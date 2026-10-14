Omagiu pentru Emeric Ienei Eveniment special dedicat fostului mare antrenor al Stelei, la București, la un an de la deces

Pe 15 noiembrie va avea loc evenimentul „Emeric Ienei: Moștenirea unei Legende”, dedicat fostului mare antrenor al Stelei, decedat în urmă cu un an.

Toți banii strânși vor fi donați către o cauză nobilă.

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Emeric Ienei, antrenorul alături de care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, s-a stins din viață pe 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.

Eveniment în memoria lui Emeric Ienei și pentru o cauză nobilă

Duminică, pe 15 noiembrie, începând cu ora 14:00, va avea loc evenimentul „Emeric Ienei: Moștenirea unei Legende”, care este organizat de Asociația Liga Legendelor.

Atunci se va juca un meci pe stadionul „Arcul de Triumf” în memoria fostului mare antrenor al Stelei. Vor fi prezenți foști fotbaliști români din generațiile Steaua ’86, România ’90 și România 2000.

Partida va putea fi urmărită și la TV, pe Digi Sport.

Evenimentul include și marea finală FANTACTIC: Antrenorul Legendelor. Doi fani, dintre cei mai buni din competiție, vor coordona echipele România Legends A și B, iar cel a cărui echipă câștigă primește Trofeul Emeric Ienei.

Banii strânși vor fi donați către Gabriel Mihai Gugoașă, o persoană care are nevoie de ajutor după ce a suferit arsuri severe și pierderea vederii din cauza unui atac cu acid.

Biletele la acest eveniment pot fi achiziționate de la platforma iabilet.ro, iar doritorii pot cumpăra un tichet cu prețuri cuprinse între 31 și 53 de lei. Aceștia pot selecta și opțiunea „Donație”, care costă 10,60 lei.

Comunicatul fanilor Stelei București

„Pe 15 noiembrie mergem la meci în memoria lui Emeric Ienei și pentru o cauză nobilă!

Duminică, 15 noiembrie 2026, de la ora 14:00, Stadionul Arcul de Triumf din București găzduiește evenimentul omagial și caritabil «Emeric Ienei: Moștenirea unei Legende», organizat de Asociația Liga Legendelor în parteneriat cu AS47.

Un All Star Game cu foști fotbaliști români din generațiile Steaua ’86, România ’90 și România 2000, plus foști elevi ai lui Ienei de la Steaua din anii ’90. Revin pe teren pentru a omagia antrenorul care a dus Steaua spre Cupa Campionilor Europeni în 1986. Meciul va fi transmis în direct de DigiSport.

Meciul este și marea finală FANTACTIC: Antrenorul Legendelor. Doi fani, dintre cei mai buni din competiție, vor coordona echipele România Legends A și B, iar cel a cărui echipă câștigă primește Trofeul Emeric Ienei. Înscrierea este gratuită, pe fantactic.net (de la 14 ani; minorii au nevoie de acordul părintelui).

Ajutăm împreună un om care are nevoie de noi. Gabriel Mihai Gugoașă a supraviețuit unui atac cu acid, care i-a provocat arsuri severe și pierderea vederii. Are nevoie de intervenții de reconstrucție și de recuperare medicală, iar sprijinul nostru contează.

Cumperi un bilet sau alegi opțiunea «Donație» pe iaBilet și ajuți direct cauza.

Bonus: cine cumpără bilet primește gratuit un abonament Travel Prime de la Christian Tour, valabil un an (valoare 79 EUR), care se activează cu codul de bare de pe bilet între 25 octombrie și 25 noiembrie.

Haideți la stadion, dă share și hai să facem din acest omagiu un gest de solidaritate!”, se arată în postarea de pe pagina AS47.

Performanțele lui Emeric Ienei

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad.

În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.

Ca fotbalist, Ienei a obținut trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

Și-a început cariera de antrenor în sezonul 1972-1973, ca secund la Steaua București. Cu timpul, a reușit să câștige de șase ori Liga 1, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni.

Legenda Stelei a condus naționala României la două turnee finale:

Campionatul Mondial din 1990

Campionatul European din 2000

Între 1992 și 1993, a pregătit și naționala Ungariei.

Pentru cucerirea Cupei Campionilor Europeni din 1986 alături de Steaua București, Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă de președintele de atunci, Traian Băsescu.

În 2017, Ienei a fost onorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.

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