„O aberație. Sunt frustrați” Victor Angelescu a reacționat dur, după ce ultrașii Rapidului l-au acuzat că joacă la pariuri

Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a reacționat după mesajul afișat de suporterii Rapidului la derby-ul pierdut cu Dinamo, scor 1-3, pe Arena Națională, în etapa #6 din play-off-ul Superligii.

Fanii giuleșteni și-au exprimat nemulțumirea față de conducere și față de parcursul echipei din play-off, iar unul dintre bannere l-a vizat direct pe Victor Angelescu. Mesajul afișat în tribune a fost: „Victoraș, pariorul din oraș”.

Victor Angelescu, reacție după mesajul dur al galeriei Rapidului: „E o aberație. Sunt frustrați"

Într-un dialog cu Dan Udrea, redactorul-șef adjunct GOLAZO.ro, în cadrul emisiunii Fotbal Show, Angelescu a spus că mesajul îi era clar adresat lui.

„Nu avea cui altcuiva să îi fie adresat, că nu mai e niciun Victor în club. Mi-e foarte greu să comentez asemenea aberații, vă dați seama. Să îi întrebați pe ei (n.r. - pe suporteri).

E o aberație, că pun la pariuri, despre ce putem să vorbim? Data trecută au făcut comparație cu Ceaușescu, așa că poate e mai...”, a spus Angelescu, la Prima Sport.

Galeria Rapidului, mesaj pentru Victor Angelescu. Foto: Sportpictures

Acționarul minoritar al Rapidului a precizat că nu vrea să intre într-un conflict cu suporterii, dar a subliniat că astfel de mesaje nu își au locul.

„Nu înțeleg, dar cred că sunt lucruri care se fac de 20-30 de ani. Nu am de gând să răspund la o chestie de genul ăsta.

Știu foarte bine că avem niște fani care pot să facă atmosferă și pot să ajute echipa. Dacă ei au considerat asta, nu pot să le răspund la asemenea aberații”, a mai spus Angelescu.

Știe toată lumea de când am intrat în fotbal, nu poate să zică nimeni că aș fi făcut ceva rău. Am ajutat Rapidul de când era în ligile inferioare. Am adus-o unde am adus-o. Dacă nu putem în momentul de față și stagnăm, normal că este vina noastră, inclusiv a conducerii, a mea, a antrenorilor, a jucătorilor. Astfel de bannere nu își au locul, dar sunt frustrați, e normal. Echipa lor nu câștigă, sunt mulți care pentru asta trăiesc. Nu vreau să comentez. Victor Angelescu, președinte și acționar minoritar la Rapid

Rapid se află pe locul 5, cu 32 de puncte, după cele șase meciuri în play-off.

14 martie : Rapid - Dinamo 3-2

: Rapid - Dinamo 3-2 20 martie : CFR Cluj - Rapid 1-0

: CFR Cluj - Rapid 1-0 5 aprilie : Rapid - U Cluj 1-2

: Rapid - U Cluj 1-2 13 aprilie : Rapid - FC Argeș 0-0

: Rapid - FC Argeș 0-0 19 aprilie : Universitatea Craiova - Rapid 1-0

: Universitatea Craiova - Rapid 1-0 26 aprilie: Dinamo - Rapid 3-1

