.uk, Habiby a mai avut în trecut probleme cu legea, aceasta fiind condamnată după ce a folosit cardul unei cunoștințe pentru a-și plăti chiria. Paguba a fost de aproximativ 3.500 de euro.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „ Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport