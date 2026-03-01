A ales între FC Argeș și FCSB Ce echipă vrea Elvir Koljic pe ultimul loc care duce în play-off: „Merită”

Elvir Koljic (30 de ani) abia așteaptă lupta din play-off-ul Superligii. Atacantul de la Rapid și-a ales și favorita dintre FC Argeș și FCSB pentru ultimul loc între cele mai bune 6 echipe care vor lupta la titlu.

Koljic a prefațat meciul Unirea Slobozia - Rapid, programat luni, de la 19:30, în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1 și liveSCORE pe GOLAZO.ro.

Eliminată din Cupa României, Rapid e acum cu gândul la un loc care să o ducă în cupele europene.

Elvir Koljic: „Va fi o luptă strânsă în play-off ”

Koljic recunoaște că giuleștenii visează la titlu, dar se așteaptă la o luptă strânsă în play-off, unde sunt deja calificare Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid, U Cluj și CFR Cluj.

„Pentru noi contează că suntem în primele trei locuri în momentul de față. Încă nu ne-am îndeplinit obiectivul, pentru că dorim să jucăm în Europa. Am fost eliminați din Cupă, așa că trebuie să luptăm în campionat.

E prea devreme să vorbim despre titlu, sunt multe meciuri de jucat și cu siguranță o să fie o luptă strânsă până la ultima etapă. Cu siguranță ne dorim să fim acolo sus și o să luptăm în fiecare meci pentru asta.

Campionatul ăsta e foarte, foarte strâns, cu multe echipe cu puncte apropiate. Când se înjumătățesc punctele o să fie și mai strâns.

În primul rând, trebuie să vedem cine mai intră în play-off. Cine e pe locurile 1, 2, 3 merită să fie acolo.

Pentru mine, există trei favorite la titlu, suntem trei echipe care sunt în momentul de față sunt acolo sus. Vedem ce se va întâmpla până la sfârșit. Când o să se înjumătățească punctele, toate echipele din play-off vor avea o șansă la campionat”, a spus Koljic.

Cupa era un obiectiv foarte important, pentru că te duce în Europa direct. Dar, am depășit momentul acela, care nu era pentru nimeni bun. Poate victoria cu Dinamo ne-a dat mai multă încredere, mai multă putere și meciul cu Slobozia trebuie să-l tratăm cu seriozitate, să continuăm victoriile. Elvir Koljic

Koljic a ales între FC Argeș și FCSB pentru play-off : „Merită!”

Întrebat pe cine mai vrea pe ultimul loc care duce în play-off, atacantul Rapidului a spus:

„Mai sunt încă două etape. Cred că fiecare depinde de el, mai puțin FCSB.

Oricine intra merită să fie acolo. Poate pentru suporterii de la FCSB nu e cum și-au dorit. Poate și pentru media, dar, Argeș, în momentul ăsta, merită să fie în play-off și eu le doresc să rămână acolo”.

Elvir Koljic, despre greșelile de arbitraj din Superliga: „Var trebuie să corecteze erorile din teren”

Elvir Koljic a comentat și scandalul iscat după două faze controversate la partida Farul - CFR Cluj 1-2.

„Am văzut meciul. Poate nu e cazul să comentez despre arbitraj. Am avut și noi niște situații în care nu am primit penalty-uri. Măcar unul dintre două astea penalty-uri trebuia acordat, după părerea mea. Dacă nu chiar amândouă.

Sezonul acesta sunt multe, multe greșeli de arbitraj, dar dacă avem VAR, poate trebuie să se corecteze niște decizii pe care poate arbitrii de pe teren nu le văd.

Dar asta e, nu mai comentez arbitrajul, poate înțelege cineva greșit”.

