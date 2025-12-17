Dosar penal pentru premierile ilegale!  DNA a solicitat Curții de Conturi actele controlului efectuat la COSR, care arată nereguli făcute de Lipă și Novak
Auditorii Curții de Conturi au constatat premieri ilegale în valoare de 500.000 de euro către președintele, contabilului și un expert al FR Canotaj. FOTOMONTAJ GOLAZO.ro
Special

Dosar penal pentru premierile ilegale! DNA a solicitat Curții de Conturi actele controlului efectuat la COSR, care arată nereguli făcute de Lipă și Novak

alt-text Dan Udrea , Mirela Neag
alt-text Publicat: 17.12.2025, ora 07:15
alt-text Actualizat: 17.12.2025, ora 07:16
  • Auditorii Curții de Conturi au constatat premieri ilegale în valoare de 500.000 de euro către președintele, contabilului și un expert al FR Canotaj și alte 2,3 milioane de euro către angajații MTS și ANS, în 2021 și 2024
  • „Nu Curtea de Conturi a sesizat DNA, ci DNA a cerut actele”, susține o sursă judiciară pentru GOLAZO.ro.
  • Elisabeta Lipă: „Nu mi s-a comunicat nimic. Nu am ce să comentez”.
  • Eduard Novak: „Nu am nicio informație. Nu comentez nimic”
  • Mai jos, în articol, toate detaliile, inclusiv răspunsul Curții de Conturi, întrebată de redacție dacă DNA i-a solicitat documente în acest caz

GOLAZO.ro a publicat pe 9 decembrie 2025 Raportul Curții de Conturi întocmit în urma unui control efectuat la forul olimpic român.

Raport oficial: premieri ilegale la canotaj! Curtea de Conturi: COSR trebuie să recupereze 500.000 de euro acordați necuvenit sub formă de premieri 
Citește și
Raport oficial: premieri ilegale la canotaj! Curtea de Conturi: COSR trebuie să recupereze 500.000 de euro acordați necuvenit sub formă de premieri
Citește mai mult
Raport oficial: premieri ilegale la canotaj! Curtea de Conturi: COSR trebuie să recupereze 500.000 de euro acordați necuvenit sub formă de premieri 

Misiunea Curții de Conturi s-a axat pe premierile olimpice acordate de COSR în 2021 și 2024 în urma performanțelor înregistrate de sportivii români la ultimele două ediții ale Jocurilor Olimpice, de la Tokyo și cea de la Paris.

Controlul a fost demarat în toamna lui 2024, după acuzațiile făcute public de fostul ministru al sportului, Eduard Novak, care a dezvăluit că la Federația Română de Canotaj, doi angajați au fost premiați de Elisabeta Lipă cu sume mai mari decât premiul primit de campionul olimpic David Popovici.

După publicarea concluziilor echipei de control, la câteva zile, procurori anticorupție au cerut Curții de Conturi să-i pună la dispoziție dosarul auditului privind premierile acordate de COSR. „Nu Curtea de Conturi a sesizat DNA, ci DNA a cerut actele”, a declarat o sursă judiciară.

GOLAZO.ro a solicitat oficial Curții de Conturi informații legate de acest demers al reprezentanților DNA. Prin răspunsul oferit, instituția condusă de președintele Mirela Călugăreanu nu a confirmat, dar nici nu a infirmat.

Curtea de Conturi a comunicat faptul că informația cerută nu este una publică invocând articolul 285 din Codul de procedură penală.

„Urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea persoanelor care au săvârşit o infracţiune şi la stabilirea răspunderii penale a acestora pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată.

Totodată, se menționează faptul că procedura din cursul urmăririi penale este nepublică”, scrie în răspunsul Curții de Conturi.

„Este demarată o cercetare penală demarată privind legalitatea unor premieri olimpice acordate, dar nu știu dacă s-a trecut de la cercetarea în rem la cea pe persoane”, a mai precizat pentru GOLAZO.ro sursa judiciară apropiată dosarului.

2,8 milioane de euro, premieri necuvenite angajaților FR Canotaj, MTS ai ANS

După verificările făcute la COSR, cea care a acordat premierile în baza propunerilor făcute de federații și ANS, inspectorii Curții de Conturi au concluzionat faptul că „în anii 2021 și 2024, personalul din cadrul FR Canotaj n-au avut stabilite atribuții care să justifice contribuția la obținerea performanțelor sportive și nici criterii care au stat la baza premiilor propuse în sumă totală de 2.447.484 lei, echivalentul a 492.800 euro”.

