Farul - CFR Cluj 1-2. „Feroviarii” se califică matematic în play-off după o serie incredibilă de 10 victorii consecutive în Superligă.

Doar un singur scenariu mai este disponibil pentru ca FCSB să nu rateze în premieră lupta pentru titlu în acest format.

După București, și Clujul va avea două echipe calificate în play-off-ul Ligii 1. U Cluj a obținut biletele vineri, iar astăzi a venit și rândul CFR-ului.

Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe FCSB în play-off , după calificarea CFR-ului

Astfel, a mai rămas doar un singur loc disponibil pentru top 6, celelalte fiind adjudecate deja de U Craiova, Dinamo și Rapid.

Pentru locul 6 se luptă trei formații: FC Argeș, FCSB și UTA. Cele mai mari șanse le au piteștenii, care au un avans de trei puncte față de campioană și patru față de arădeni.

La finalul etapei #28, FCSB mai avea 22,8% șanse să ajungă în play-off. Acum, conform Football Meets Data, acestea sunt mai puțin de jumătate: 10,8%!

Va prinde FCSB play-off-ul? Da % Nu %

Cum arată șansele de calificare în play-off :

U Craiova - CALIFICATĂ

Rapid - CALIFICATĂ

Dinamo - CALIFICATĂ

U Cluj - CALIFICATĂ

CFR Cluj - CALIFICATĂ

FC Argeș - 82,4%

FCSB - 10,8%

UTA - 6,8%

Clasamentul Superligii

U Craiova - 59p* Dinamo - 52p Rapid - 52p U Cluj - 51p* CFR Cluj - 50p* FC Argeș - 46p FCSB - 43p

*un meci în plus disputat

Cum mai ajunge FCSB în play-off

FCSB e obligată să câștige ultimele două meciuri, cu UTA și U Cluj, pentru a mai spera la calificarea în play-off.

Ar ajunge la 49 de puncte și ar avea nevoie ca FC Argeș (46p în acest moment) să obțină cel mult două puncte din duelurile cu Dinamo (d) și Slobozia (a).

Este singurul scenariu care îi mai poate asigura campioanei prezența în lupta pentru titlu.

La egalitate de puncte, piteștenii au avantajul meciurilor directe pe care le-au câștigat cu 2-0, respectiv 1-0.

FCSB depinde marea rivală Dinamo și de Unirea Slobozia, echipă aflată abia pe locul 14.

Și UTA mai speră

Aflată la 4 puncte distanță de FC Argeș, UTA poate încheia sezonul regulat pe locul 6 în aceleași condiții ca FCSB.

Trebuie să o învingă pe campioană și pe Metaloglobus în ultima rundă, iar piteștenii să obțină cel mult două puncte.

Spre deosebire de FCSB, arădenii sunt avantajați de meciurile directe cu FC Argeș și ar trece peste echipa lui Bogdan Andone în clasament în cazul în care termină la egalitate de puncte.

Programul ultimelor două runde

Etapa #29

Dinamo - FC Argeș

UTA - FCSB

Etapa #30

FC Argeș - Unirea Slobozia

- Unirea Slobozia FCSB - U Cluj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport