Nicolae Stanciu a ales să revină în fotbalul românesc la Universitatea Cluj, deși a avut o ofertă și din partea celor de la FCSB, fosta sa echipă.

Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că a purtat o discuție cu fostul său elev înainte ca acesta să ia decizia.

Antrenorul campioanei a explicat motivele pentru care mijlocașul a preferat oferta ardelenilor, în ciuda sacrificiilor financiare.

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Nicolae Stanciu a ales Universitatea Cluj în detrimentul celor de la FCSB, ratând astfel ocazia de a lucra din nou cu Laurențiu Reghecampf, antrenorul sub comanda căruia a evoluat în primul mandat al acestuia pe banca formației roș-albastre.

Tehnicianul a recunoscut că a discutat cu mijlocașul, însă a înțeles argumentele care au stat la baza deciziei acestuia de a alege echipa clujeană.

Laurențiu Reghecampf, despre alegerea lui Nicolae Stanciu: „A ales cu sufletul”

În conferința de presă premergătoare meciului cu Csikszereda din etapa #17 a Ligii 1, care se va disputa sâmbătă, începând cu ora 20:00, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1, Reghecampf a abordat mai multe subiecte.

Potrivit antrenorului de la FCSB, factorul decisiv în alegerea lui Stanciu nu a fost cel financiar, ci dorința fotbalistului de a fi aproape de familie, jucătorul fiind din Alba Iulia.

„Am avut o discuție cu Stanciu, fiecare om e liber să aleagă viitorul, a decis să fie aproape de familie. A renunțat la multe din punct de vedere financiar. Nu se compară ce lua din China cu ce ia la Cluj sau ce ar fi luat aici, dar a decis pentru familie”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Deși și-ar fi dorit să-l aibă din nou sub comanda sa, antrenorul roș-albaștrilor a dezvăluit că l-a felicitat pe Stanciu pentru alegerea făcută.

„A ales cu sufletul, a ales să fie alături de familie și copii, iar eu l-am felicitat. Mereu îmi voi susține elevii. Chiar dacă a luat o decizie care pe mine mă dezavantajează”, a mai spus Reghecampf.

Cei doi au mai lucrat împreună la FCSB în 2013, când Stanciu a fost transferat de la Vaslui, în primul mandat al lui Laurențiu Reghecampf la conducerea roș-albaștrilor.

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