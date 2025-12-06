Scos din lot! Atacantul Rapidului, exclus pentru indisciplină » Costel Gâlcă: „Asta s-a întâmplat”

FC Botoșani - Rapid. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a transmis că Antoine Baroan (25 de ani) a fost exclus din lot pentru meciul din etapa #19.

Partida va avea loc luni, de la ora 20:30, și va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

La conferința premergătoare meciului cu FC Botoșani, Costel Gâlcă a precizat că Antoine Baroan nu va face parte din lotul Rapidului din cauza unor acte de indisciplină.

Botoșani - Rapid. Costel Gâlcă, despre Baroan: „Nu o să facă parte din lot”

Nu o să facă parte din lot Baroan, pentru acte de indisciplină. (n.r. reporterii cer detalii) V-am spus ce s-a întâmplat, acte de indisciplină, nimic mai mult, nu vreau să dau detalii”, a declarat Costel Gâlcă la conferința de presă de azi.

Antrenorul Rapidului ar fi luat această decizie din cauză că Baroan întârzia la antrenamente și nu se dedica 100% în ședințele de pregătire, scrie gsp.ro.

Gâlcă i-a transmis atacantului că nu mai intră în planurile echipei, pe termen nelimitat.

În urmă cu aproximativ o săptămână, Victor Angelescu, președintele clubului, a declarat că avea așteptări mai mari de la Antoine Baroan, atacant transferat în această vară.

„Nu pot să zic nemulţumit, dar m-am aşteptat la mai mult. În acelaşi timp, chiar vorbeam, Koljc a făcut până acum un sezon foarte bun, a jucat foarte bine şi a fost greu să-l scoatem.

Dar da, mă aşteptam la mai mult de la el, doar două goluri înscrise într-un meci... chiar dacă a jucat mai mult din postura de rezervă”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Antoine Baroan a avut parte de un început fulminant la Rapid. La al doilea meci jucat în tricoul alb-vișiniu, atacantul francez a marcat două goluri contra celor de la FC Botoșani, în etapa #4 a campionatului.

De când a fost transferat de Rapid de la Winterthur, Antoine Baroan a jucat în 15 partide, a marcat 2 goluri și a dat o pasă decisivă.

VIDEO: Antoine Baroan a marcat ultima oară pentru Rapid pe 4 august, în 2-1 cu FC Botoșani

Costel Gâlcă, despre meciul cu Botoșani: „E un meci cu agresivitate”

Tehnicianul Rapidului a prefațat partida cu FC Botoșani, echipa de pe locul 2 în clasament, din etapa 19 din Liga 1.

„Ne așteaptă un meci important pentru noi. Jucăm cu a doua clasată și, din punct de vedere al clasamentului, important pentru noi e să acumulăm puncte și, dacă se poate, să le luăm pe toate 3, ar fi important pentru noi.

Am crea o distanță între noi și cea de-a doua clasată, Botoșani.

Știm că nu va fi ușor. E un meci cu agresivitate. Echipa adversă are viteză la extreme. E o echipă care acasă nu a pierdut până în momentul e față.

Au un antrenor cu experiență (n.r. - Leo Grozavu), în mare parte e meritul lui pentru că a știut să creeze o echipă și să pună în valoare jucătorii. Important e meciul acesta ca să acumulăm puncte.

Au mai rămas 3 meciuri până în pauza de iarnă și important e să nu pierdem”, a mai spus Costel Gâlcă la conferința de presă.

În acest moment, Rapid este lider în Liga 1 cu 38 de puncte acumulate după 18 partide jucate. Pe locul secund se află Botoșani, cu 36 de puncte.

