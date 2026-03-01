Ioan Varga exultă Patronul CFR Cluj, în al nouălea cer după calificarea în play-off: „Nu îndrăzneam să cred” » Ce spune despre lupta la titlu

FARUL - CFR CLUJ 1-2. Ioan Varga, patronul formației din Gruia, exultă după calificarea echipei sale în play-off.

Varga a recunoscut că era sceptic în ceea ce privește șansele echipei sale în momentul în care l-a instalat pe bancă pe Daniel Pancu (48 de ani).

La acea vreme, CFR Cluj era pe locul 13 și se afla mai aproape de locurile de retrogradare decât de Top 6.

FARUL - CFR CLUJ 1-2 . Ioan Varga: „Nu îndrăzneam să cred că vom mai prinde play-off -ul”

„Nu îndrăzneam să cred că vom mai prinde play-off-ul, mai ales într-o asemenea manieră, dar toți din club au muncit extraordinar. Este meritul tuturor.

Îi felicit pe băieți și pe Pancu. Sunt foarte fericit, pentru că văd atitudine de luptători, de campioni. Asta îmi dă speranțe pentru viitor.

Luăm pas cu pas, meci cu meci, să câștigăm fiecare meci și atunci putem să ne gândim la mai multe. Suntem în grafic” a declarat Varga, citat de prosport.ro.

Cât despre șansele la titlu, finanțatorul celor de la CFR Cluj a afirmat:

„Nu vreau să pun presiune pe băieți. Vreau să-și facă treaba ca și până acum. Sunt sigur că vor juca la fel de bine și în Cupă și în play-off. Eu îi voi susține, inclusiv financiar, pentru că merită”, a concluzionat Varga.

2022 este anul ultimului titlu câștigat de CFR Cluj

Pentru ardeleni urmează duelul cu Universitatea Craiova din sferturile Cupei României, programat miercuri, cu începere de la ora 20:30.

După partida din Bănie, CFR Cluj va da piept cu Dinamo în ultima etapă a sezonului regulat din Liga 1. Meciul este programat duminică, cu începere de la ora 20:00.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 29 59 2 Dinamo⤴️ 28 52 3 Rapid⤴️ 28 52 4 U Cluj⤴️ 29 51 5 CFR Cluj⤴️ 29 50 6 FC Argeș 28 46 7 FCSB 28 43 8 FC Botoșani⤵️ 29 42 9 UTA Arad 28 42 10 Oțelul Galați⤵️ 29 41 11 Farul⤵️ 29 37 12 Petrolul⤵️ 28 28 13 Csikszereda⤵️ 28 28 14 Unirea Slobozia⤵️ 28 24 15 Hermannstadt⤵️ 29 20 16 Metaloglobus⤵️ 28 11

⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

