Dosar penal pentru premierile ilegale!  DNA a solicitat Curții de Conturi actele controlului efectuat la COSR, care arată nereguli făcute de Lipă și Novak

Auditorii Curții de Conturi au constatat premieri ilegale în valoare de 500.000 de euro către președintele, contabilului și un expert al FR Canotaj și alte 2,3 milioane de euro către angajații MTS și ANS, în 2021 și 2024

„Nu Curtea de Conturi a sesizat DNA, ci DNA a cerut actele”, susține o sursă judiciară pentru GOLAZO.ro.

Elisabeta Lipă: „Nu mi s-a comunicat nimic. Nu am ce să comentez”.

Eduard Novak: „Nu am nicio informație. Nu comentez nimic”

Mai jos, în articol, toate detaliile, inclusiv răspunsul Curții de Conturi, întrebată de redacție dacă DNA i-a solicitat documente în acest caz

GOLAZO.ro a publicat pe 9 decembrie 2025 Raportul Curții de Conturi întocmit în urma unui control efectuat la forul olimpic român.

Misiunea Curții de Conturi s-a axat pe premierile olimpice acordate de COSR în 2021 și 2024 în urma performanțelor înregistrate de sportivii români la ultimele două ediții ale Jocurilor Olimpice, de la Tokyo și cea de la Paris.

Controlul a fost demarat în toamna lui 2024, după acuzațiile făcute public de fostul ministru al sportului, Eduard Novak, care a dezvăluit că la Federația Română de Canotaj, doi angajați au fost premiați de Elisabeta Lipă cu sume mai mari decât premiul primit de campionul olimpic David Popovici.

După publicarea concluziilor echipei de control, la câteva zile, procurori anticorupție au cerut Curții de Conturi să-i pună la dispoziție dosarul auditului privind premierile acordate de COSR. „Nu Curtea de Conturi a sesizat DNA, ci DNA a cerut actele”, a declarat o sursă judiciară.

GOLAZO.ro a solicitat oficial Curții de Conturi informații legate de acest demers al reprezentanților DNA. Prin răspunsul oferit, instituția condusă de președintele Mirela Călugăreanu nu a confirmat, dar nici nu a infirmat.

Curtea de Conturi a comunicat faptul că informația cerută nu este una publică invocând articolul 285 din Codul de procedură penală.

„Urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea persoanelor care au săvârşit o infracţiune şi la stabilirea răspunderii penale a acestora pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată.

Totodată, se menționează faptul că procedura din cursul urmăririi penale este nepublică”, scrie în răspunsul Curții de Conturi.

„Este demarată o cercetare penală demarată privind legalitatea unor premieri olimpice acordate, dar nu știu dacă s-a trecut de la cercetarea în rem la cea pe persoane”, a mai precizat pentru GOLAZO.ro sursa judiciară apropiată dosarului.

2,8 milioane de euro, premieri necuvenite angajaților FR Canotaj, MTS ai ANS

După verificările făcute la COSR, cea care a acordat premierile în baza propunerilor făcute de federații și ANS, inspectorii Curții de Conturi au concluzionat faptul că „în anii 2021 și 2024, personalul din cadrul FR Canotaj n-au avut stabilite atribuții care să justifice contribuția la obținerea performanțelor sportive și nici criterii care au stat la baza premiilor propuse în sumă totală de 2.447.484 lei, echivalentul a 492.800 euro”.

Premierile considerate ca fiind necuvenite de echipa de control sunt cele din 2021, după JO de la Tokyo: „suma acordată președintelui de 443.430 lei (89.600 euro) și cea dată contabilului șef, de 388.002 (74.400 euro)”.

Iar în 2024, după Olimpiada de la Paris, s-au acordat premieri ilegale către personalul FR Canotaj în total de 1.616.052 lei (324.800 euro), din care două persoane au încasat împreună 930.917 lei (187.100 euro), acestea fiind un consultant/expert şi contabil şef.

Totodată, Curtea de Conturi a constatat alte premieri necuvenite, în valoare de 11,7 milioane de lei, adică 2,3 milioane de euro, oferite unor angajați din Ministerul Sportului, în prezent Agenția Națională pentru Sport în urma performanțelor olimpice din 2021 și 2024 Premiile au fost propuse și aprobate în timpul mandatului de ministru al sportului al lui Eduard Novak și în cel al Elisabetei Lipă.

Elisabeta Lipă a fost sunată de GOLAZO.ro, pentru a comenta pe marginea acestui subiect. „Nu mi s-a comunicat nimic. Nu am ce să comentez”, a fost reacția ei. aceleași cuvinte le-a rostit și Eduard Novak. „Nu am nicio informație. Nu comentez nimic”, a declarat fostul ministru al sportului.

