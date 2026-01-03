Fotbaliștii români de la Yunnan Yukun, Andrei Burcă și Alexandru Ioniță II, încep anul 2026 cu un antrenor nou.

După negocierile eșuate cu Marius Șumudică, chinezii s-au reorientat spre un tehnician spaniol cu trecut de fotbalist la FC Barcelona.

Internaționalul român Andrei Burcă (32 de ani), unul dintre stâlpii apărării naționalei României, a rămas fără antrenorul care îl dorise în vară la echipa chineză YN Yukun.

Andrei Burcă și Alexandru Ioniță II vor fi antrenați de spaniolul Jordi Vinyals

Norvegianul Jorn Andersen (62 de ani) a fost înlocuit cu spaniolul Jordi Vinyals Martori (62 de ani).

Clubul chinez, la care mai evoluează și Alexandru Ioniță II (31 de ani), s-a reorientat după ce inițial au negociat cu Marius Șumudică (54 de ani), dar înțelegerea nu s-a mai concretizat, deși antrenorul român anunțase încă din toamnă că și-a dat acordul:

„Cu Yunnan Yukun sunt înțeles pe un an. În mod normal merg la Yunnan pentru că este un proiect foarte serios”, declara Șumudică în septembrie 2025.

Între timp, Șumudică a ales să semneze cu Al-Okhdood, penultima clasată din prima ligă a Arabiei Saudite, potrivit fanatik.ro.

Antrenor bun pentru fotbaliștii tineri: a câștigat UEFA Youth League cu Barcelona U19

În prezentarea făcută spaniolului Jordi Vinyals, chinezii îi pun în gardă pe Andrei Burcă și Alexandru Ioniță II, ambii trecuți de 30 de ani.

Oficialii au subliniat că noul antrenor „este recunoscut pentru capacitatea sa de a lucra cu jucători tineri și de a le valorifica potențialul”.

În 2012, la începuturile carierei de antrenor, Jordi Vinyals a condus echipa de juniori a Barcelonei U19 la câștigarea UEFA Youth League (Liga Campionilor la nivel de tineret).

Jordi Vinyals a făcut parte din lotul lărgit al Barcelonei înaintea finalei CCE din 1986 cu Steaua

Jordi Vinyals are un trecut interesant ca jucător. A făcut parte din lotul FC Barcelona între 1984 și 1988, perioadă în care a evoluat doar în 17 meciuri amicale, fiind format la celebra academie La Masia.

Cariera sa s-a desfășurat în mare parte la Barcelona B, dar a mai jucat și pentru Real Oviedo, Betis și Villarreal, unde a fost coleg cu Miodrag Belodedici.

În 1986, anul în care Steaua București câștiga Cupa Campionilor Europeni la Sevilla, Jordi Vinyals a fost testat de legendarul Terry Venables, pe atunci antrenorul Barcelonei, într-un amical disputat cu două luni înaintea marii finale din 7 mai.

A mai antrenat două echipe în China

După retragerea din activitatea de jucător în 1999, Jordi Vinals a început cariera de antrenor, debutând la Villarreal B.

Jordi Vinyals nu este la prima experiență în China. Între 2015 și 2019, tehnicianul spaniol a mai antrenat formația Qingdao Huanghai, iar în perioada 2021-2024 a pregătit formația Zhejiang FC, la care joacă în prezent Alex Mitriță.

