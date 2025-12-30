Fundașul central al lui Dinamo, Kennedy Boateng (29 de ani), intră în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu orice formație

Conducerea roș-albilor vrea neapărat să-l păstreze pe apărătorul togolez și i-a făcut o propunere de prelungire pe măsura importanței sale în angrenajul formației lui Zeljko Kopic.

Ofertă uriașă a lui Dinamo pentru Kennedy Boateng

„Boateng a câștigat 6 kg de masă musculară într-un an și jumătate cu noi, i-a scăzut grăsimea corporală, a devenit o bestie! Știe că ăsta e momentul lui. E normal să încerce să speculeze.

Împreună cu acționarii... nu pot da detalii, probabil o s-o fac dacă lucrurile nu merg bine, ca lumea să vadă că am făcut un efort foarte mare totuși.

Noi îi punem pe masă o propunere care-l face cel mai bine plătit jucător al lui Dinamo.

Facem eforturi pentru el, sper că și el înțelege că opțiunea asta și posibilitatea de a juca cu Dinamo în Europa, dacă totul merge bine, va fi o altă rampă pentru el. Vedem”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

1935 de minute are Boateng în 22 de meciuri din acest sezon, în care a marcat și 2 goluri

Kennedy Boateng: „Atunci am simțit că luăm titlul”

Fundașul african a dezvăluit momentul în care a simțit că poate câștiga campionatul în acest sezon, alături de Dinamo. Este vorba de meciul cu CFR Cluj, scor 2-1, în care „câinii” au întors rezultatul în minutele de prelungire.

„La meciul cu CFR Cluj din noiembrie, când am câștigat de la 0-1 pe Arena Națională, cu două goluri înscrise în minutul 90 și în prelungiri, explozia de la final m-a făcut să mă simt de parcă am devenit campioni, am simțit că luăm titlul!

O atmosferă incredibilă cu suporterii noștri, ceva greu de imaginat că poți trăi”, a spus Boateng, potrivit prosport.ro.

