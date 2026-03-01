A fost penalty? Ce spune expertul GOLAZO.ro a obținut o opinie clară din La Liga, după deciziile controversate de la Farul - CFR Cluj. Care e „cheia” fazelor +13 foto
Farul - CFR Cluj/ Foto: captura ecran Prima Sport
Superliga

A fost penalty? Ce spune expertul GOLAZO.ro a obținut o opinie clară din La Liga, după deciziile controversate de la Farul - CFR Cluj. Care e „cheia” fazelor

alt-text Alexandru Smeu , Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 01.03.2026, ora 10:44
alt-text Actualizat: 01.03.2026, ora 10:58
  • FARUL - CFR CLUJ 1-2. Alfonso Perez Burrull (60 de ani), fost arbitru spaniol cu peste 200 de meciuri conduse în La Liga, a analizat pentru GOLAZO.ro fazele la care „marinarii” au cerut două lovituri de pedeapsă.

S-a lăsat cu scandal după meciul de la Ovidiu. Farul consideră că trebuia să primească penalty la două faze: prima, în minutul 69, la duelul dintre Matei Ilie și Gustavo, apoi, în minutul 90+1, la duelul dintre Huja și Doicaru.

Din camera VAR, Iulian Călin și Claudiu Marcu nu l-au chemat pe Florin Andrei să revadă fazele la monitorul de la marginea terenului.

S-a dat în primire? Iuliu Mureșan, gafă în direct: „Avem niște probleme mari la club încât nu putem să...”
Citește și
S-a dat în primire? Iuliu Mureșan, gafă în direct: „Avem niște probleme mari la club încât nu putem să...”
Citește mai mult
S-a dat în primire? Iuliu Mureșan, gafă în direct: „Avem niște probleme mari la club încât nu putem să...”

Verdict din La Liga pentru cele două faze controversate din Farul - CFR Cluj 1-2: „Înclin să cred că e penalty”

Alfonso Perez Burrull, fost arbitru în La Liga și actual expert al cotidianului Marca pe probleme de arbitraj, a comentat pentru GOLAZO.ro cele două faze în care constănțenii au solicitat lovitură de pedeapsă.

„Înclin să cred că la faza din ultimele minute ale meciului e penalty. Dar, mai întâi, ar trebui să se verifice dacă atacantul era sau nu în poziție de ofsaid.

Din ce văd în imaginile video, cred că acțiunea fundașului nu este doar o luptă fizică precum atâtea care au loc în careu.

Cheia acestei faze este că atacantul are o ocazie clară de gol, iar fundașul îl împiedică să ajungă la minge. Chiar dacă nu este o prindere puternică, este suficientă pentru a împiedica șutul. De aceea, în opinia mea, este penalty”, a declarat Burrull pentru GOLAZO.ro.

Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (8).jpg
Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (8).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (1).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (2).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (3).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (4).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (5).jpg
+13 Foto
labels.photo-gallery

„Lucrurile sunt diferite la faza din minutul 68. Există și aici un contact, dar acesta are loc după ce jucătorul aflat în ofensivă lovește mingea cu capul.

Apărătorul nu îl împiedică în momentul în care atacantul reia spre poartă. Aceasta e marea diferență între cele două faze de joc.

La posibila infracțiune din careu, din ultimele minute, putea interveni și arbitrul de linie, care e mai aproape de fază. Însă arbitrul de centru trebuia să fie chemat de cel din camera VAR, pentru a revedea faza”, a precizat fostul arbitru pentru GOLAZO.ro.

Galerie foto (5 imagini)

Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (1).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (2).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (3).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (4).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (5).jpg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Ianis Zicu: „Am avut două penalty-uri clare”

Antrenorul formației Farul Constanța cere ca Iulian Călin să fie aspru sancționat pentru că nu l-a chemat pe „centralul” Florin Andrei la monitorul VAR.

„Cât ne pricepem noi la fotbal, cred că le înțelegem foarte bine. Dar, din păcate, cei din camera VAR nu au avut bunăvoința să-l cheme pe central să revadă și el.

Măcar dacă venea și-și asuma și lua el decizia că nu sunt (n.r. penalty-uri), să-l fi suspendat pentru 30 de etape. Așa, îl suspendă pe cel din camera VAR, sper, 20, 30 (de etape,) câte vor ei.

Nu e normal să fie două momente de maniera aceasta și să nu fie chemat să se uite la nici măcar la unul dintre ele. Nu la amândouă, la unul cel puțin. E inexplicabil.

Pare rea intenție. Nu împotriva noastră direct, noi suntem victime colaterale pentru, probabil, alte lucruri care sunt mai sus și care ne depășesc, cu echipe care produc audiență mai mare”.

Brigada de arbitri din Farul - CFR:

  • Arbitru: Florin Andrei
  • Asistenți: Adrian Vornicu și Alexandru Vodă
  • Arbitru VAR: Ionuț Coza
  • Asistent VAR: Sebastian Gheorghe
  • Rezervă: Vlad Baban
  • Observator arbitri: Liviu Ciubotariu

Citește și

„Nimic nu e suficient de bun!” Cristi Chivu, furios pe critici după victoria cu Genoa: „Se creează o narativă care e departe de realitate”
Campionate
10:06
„Nimic nu e suficient de bun!” Cristi Chivu, furios pe critici după victoria cu Genoa: „Se creează o narativă care e departe de realitate”
Citește mai mult
„Nimic nu e suficient de bun!” Cristi Chivu, furios pe critici după victoria cu Genoa: „Se creează o narativă care e departe de realitate”
Mai merge Iran la Mondialul din SUA? Președintele federației de la Teheran a reacționat după bombardamente. Amenințarea lui Donald Trump
Campionatul Mondial
09:39
Mai merge Iran la Mondialul din SUA? Președintele federației de la Teheran a reacționat după bombardamente. Amenințarea lui Donald Trump
Citește mai mult
Mai merge Iran la Mondialul din SUA? Președintele federației de la Teheran a reacționat după bombardamente. Amenințarea lui Donald Trump

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
farul constanta CFR Cluj liga 1 arbitraj superliga faze controversate alfonso perez burrull
Știrile zilei din sport
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Superliga
01.03
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Citește mai mult
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Superliga
01.03
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Citește mai mult
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Superliga
01.03
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Citește mai mult
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Superliga
01.03
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Citește mai mult
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:23
„Trebuie să-ți dai demisia ca să vină Mirel” Prima reacție după ce Becali a anunțat că îl vrea pe Rădoi: „Altfel n-aș fi vorbit”
„Trebuie să-ți dai demisia ca să vină Mirel” Prima reacție după ce Becali a anunțat că îl vrea pe Rădoi: „Altfel n-aș fi vorbit”
23:55
FCSB, out din Europa după 24 de ani!? Nicio echipă n-a reușit ce își propune campioana! Ce s-a întâmplat la barajele pentru Conference League
FCSB, out din Europa după 24 de ani!? Nicio echipă n-a reușit ce își propune campioana! Ce s-a întâmplat la barajele pentru Conference League
23:32
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
23:56
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Top stiri din sport
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Superliga
01.03
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Citește mai mult
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo  Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
Campionate
01.03
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
Citește mai mult
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo  Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii  ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Superliga
01.03
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Citește mai mult
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii  ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală
Diverse
01.03
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală
Citește mai mult
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 35 rapid 12 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
02.03

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share