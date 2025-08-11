Federer revine pe teren! Legendarul tenismen va juca un meci special în China » Anunțul elvețianului
Roger Federer/ Foto: IMAGO
Tenis

Federer revine pe teren! Legendarul tenismen va juca un meci special în China » Anunțul elvețianului

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.08.2025, ora 19:21
alt-text Actualizat: 11.08.2025, ora 19:21
  • Roger Federer (44 de ani) a anunțat că va reveni pe teren, la 3 ani după retragerea din activitate.
  • Legendarul tenismen elvețian va juca într-o partidă demonstrativă în cadrul turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai, China.

Câștigător de trei ori al turneului din China, Federer va evolua într-un meci de dublu alături de vedete chineze, informează Le Figaro.

Roger Federer revine pe teren

Vor mai evolua actorii Donnie Yen şi Wu Lei, dar şi fosta jucătoare profesionistă Zheng Jie. Meciul va avea loc în data de 10 octombrie.

„Bună ziua, sunt Roger și sunt foarte fericit să mă întorc pe Qizhong Stadium din Shanghai pentru Rolex Shanghai Masters.

Shanghai a fost întotdeauna un loc special pentru mine, cu fani minunați, amintiri de neuitat și o adevărată dragoste pentru acest sport.

Aștept cu nerăbdare să vă văd atunci, pe 10 octombrie” a spus Federer, într-un videoclip pe rețelele de socializare

Cariera de vis a lui Roger Federer

  • Născut pe 8 august 1981, la Basel, Elveția. 1.85 metri, 85 de kilograme.
  • A încheiat anul pe locul 1 în sezoanele: 2004, 2005, 2006, 2007, 2009.
  • Jucător de mâna dreapta, a executat reverul cu o singură mână.
  • 103 titluri ATP în carieră, dintre acestea 20 fiind de Grand Slam, iar 28 de categorie Masters.
  • A avut 1251 de victorii în carieră și a pierdut de 275 de ori. A câștigat în total doar din tenis $130.594.339.
  • A devenit pentru prima dată lider mondial pe 2 februarie 2004.

Roger Federer și titlurile de Grand Slam

De-a lungul unei cariere impresionante, Roger Federer a adunat 20 de titluri de Grand Slam (a fost depășit doar de Rafael Nadal și Novak Djokovic, ambii cu câte 22 în prezent).

Elvețianul s-a impus de opt ori la Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), de șase ori la Australian Open (2004, 2006, 2008, 2010, 2017, 2018), de cinci ori la US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) și o dată la Roland Garros (2009).

De asemenea, a cucerit aurul olimpic la dublu masculin (Beijing 2008) și argintul la simplu (Londra 2012).

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

