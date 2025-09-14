„Ce aveți, bă? Treziți-vă!” Galeria FCSB, ultimatum pentru jucătorii campioanei după remiza cu Csikszereda: „Nu ne mai vedeți!”

CSIKSZEREDA - FCSB 1-1. Jucătorii campioanei au fost băgați în ședință de galerie, după remiza de la Miercurea Ciuc.

FCSB își continuă parcursul slab pe plan intern. Formația antrenată de Elias Charalambous a dezamăgit și la Miercurea Ciuc și rămâne cu o singură victorie în această stagiune din Liga 1.

CSIKSZEREDA - FCSB. Peluza Nord, ultimatum pentru jucătorii campioanei

Reporterii GOLAZO.ro prezenți la Ciuc au transmis că suporterii i-au băgat în ședință pe fotbaliștii de la FCSB.

La finalul meciului, Peluza Nord le-a transmis jucătorilor că nu se va mai prezenta la stadion în cazul unui alt insucces și etapa următoare, când roș-albaștrii merg la Botoșani.

„Ce aveți, bă? Treziți-vă! Sunteți aceiași jucători, ce e cu voi? Dacă nu câștigați următorul meci, nu ne mai aveți!” , a fost mesajul fanilor FCSB pentru echipă.

În urma remizei cu Csikszereda, FCSB ocupă doar locul 12, cu 7 puncte, la 16 în spatele liderului Universitatea Craiova!

VIDEO cu golurile marcate în Csikszereda - FCSB 1-1

