Decizie istorică în Spania Meciul Barcelona - Villareal din LaLiga se va juca în premieră în străinătate

Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF) a aprobat mutarea unei partide din LaLiga în Statele Unite.

Este vorba de meciul dintre Villarreal și Barcelona, care este programat pe data de 20 decembrie.

După două încercări eșuate în trecut, LaLiga va avea acum în premieră o partidă care se va desfășura în afara Spaniei.

Villarreal - Barcelona se va juca la Miami

Consiliul RFEF a stabilit luni că partida Villarreal - Barcelona din etapa #17 a La Liga se va desfășura pe stadionul Hard Rock din Miami, SUA, pe 20 decembrie.

Cu o majoritate destul de mare care a votat pentru acest „transfer”, meciul va intra acum în responsabilitatea celor de la UEFA.

Forul european trebuie să facă toate demersurile necesare, să autorizeze partida, iar apoi, cu cel puțin 21 zile înaintea meciului, să informeze CONCACAF și Federația Americană de Fotbal, care se vor ocupa apoi de organizare, informează mundodeportivo.com.

Aceasta nu a fost prima încercare de mutare a unei partide din campionatul spaniol în SUA. În sezonul 2018-2019 s-a încercat mutarea meciului dintre Girona și Barcelona, însă atunci s-a opus chiar Federația Spaniolă, prin președintele de la acea vreme, Luis Rubiales.

A mai existat și o a doua încercare chiar în sezonul 2024/25, la meciul Barcelona - Atletico Madrid, programat să se dispute tot pe 20 decembrie, dar fără succes.

