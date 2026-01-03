Mesaj de încurajare pentru Țicu Un fost căpitan al lui Dinamo: „Ştiu cât de mult  a suferit în această perioadă” + Cum a fost primit fundașul de noii colegi +18 foto
Valentin Țicu/ Foto: Facebook @Dinamo
Mesaj de încurajare pentru Țicu Un fost căpitan al lui Dinamo: „Ştiu cât de mult a suferit în această perioadă" + Cum a fost primit fundașul de noii colegi

Fost jucător în „Ștefan cel Mare” în perioada 2016-2019 și căpitan al „câinilor”, Hanca a vorbit la superlativ despre Țicu și i-a transmis acestuia un mesaj de încurajare.

Sergiu Hanca: „Ştiu cât de mult a suferit în această perioadă”

„Mă bucur foarte mult pentru el. Ştiu cât de mult a suferit în această perioadă, în care a fost accidentat. Am fost şi eu şi ştiu ce înseamnă problemele astea. Mă bucur că şi-a găsit echipă atât de repede.

E un jucător tânăr, a fost la EURO U21, la naţională, are potenţial. Eu cred că alegerea asta e doar un imbold pentru cariera lui. Depinde doar de el dacă profită sau nu.

Doar l-am felicitat, nu e nevoie să-i dau eu sfaturi. I-am zis să fie ferit de accidentări”, a declarat Sergiu Hanca, citat de orangesport.ro.

Valentin Țicu a trecut printr-o accidentare dramatică și complicații ulterioare care l-au ținut departe de teren aproape un an și jumătate.

Fundașul stânga a suferit o ruptura a ligamentului încrucișat anterior din meciul cu Rapid de pe 29 iulie 2024. Acesta s-a operat în România și spera să revină cât mai repede pe gazon. Lucrurile nu au stat așa!

De la acel moment, fotbalistul a trecut prin patru intervenții chirurgicale: primele două în România și următoarele două în Italia. Țicu a declarat pentru GOLAZO.ro că, în urma operațiilor efectuate în țară, a contractat o bacterie.

Fundașul a efectuat un consult în Italia și a descoperit o infecție cu stafilococ, care l-a forțat să se opereze pentru a patra oară.

Alex Pop: „Mă gândesc că a fost primit bine”

Alex Pop, atacantul lui Dinamo, a vorbit și el despre noua achiziție a „câinilor”.

„Eu abia ce l-am văzut pe Ţicu, mă gândesc că a fost bine primit.

Eu îl ştiu de la loturile de juniori, e un băiat de caracter şi se va integra foarte bine. Nu ştiam că e dinamovist (n.r. Dinamo a anunțat transferul cu o poză cu Țicu de când era mic, cu însemnele clubului roș-alb).

Când eram la U Cluj aveam câteva dueluri încinse cu el”, a declarat Alex Pop, potrivit sursei citate.

Țicu face parte din lotul de 29 de jucători deplasați de Dinamo în cantonamentul din Antalya.

Cei 29 de jucători pe care Zeljko Kopic îi are la dispoziție în Turcia

  • Portari: Alexandru Roșca, Codruț Sandu, Mario Din-Licaciu, Costin Ungureanu
  • Fundași: Maxime Sivis, Jordan Ikoko, Kennedy Boateng, Nikita Stoinov, Mihnea Toader, Raul Opruț, Valentin Țicu
  • Mijlocași: Andrei Mărginean, Eddy Gnahore, Champos Kyriakou, Cristian Licsandru, Cristian Mihai, Cătălin Cîrjan, Casian Soare, Georgi Milanov, Luca Bărbulescu
  • Atacanți: Alexandru Musi, Daniel Armstrong, Adrian Caragea, Leam Eissat, Alberto Soro, Alexandru Pop, Stipe Perica, Mamoudou Karamoko, Adrian Mazilu
