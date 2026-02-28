Cristi Chivu (45 de ani) face încă un pas spre titlu în Serie A, după ce Inter Milano a învins-o și pe Genoa, scor 2-0.

Inter a trecut rapid peste ieșirea șoc din Liga Campionilor, unde a fost eliminată de norvegienii de la Bodo/Glimt după două înfrângeri, 2-5 la general.

Inter - Genoa 2-0 . Chivu se apropie de Scudetto!

Nerazzurii au câștigat duelul cu Genoa, formația patronată de Dan Șucu, și au 14 victorii în ultimele 15 partide! Un singur pas greșit, 2-2 în fața campioanei Napoli.

Dimarco a ieșit din nou la rampă pentru Interul lui Chivu. Fundașul s-a strecurat în spatele apărării adverse, a fost găsit cu o pasă sclipitoare în adâncime a lui Mkhitaryan și a șutat violent, fără preluare, din colțul careului mic. Nicio șansă pentru Bijlow.

Calhanoglu, revenit după accidentarea care l-a făcut să rateze meciurile cu Bodo/Glimt, a închis tabela cu un gol din penalty, în minutul 70.

Inter e în continuare pe primul loc în Serie A, cu 11 etape rămase de jucat. Are un avans de 13 puncte față de Milan și 14 față de Napoli, dar „diavolii roșii” au un meci mai puțin disputat.

Pentru Chivu urmează duelul cu Como, de marți, prima manșă din semifinalele Cupei Italiei, apoi, duminică, marele derby cu rivala AC Milan, ultima formație care a reușit s-o învingă pe Inter în Serie A.

