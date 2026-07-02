Manchester City a ajuns la un acord cu Nottingham Forest pentru transferul tânărului mijlocaș Elliot Anderson (23 de ani).

A devenit a patra cea mai scumpă mutare din istorie!

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Manchester City a oficializat transferul lui Anderson joi. Acesta a semnat un contract valabil timp de 5 sezoane, cu opțiunea de prelungire pentru încă unul.

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Transferul lui Elliot Anderson la Manchester City a intrat în istorie

Echipa antrenată de Enzo Maresca a plătit nu mai puțin de 135,5 milioane de euro pentru transferul lui Elliot Anderson. Dacă toate bonusurile prevăzute în contract vor fi activate, atunci mijlocașul va câștiga aproximativ 350.000 de euro pe săptămână, scrie The Athletic.

Mutarea tânărului mijlocaș a intrat în istorie. Este cea mai mare sumă care a fost plătită vreodată pentru un jucător englez.

A depășit transferul lui Jack Grealish de la Aston Villa la Manchester City din 2021, în schimbul sumei de 100 de milioane de euro.

75 de milioane de euro este cota de piață a lui Elliot Anderson, conform Transfermarkt

În plus, transferul lui Elliot Anderson a devenit al patrulea cel mai scump din istoria fotbalului! Cum arată topul:

Neymar (de la Barcelona la PSG, 2017) - 222 mil. euro Kylian Mbappe (de la Monaco la PSG, 2017) - 180 mil. euro Aleksandr Isak (de la Newcastle la Liverpool, 2025) - 144,5 mil. euro Elliot Anderson (de la Nottingham la Manchester City, 2026) - 135,5 mil. euro Joao Felix (de la Benfica la Atletico, 2019) - 126 mil. euro

Manchester City and Nottingham Forest have reached an agreement for the transfer of Elliot Anderson.



Read more 🔗 https://t.co/9LdDn5182n pic.twitter.com/pX7HDVXRq9 — Manchester City (@ManCity) July 2, 2026

Cine este Elliot Anderson

Mijlocașul și-a început cariera la echipele de tineret ale celor de la Newcastle. În ianuarie 2022 a făcut pasul cel mare la Bristol Rovers, atunci când a fost împrumutat timp de câteva luni.

În iulie 2022 a fost promovat și la echipa de seniori a lui Newcastle, pentru care a jucat două sezoane.

A urmat transferul la Nottingham Forest, în schimbul a 41 de milioane de euro, în iulie 2024. În sezonul 2025/2026, Anderson a bifat 50 de apariții în toate competițiile și a avut un rol esențial în salvarea echipei de la retrogradare.

A jucat la Forest în ultimele două sezoane și acum e pregătit pentru o nouă provocare, la Manchester City.

50 de meciuri a jucat Elliot Anderson pentru Nottingham Forest în sezonul trecut. A marcat 4 goluri și a oferit 5 pase decisive

La Campionatul Mondial din acest an, Anderson a fost titular în cele patru partide jucate până acum de Anglia, reușind să ofere și o pasă decisivă, în meciul cu Croația, scor 4-2.

Naționala pregătită de Thomas Tuchel s-a calificat în optimile competiției, după ce a trecut de RD Congo în șaisprezecimi, scor 2-1. În faza următoare, Anglia va da peste Mexic, una dintre gazdele turneului.

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