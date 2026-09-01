Manchester City egalează recordul! Suma fabuloasă plătită lui Chelsea pentru  transferul lui Enzo Fernandez

Manchester City a ajuns la un acord cu Chelsea pentru transferul lui Enzo Fernandez (25 de ani), în schimbul sumei record de 145 de milioane de euro.

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Perioada de mercato din cele mai importante cinci campionate ale Europei se încheie în această noapte, iar „cetățenii” au reușit să dea o adevărată lovitură pe piața transferurilor.

Enzo Fernandez semnează cu Manchester City! 145 de milioane de euro pentru starul lui Chelsea

După mai multe runde de negocieri, City și Chelsea au bătut în cele din urmă palma pentru transferul lui Enzo Fernandez pe Etihad, cu doar câteva ore înainte de finalul „Deadline Day”.

Fosta campioană din Premier League le va plăti londonezilor 145 de milioane de euro pentru starul argentinian, potrivit skysports.com.

Suma este egală cu recordul de transfer din Premier League stabilit atunci când Liverpool l-a achiziționat pe atacantul suedez Alexander Isak de la Newcastle United în urmă cu un an.

Chelsea se va alege cu un profit de 24 de milioane de euro. Formația de pe Stamford Bridge le plătea 121 de milioane de euro celor de la Benfica în iarna lui 2023.

100.000.000 de euro este cota de piață a lui Enzo Fernandez, potrivit Transfermarkt

Argentinianul, care mai avea contract cu Chelsea până în 2032, se va reuni la City cu Enzo Maresca, fostul său antrenor de la gruparea londoneză.

Fernandez urmează să efectueze vizita medicală în următoarele ore și să fie prezentat oficial pe Etihad.

🚨💣 BREAKING: Enzo Fernández to Manchester City, HERE WE GO! 🇦🇷



Deal in place for fee over £125m after a long negotiation as Chelsea approved the sale.



Enzo only wanted Manchester City and he’s now set for medical at #MCFC. pic.twitter.com/R8rGpD24rc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026

Enzo va reprezenta al treilea transfer al „cetățenilor” pentru compartimentul median în această vară, după Elliot Anderson (23 de ani) și Ayyoub Bouaddi (18 ani).

Chelsea caută deja un înlocuitor

Formația antrenată de Xabi Alonso lucrează pentru a aduce un înlocuitor pentru internaționalul argentinian.

Inițial, Chelsea l-a dorit pe Manu Kone, de la AS Roma, însă formația din Serie A nu dorește să se despartă de starul său. Ulterior, londonezii și-au îndreptat atenția spre Lamine Camara de la AS Monaco.

Gruparea de pe Stamford Bridge a făcut o ofertă de 50 de milioane de euro, însă aceasta a fost refuzată de oficialii formației din Principat.

🚨 AS Monaco have rejected Chelsea’s second offer for Lamine Camara — €50m. @RMCsport



❗️Monaco do not seem willing to sell the midfielder at this stage.



Enzo Fernández, meanwhile, is set to leave Chelsea for Manchester City for €145m including add-ons pic.twitter.com/rLEB1ajE54 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) September 1, 2026

Perioada de mercată în Anglia se va încheia la ora 23:00 (1:00, ora României), cluburile pot depune documentele aferente transferurilor pentru a beneficia de încă două ore suplimentare în vederea finalizării mutărilor și după expirarea termenului-limită.

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