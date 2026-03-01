A fost penalty? Ce spune expertul GOLAZO.ro a obținut o opinie clară din La Liga, după deciziile controversate de la Farul - CFR Cluj. Care e „cheia” fazelor

FARUL - CFR CLUJ 1-2. Alfonso Perez Burrull (60 de ani), fost arbitru spaniol cu peste 200 de meciuri conduse în La Liga, a analizat pentru GOLAZO.ro fazele la care „marinarii” au cerut două lovituri de pedeapsă.

S-a lăsat cu scandal după meciul de la Ovidiu. Farul consideră că trebuia să primească penalty la două faze: prima, în minutul 69, la duelul dintre Matei Ilie și Gustavo, apoi, în minutul 90+1, la duelul dintre Huja și Doicaru.

Din camera VAR, Iulian Călin și Claudiu Marcu nu l-au chemat pe Florin Andrei să revadă fazele la monitorul de la marginea terenului.

Verdict din La Liga pentru cele două faze controversate din Farul - CFR Cluj 1-2 : „Înclin să cred că e penalty”

Alfonso Perez Burrull, fost arbitru în La Liga și actual expert al cotidianului Marca pe probleme de arbitraj, a comentat pentru GOLAZO.ro cele două faze în care constănțenii au solicitat lovitură de pedeapsă.

„Înclin să cred că la faza din ultimele minute ale meciului e penalty. Dar, mai întâi, ar trebui să se verifice dacă atacantul era sau nu în poziție de ofsaid.

Din ce văd în imaginile video, cred că acțiunea fundașului nu este doar o luptă fizică precum atâtea care au loc în careu.

Cheia acestei faze este că atacantul are o ocazie clară de gol, iar fundașul îl împiedică să ajungă la minge. Chiar dacă nu este o prindere puternică, este suficientă pentru a împiedica șutul. De aceea, în opinia mea, este penalty”, a declarat Burrull pentru GOLAZO.ro.

„Lucrurile sunt diferite la faza din minutul 68. Există și aici un contact, dar acesta are loc după ce jucătorul aflat în ofensivă lovește mingea cu capul.

Apărătorul nu îl împiedică în momentul în care atacantul reia spre poartă. Aceasta e marea diferență între cele două faze de joc.

La posibila infracțiune din careu, din ultimele minute, putea interveni și arbitrul de linie, care e mai aproape de fază. Însă arbitrul de centru trebuia să fie chemat de cel din camera VAR, pentru a revedea faza”, a precizat fostul arbitru pentru GOLAZO.ro.

Ianis Zicu: „Am avut două penalty-uri clare”

Antrenorul formației Farul Constanța cere ca Iulian Călin să fie aspru sancționat pentru că nu l-a chemat pe „centralul” Florin Andrei la monitorul VAR.

„Cât ne pricepem noi la fotbal, cred că le înțelegem foarte bine. Dar, din păcate, cei din camera VAR nu au avut bunăvoința să-l cheme pe central să revadă și el.

Măcar dacă venea și-și asuma și lua el decizia că nu sunt (n.r. penalty-uri), să-l fi suspendat pentru 30 de etape. Așa, îl suspendă pe cel din camera VAR, sper, 20, 30 (de etape,) câte vor ei.

Nu e normal să fie două momente de maniera aceasta și să nu fie chemat să se uite la nici măcar la unul dintre ele. Nu la amândouă, la unul cel puțin. E inexplicabil.

Pare rea intenție. Nu împotriva noastră direct, noi suntem victime colaterale pentru, probabil, alte lucruri care sunt mai sus și care ne depășesc, cu echipe care produc audiență mai mare”.

Brigada de arbitri din Farul - CFR:

Arbitru : Florin Andrei

: Florin Andrei Asistenți : Adrian Vornicu și Alexandru Vodă

: Adrian Vornicu și Alexandru Vodă Arbitru VAR : Ionuț Coza

: Ionuț Coza Asistent VAR : Sebastian Gheorghe

: Sebastian Gheorghe Rezervă : Vlad Baban

: Vlad Baban Observator arbitri: Liviu Ciubotariu