Premierile considerate ca fiind necuvenite de echipa de control sunt cele din 2021, după JO de la Tokyo: „suma acordată președintelui de 443.430 lei (89.600 euro) și cea dată contabilului șef, de 388.002 (74.400 euro)”.

Iar în 2024, după Olimpiada de la Paris, s-au acordat premieri ilegale către personalul FR Canotaj în total de 1.616.052 lei (324.800 euro), din care două persoane au încasat împreună 930.917 lei (187.100 euro), acestea fiind un consultant/expert şi contabil şef.

Totodată, Curtea de Conturi a constatat alte premieri necuvenite, în valoare de 11,7 milioane de lei, adică 2,3 milioane de euro, oferite unor angajați din Ministerul Sportului, în prezent Agenția Națională pentru Sport în urma performanțelor olimpice din 2021 și 2024 Premiile au fost propuse și aprobate în timpul mandatului de ministru al sportului al lui Eduard Novak și în cel al Elisabetei Lipă.

Elisabeta Lipă a fost sunată de GOLAZO.ro, pentru a comenta pe marginea acestui subiect. „Nu mi s-a comunicat nimic. Nu am ce să comentez”, a fost reacția ei. aceleași cuvinte le-a rostit și Eduard Novak. „Nu am nicio informație. Nu comentez nimic”, a declarat fostul ministru al sportului.

Citește și

Federația o apără pe Rybakina Schimb dur de replici între kazahi și ruși: „Nu e adevărat! Așa ceva nu există, iar Elena nu locuiește la Moscova”
Tenis
17:08
Federația o apără pe Rybakina Schimb dur de replici între kazahi și ruși: „Nu e adevărat! Așa ceva nu există, iar Elena nu locuiește la Moscova”
Citește mai mult
Federația o apără pe Rybakina Schimb dur de replici între kazahi și ruși: „Nu e adevărat! Așa ceva nu există, iar Elena nu locuiește la Moscova”
John Terry a vrut să se arunce! Fostul mare fotbalist dezvăluie coșmarul prin care a trecut după ce a ratat penaltyul decisiv în finala Ligii Campionilor: „Eram la etajul 25”
Liga Campionilor
14:57
John Terry a vrut să se arunce! Fostul mare fotbalist dezvăluie coșmarul prin care a trecut după ce a ratat penaltyul decisiv în finala Ligii Campionilor: „Eram la etajul 25”
Citește mai mult
John Terry a vrut să se arunce! Fostul mare fotbalist dezvăluie coșmarul prin care a trecut după ce a ratat penaltyul decisiv în finala Ligii Campionilor: „Eram la etajul 25”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
dna COSR Elisabeta Lipa Eduard Novak dosar penal curtea de conturi premieri ilegale
Știrile zilei din sport
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Diverse
17.12
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Citește mai mult
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
Superliga
17.12
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
Citește mai mult
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
Nationala
17.12
„Avem șanse” Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii”
Citește mai mult
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Superliga
17.12
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Citește mai mult
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:36
Messi și Ronaldo, devansați Cel mai bine vândut tricou din Europa este al unuia dintre starurile din noua generație
Messi și Ronaldo, devansați Cel mai bine vândut tricou din Europa este al unuia dintre starurile din noua generație
11:58
„Sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu?” Mesaj dur al directorului de la „Arc”, după demisia președintelui ANS: „Renunțare la responsabilitate”
„Sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu?” Mesaj dur al directorului de la „Arc”, după demisia președintelui ANS: „Renunțare la responsabilitate”
11:35
„Blănuță are o urgență” De ce a părăsit lotul lui Dinamo Kiev înaintea meciului din Conference: „A plecat acasă”
„Blănuță are o urgență” De ce a părăsit lotul lui Dinamo Kiev înaintea meciului din Conference: „A plecat acasă”
10:52
Și-a anunțat demisia de la ANS Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Și-a anunțat demisia de la ANS  Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
Top stiri din sport
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
Superliga
17.12
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
Citește mai mult
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
„Nu mi-e dor de handbal”  Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională 
Handbal
17.12
„Nu mi-e dor de handbal” Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională
Citește mai mult
„Nu mi-e dor de handbal”  Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională 
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Superliga
17.12
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Citește mai mult
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Campionatul Mondial
17.12
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Citește mai mult
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 24 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
18.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share