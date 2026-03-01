„Nu e posibil!” Lamine Yamal, despre presiunea pusă pe umerii săi: „Voiau 100 de goluri la 16 ani” + A depășit o perioadă grea: „Nu eram fericit și se vedea”

Lamine Yamal (18 ani) a avut o prestație excelentă, sâmbătă, în victoria 4-1 cu Villarreal. A marcat trei goluri și a fost numit MVP al partidei din etapa a 26-a din La Liga.

Barcelona e lider în campionatul Spaniei, cu 64 de puncte. Real Madrid e pe 2, cu 60 de puncte, dar un meci mai puțin (luni, cu Getafe). Podiumul e completat de Atletico Madrid, cu 51 de puncte.

Lamine a fost surprins să afle că niciun jucător înaintea lui, la doar 18 ani, nu a mai reușit să marcheze un hat-trick de 59 de ani încoace!

Lamine Yamal: „Nu eram fericit jucând și se vedea pe teren”

Yamal și-a regăsit bucuria de a juca, după o perioadă mai dificilă.

„Nu mă simțeam bine, era un amestec din toate, plus pubalgia, care cred că a trecut acum, dar nu eram fericit jucând și cred că se vedea pe teren…

De aproximativ o săptămână mă simt mult mai bine, am acea dorință de a zâmbi pe teren pe care nu am mai avut-o de mult timp și sunt foarte fericit, acum sunt fericit jucând”, a explicat superstarul catalanilor.

59 de ani au trecut de când un fotbalist sub 19 ani marcase un hat-trick în La Liga

Lamine Yamal, despre presiunea pusă pe umerii săi: „Voiau 100 de goluri la 16 ani. Nu e posibil!”

Lamine a debutat la Barcelona la 15 ani, 9 luni și 16 zile. Ajuns la 18 ani, a ținut să le reamintească tuturor că e încă un adolescent. Cum face față presiunii și pretențiilor tuturor celor din jur?

„Am început să marchez mai des. Oamenii voiau ca la 16 ani să înscriu 100 de goluri. Mi-ar fi plăcut și mie, dar nu e posibil. Să marchez un gol, două… Să ajut echipa mă face foarte fericit”.

Lamine Yamal a devenit și cel mai tânăr jucător care a marcat trei goluri într-un singur meci.

A realizat această performanță la 18 ani și 230 de zile, depășindu-l pe Giovanni Dos Santos, care a făcut-o la 19 ani și șase zile, și chiar pe Leo Messi, care a marcat împotriva lui Real Madrid la 19 ani și 259 de zile.

Lamine Yamal respectă Ramadanul: „Tot ce am e datorită lui Dumnezeu”

Lamine e în plin Ramadan (n.r. - 17 februarie - 19 martie), astfel că nu mănâncă în orele în care soarele e pe cer, alimentându-se doar după apus. Jucătorul a explicat ce rutină zilnică are în această perioadă:

„Mă trezesc la 4 dimineața să beau apă și apoi urmez aceeași rutină ca și coechipierii mei, cu excepția pauzelor de prânz”.

Când jurnalistul care-l intervieva i-a spus că respectarea Ramadanului nu pare să-l afecteze, mai ales după prestația din meciul cu Villarreal, Lamine a spus, zâmbind: „Ei bine, mi-e foame”.

Apoi a continuat: „Tot ce am este datorită lui Dumnezeu și sunt recunoscător pentru această după-amiază de pe Camp Nou”.

