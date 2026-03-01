„A terminat-o cu mine!” Jose Mourinho nu-l menajează pe Prestianni, acuzat de rasism: „Dacă e vinovat, nu-l voi mai privi niciodată la fel” +10 foto
Jose Mourinho/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
„A terminat-o cu mine!” Jose Mourinho nu-l menajează pe Prestianni, acuzat de rasism: „Dacă e vinovat, nu-l voi mai privi niciodată la fel”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.03.2026, ora 14:52
alt-text Actualizat: 01.03.2026, ora 14:52
  • Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul celor de la Benfica, a vorbit din nou despre cazul de rasism în care este implicat Gianluca Prestianni (20 de ani).
  • Argentinianul e acuzat că l-a numit „maimuță” pe Vinicius (25 de ani), starul lui Real Madrid.

La conferința de presă premergătoare partidei cu Gil Vicente, Jose Mourinho a lansat un avertisment dur la adresa fotbalistului său.

Jose Mourinho: „Nu-l voi mai privi niciodată la fel și a terminat cu mine”

„The Special One” a declarat că, în cazul în care se va demonstra că Prestianni este vinovat de comportament rasist, tehnicianul portughez va rupe orice relație cu el.

„Nu vreau să port nici tricoul alb al lui Real Madrid, nici tricoul roșu al lui Benfica.

Dacă se dovedește că jucătorul meu nu a respectat aceste principii, care sunt ale mele și ale Benficăi, cariera lui cu mine se termină.

Dacă este într-adevăr vinovat, nu-l voi mai privi niciodată la fel și a terminat-o cu mine”, a declarat Mourinho, citat de marca.com.

După gestul său din meciul tur al „dublei” cu Real Madrid, Prestianni a fost suspendat la partida retur pierdută de echipa sa, 1-2, însă riscă o suspendare drastică în cazul în care va fi găsit vinovat.

30
de meciuri a jucat Prestianni în acest sezon pentru Benfica: a marcat de două ori și a oferit același număr de pase decisive

Ce s-a întâmplat la meciul Benfica - Real Madrid

După ce a marcat un gol superb în minutul 50 al partidei de pe Estadio da Luz, Vinicius a celebrat reușita dansând ostentativ la colțul terenului, motiv pentru care a și primit cartonaș galben, gestul său fiind considerat provocator.

Ulterior, a urmat un dialog cu jucătorii Benficăi, moment în care Gianluca Prestianni și-a pus tricoul în zona gurii și i-a spus câteva cuvinte brazilianului.

Imediat după acest moment, Vinicius s-a grăbit spre arbitrul Francois Letexier pentru a-i semnala o agresiune verbală. Argentinianul l-ar fi făcut „maimuță” pe atacantul brazilian.

Ca urmare a acestui moment, jucătorii Realului s-au îndreptat spre marginea terenului, în semn de solidaritate pentru colegul lor, iar „centralul” a urmat protocolul și a întrerupt meciul pentru a gestiona situația.

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X

Galerie foto (10 imagini)

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, Vinicius abia înscrisese când a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
+10 Foto
După o întrerupere de aproximativ 10 minute în care au fost făcute anunțuri la stația de amplificare a stadionului pentru ca suporterii din tribună să nu adopte un comportament rasist, meciul s-a reluat, iar Real și-a asigurat victoria.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
