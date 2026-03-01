Chivu l-a transformat Dimarco, surprinzătorul om de gol, cel care-i aduce titlul lui Inter: „Asta a făcut Chivu”

Federico Dimarco este cel mai în formă jucător la Inter și în Serie A, cu 6 goluri și 15 pase decisive. Cristi Chivu a făcut ceva care l-a diferențiat de Simone Inzaghi.

Federico Dimarco, 28 de ani, e de departe omul sezonului pentru Cristi Chivu, pentru Inter Milano, pentru Serie A.

Fundașul-extremă îi duce pe umeri pe nerazzurri spre titlul de campioni. Al 21-lea în istoria clubului.

50 de milioane de euro valorează Dimarco (Transfermarkt)

Dimarco e cel mai influent jucător din Serie A

Italianul a înscris și sâmbătă seară, la 2-0 cu Genoa. Un voleu cu exteriorul perfect, mingea ocolind portarul și oprindu-se în plasă, la colțul lung, lângă bară.

Execuția lui Dimarco, extraordinară Foto: Imago

A fost al 6-lea gol în acest sezon, cum nu a mai făcut-o niciodată în campionat.

Nu doar atât. E cel mai influent jucător la Inter, cu 21 de goluri create sau realizate de el numai în Serie A (a punctat cu încă un gol în Champions League).

Nimeni, nici Lautaro Martinez (14 goluri, 4 pase), nu are atât de multe. În toate competițiile, e egalul lui Lautaro, argentinianul având 18-4. Tot 22.

15 assisturi are Federico Dimarco în actualul campionat

Nu e doar cel mai bun pasator în Serie A 2025-2026, ci numărul unu în ierarhia punctelor reușite pentru goluri și pase decisive.

„Chivu l-a pus pe Dimarco în centrul proiectului său”

În ultimii douăzeci de ani, după ce peninsularii au revenit la un campionat cu 20 de echipe, Dimarco e cel mai influent apărător.

Înainte, numai Massimo Oddo (Lazio, 2005-2006) a atins cifra 20 (7 goluri, 13 assisturi). Federico l-a întrecut. Are deja 21 și încă multe etape de jucat până la final.

Dimarco mai are contract până în vara lui 2027 Foto: Imago

Emanuele Giaccherini, fost mijlocaș ofensiv, ex-internațional, a subliniat ce a făcut Chivu pentru Fede.

Dimarco va fi sută la sută MVP în acest sezon de Serie A, nimeni nu-i poate rezista. Să ne amintim că, la Inzaghi, era primul înlocuit. Chivu l-a pus în centrul proiectului său. Stângul lui Dimarco e superior celui al lui Roberto Carlos la nivel de balistică Emanuele Giaccherini, ex-Juventus, Napoli și Chievo, pentru DAZN

Dimarco: „Cifrele mele sunt frumoase, dar fără trofee nu înseamnă prea mult”

Ce a spus fundașul stânga după ce Gazzetta dello Sport a titrat „Piciorul de aur”.

„De acum și până la sfârșit, toate victoriile sunt importante”, a declarat la DAZN.

„Cifrele mele sunt frumoase, dar fără trofee nu înseamnă prea mult”, a adăugat la Sky Sport Italia.

Nu e ușor niciodată să-ți revii după o înfrângere, însă Inter a dovedit unitate și a revenit mai puternică Federico Dimarco, apărător Inter

