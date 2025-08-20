Alcaraz și Răducanu, eliminați în primul tur Perechea de dublu mixt a fost învinsă chiar la debutul de la US Open 2025

Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) și Emma Răducanu (22 de ani, 35 WTA) au fost eliminați în primul tur la US Open 2025.

Perechea de dublu mixt a pierdut în fața cuplului format din Jack Draper (23 de ani, 5 ATP) și Jessica Pegula (31 de ani, 4 WTA).

Debutul echipei formate din Alcaraz și Răducanu a fost așteptat de mulți fani ai tenisului, însă cei doi au părăsit competiția mai rapid decât se anticipa.

Carlos Alcaraz și Emma Răducanu au fost eliminați în primul tur la US Open

Cei doi au pierdut în două seturi, scor 2-4, 2-4, la capătul unui meci care a durat 51 de minute.

Răducanu și Alcaraz au reușit să salveze patru mingi de meci, însă Pegula și Draper s-au impus în cele din urmă, aceștia plecând din postura de favoriți la câștigarea trofeului.

Acum, Alcaraz se va concentra pe competiția de la simplu, acolo unde va încerca să câștige din nou, după titlul cucerit în 2022.

Spaniolul a reușit să cucerească două turnee de Grand Slam în 2025, Australian Open și Roland Garros.

Emma Răducanu, jucătoare britanică de origine română, a surprins lumea tenisului în 2021, când a cucerit trofeul la US Open la doar 18 ani.

