„Tremuram și aveam febră 42°C" Fotbalista naționalei a fost aproape să-și piardă viața, după un avort spontan: „Zile de coșmar la spital"
Missy Bo Kearns (Foto: IMAGO)
Campionate

alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 10:35
alt-text Actualizat: 28.04.2026, ora 10:51
  • Missy Bo Kearns (25 de ani), fotbalista echipei Aston Villa, a explicat că a avut sepsis după ce a suferit un avort spontan.
  • Jucătoarea naționalei Angliei spune că medicii i-au salvat viața.

Pe 1 martie, Kearns și partenerul ei, Liam Walsh, care joacă la Luton Town, anunțau că vor deveni părinți. După doar câteva săptămâni, aceștia au dezvăluit că fotbalista a pierdut sarcina.

Missy Bo Kearns: „Aveam sepsis, dar eu mă gândeam că mi-am pierdut copilul”

La o lună după tragicul eveniment, Kearns a povestit ce s-a întâmplat. Aceasta a cerut sfatul medicului clubului pe 18 martie, după ce s-a simțit rău la baza de antrenament a echipei.

„A fost unul dintre cele mai mari șocuri din viața mea. Am crezut că era doar un simptom al sarcinii, dar medicul a intrat și mi-a luat temperatura… Aveam 42 de grade, tremuram.

Am mers la spital și atunci am aflat imediat că pierdusem copilul și că aveam sepsis. A fost un șoc, pentru că cu doar o oră înainte făceam pilates și exerciții la sală, iar viața mea s-a schimbat complet dintr-o dată.

Am trecut amândoi (n.r. - ea și partenerul ei) prin trei sau patru zile de coșmar la spitalul din Birmingham și cred că abia acum ne dăm seama ce s-a întâmplat.

Nu există nimic mai rău decât să ajungi la spital, dar probabil mi-au salvat viața, pentru că aveam sepsis, iar în tot timpul ăsta, nici măcar nu mă gândeam la asta. Mă gândeam că mi-am pierdut copilul, iar Liam probabil se gândea la același lucru”, a afirmat Kearns la ITV News, citată de mundodeportivo.com.

3 selecții
a adunat Missy Bo Kearns la echipa națională a Angliei

Ce este sepsisul

Sepsisul indică o complicație a septicemiei, care determină o stare de inflamație generalizată, scrie reginamaria.ro.

Ca urmare a prezenței unei infecții în sânge, se declanșează o cascadă de factori inflamatori care determina coagulabilitatea sporită. În sepsis, simptomele au legătură cu faptul că sângele formează cheaguri și nu mai poate oxigena în mod adecvat țesuturile.

Astfel, organele vitale nu își mai pot îndeplini funcția și sunt puternic afectate de lipsa de oxigenare, ceea ce conduce la o stare patologică gravă și adesea ireversibilă, denumită insuficiență multiplă de organ.

Missy Bo Kearns: „Nu am trecut peste”

Fotbalista a vizitat cantonamentul echipei Villa pentru a-și vedea coechipierele și pentru a lucra la recuperarea condiției fizice, dar recunoaște că încă se luptă cu trauma psihologică.

„Nu aș spune că am trecut complet peste asta. Oamenii s-ar putea să nu-și dea seama cât de mult afectează pe cineva o astfel de situație.

Evident, toată lumea știe cât de greu trebuie să fie să-ți pierzi un copil, dar din cauza bucuriei de a afla că ești însărcinată, a stresului pe care îl implică sarcina și a îngrijorărilor legate de depășirea pragului de 12 săptămâni, totul este extrem de stresant, chiar dacă este și foarte emoționant.

Apoi urmează acea prăbușire și brusc nu mai ești însărcinată, iar hormonii tăi se schimbă, simptomele încep să dispară, parcă peste noapte, este un alt tip de durere”, a mai spus jucătoarea din Anglia, potrivit onefootball.com.

