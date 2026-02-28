„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul +13 foto
Gigi Becali FOTO: Sport Pictures
„Nu ne mai prezentăm" Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele" + Ce spune regulamentul

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 28.02.2026, ora 23:40
Actualizat: 01.03.2026, ora 00:23
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul clubului FCSB, a anunțat că ia în calcul ca roș-albaștrii să nu se prezinte la ultimele două meciuri din sezonul regulat, ca urmare a deciziilor de arbitraj de la Farul - CFR Cluj, scor 1-2.

După victoria obținută de CFR, FCSB mai are o singură șansă de a ajunge în play-off-ul Ligii 1: trebuie să o depășească pe FC Argeș. Calculele, aici.

„Pancu s-a simțit rău" Antrenorul lui CFR Cluj nu s-a prezentat la flash-interviu: „Cred că trebuie să-l înțelegem"
„Pancu s-a simțit rău" Antrenorul lui CFR Cluj nu s-a prezentat la flash-interviu: „Cred că trebuie să-l înțelegem"
„Pancu s-a simțit rău" Antrenorul lui CFR Cluj nu s-a prezentat la flash-interviu: „Cred că trebuie să-l înțelegem"

Gigi Becali, după Farul - CFR Cluj: „Ne gândim să nu mai jucăm meciurile”

Într-o intervenție la Digi Sport, Becali a afirmat că se gândește ca FCSB să nu se mai prezinte la meciurile cu UTA Arad și Universitatea Cluj, sub formă de protest față de deciziile de arbitraj din partida de la Ovidiu.

„Cum a spus Zicu, ei sunt victime colaterale, din cauza situației. Noi suntem victima principală aici. L-am auzit pe Gică Popescu.

L-am sunat pe Argăseală, nu mi-a răspuns și vreau să știu care sunt consecințele. Să vedem mâine ce se întâmplă că mai avem o șansă (n.r. ca FC Argeș să nu câștige cu Dinamo). Dacă nu avem șanse, să nu mai jucăm meciurile.

Dacă e 0-3, 0-3, asta e, șase puncte și gata. Să vedem dacă sunt și alte consecințe. Dacă sunt numai astea... Trebuie să fie cineva care să tragă semnalul de alarmă.

Ce să vezi mai mult decât că-l răsucește (n.r. Huja pe Doicaru)? Îl trage de tricou de-l răsucește. Nu putea jucătorul ăsta să se răsucească în aer, că nu e gimnast, îl răsucește în aer, îi duce tricoul la spate”, a declarat Becali, conform digisport.ro.

FOTO. Penalty-ul cerut de Farul în prelungiri:

Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (1).jpg
Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (1).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (1).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (2).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (3).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (4).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (5).jpg
+13 Foto
Gigi Becali: „Sunt situații care te lasă mut”

Patronul campioanei a continuat tirada la adresa lui Iulian Călin și Claudiu Marcu, care s-au aflat în camera VAR la Farul - CFR.

„Dacă nici aici nu vezi și nu vrei să dai, ce se întâmplă? Spun și eu că e altceva. A spus și Avram, că dacă vedea, dădea.

Ce spune Avram, cu alte cuvinte? Ăsta, Florin Andrei, îl cunosc, e om corect și drept, dacă vedea, dădea. Ăia din VAR, cu ei e în neregulă ceva. Cu alte cuvinte, Florin Andrei ar fi dat. Îi știe el care-s corecți.

Sunt niște situații care te lasă mut. Nici Gică Popescu nu știa ce să mai zică, ce să mai comenteze. Cel mai deștept a fost Zicu, a spus că ei sunt victime colaterale.

Pentru astea două faze, nu ne mai prezentăm două meciuri. Două faze, două meciuri nejucate. Ca să vedem ce face Liga, ce face Burleanu, ce face Vassaras”, a mai spus Gigi Becali.

Ce spune regulamentul

Dacă echipa de seniori nu se prezintă, întârzie sau nu prezintă carnetele de legitimare/cardurile la 2 (două) jocuri din același campionat, ea va fi exclusă din competiție, sancționată cu penalizare sportivă și va fi retrogradată în conformitate cu prevederile Regulamentului Disciplinar Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice

FOTO. Penalty-ul cerut de Farul în minutul 69:

Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (3).jpg
Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (3).jpg

Galerie foto (5 imagini)

Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (1).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (2).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (3).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (4).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (5).jpg
+5 Foto
Va prinde FCSB play-off-ul?

Da %
Nu %

farul constanta CFR Cluj gigi becali liga 1 play off fcsb
