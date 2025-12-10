„Ar fi o mare lipsă de respect” Erling Haaland, despre ce nu-i place în fotbal: „Să fim sinceri”

Erling Haaland (25 de ani), atacantul lui Manchester City, și-a exprimat opinia cu privire la reacțiile nervoase ale jucătorilor în momentul în care sunt înlocuiți.

În ultima perioadă, atât Vinicius, cât și Lamine Yamal au protestat vehement în momentul în care au fost scoși de pe teren, chiar dacă prestațiile lor de atunci au lăsat de dorit.

Erling Haaland, despre protestele jucătorile: „O mare lipsă de respect”

Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, este de părere că reacțiile nervoase ale jucătorilor din momentul înlocuirii nu sunt decât o lipsă de respect față de coechipierii lor care urmează să intre pe teren.

În plus, norvegianul asigură că „ultimul lucru pe care l-aș face ar fi să arăt cuiva că sunt supărat că am fost înlocuit.

Să fim sinceri, când am marcat cinci goluri împotriva lui Leipzig (n.r. - în victoria obținută de Manchester City, 7-0, în 2023), bineînțeles că voiam să marchez șase.

Dar cred că ar fi o mare lipsă de respect față de jucătorul care intră în locul meu dacă aș ieși supărat ”, a declarat Erling Haaland, conform sport.es.

Erling Haaland are un sezon excelent în tricoul „cetățenilor”.

Atacantul norvegian a marcat 20 de goluri în 20 de meciuri jucate pentru Manchester City în toate competițiile.

200 de milioane de euro este cota de piață a lui Erling Haaland, conform Transfermarkt

Vinicius, reacție nervoasă când a fost schimbat în El Clasico

În meciul dintre Real Madrid și Barcelona, scor 2-1, Vinicius a avut o reacție nervoasă în momentul când a fost înlocuit cu Rodrygo, în minutul 71.

Nemulțumit de decizia lui Xabi Alonso, Vinicius și-a arătat frustrarea pe teren, ridicând brațele și întrebându-l pe tehnician: „Eu? Eu? Mister, Mister!”, conform marca.com.

Imediat după aceea, a părăsit terenul și s-a îndreptat direct spre vestiare, fără să dea mâna cu tehnicianul.

Pe drumul către tunel ar fi rostit: „Eu plec de la echipă... Plec, mai bine plec!”.

Xabi Alonso a încercat să calmeze spiritele de pe margine, strigându-i: „Hai, Vini, hai naibii!”.

Extrema celor de la Real s-a lovit ușor cu palma în piept și a exclamat un clar „du-te dracului!”, în timp ce se îndrepta spre tunelul stadionului.

Lamine Yamal, nervos în momentul schimbării

În meciul Barcelonei de marți cu Eintracht Frankfurt, scor 2-1, din Liga Campionilor, Hansi Flick a decis să-l înlocuiască pe Lamine Yamal cu Roony Bardghji, în minutul 89.

Decizia tehnicianului german l-a iritat pe Yamal, aspect care a fost remarcat ulterior și pe banca catalanilor, potrivit marca.com.

Ulterior, tehnicianul german a declarat că nu a fost deranjat de gesturile lui Yamal, apărându-l pe tânărul jucător.

„A fost puțin dezamăgit că a fost înlocuit, dar avea un cartonaș galben și aveam nevoie de jucători proaspeți. Nu este o problemă. Așa stau lucrurile.

Îl înțeleg, toată lumea vrea să joace, iar el crede că poate juca 100 de minute. Este tânăr, are o atitudine bună. Nu am nicio problemă cu asta. Am fost și eu jucător, accept”, a declarat Hansi Flick.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport