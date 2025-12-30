„I-am închis telefonul” Jucătorul care l-a enervat pe patronul FCSB:  „Nu ți-e rușine? Bine, mă, pleacă atunci!” +15 foto
30.12.2025, ora 19:43
  • Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit o conversație purtată recent cu Florin Tănase (31 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB.
  • Patronul echipei a fost deranjat de intenția mijlocașului de pleca de la FCSB, pe un salariu puțin mare decât cel pe care îl primește în prezent.

Florin Tănase a revenit la FCSB în 2024, după doi ani petrecuți în Golf, și a redevenit rapid unul dintre jucătorii de bază ai echipei lui Charalambous, decisiv în câștigarea titlului din sezonul anterior.

Gigi Becali: „Tănase m-a supărat. I-am închis telefonul”

Întrebat dacă l-a sunat de ziua sa (n.r. - azi, 30 decembrie), finanțatorul campioanei a transmis că a fost complet deranjat după ce Tănase l-a anunțat că vrea să plece, pentru un salariu puțin mai mare decât cel pe care îl încasează la FCSB, înainte de finalul înțelegerii pe care au stabilit-o.

„Nu i-am spus niciun «La mulți ani!», pentru că m-a supărat. M-a sunat și mi-a zis: «Nea Gigi, eu am o ofertă din China, pe doi ani, și-mi dă 1,3 milioane în mână».

Pentru că noi aveam convenție, dacă el pleacă mai înainte de opt luni - eu am făcut contract înainte de opt luni, că dacă treceau, nu mai era perioadă de transferuri. Peste opt luni poate să plece.

Și a zis că nu. Și i-am zis: «Bine, mă, pleacă atunci». Dar măcar dacă-mi spunea: «Bă, nea Gigi, am ofertă de 3 milioane pe an». Sau două milioane.

Practic, cu alte cuvinte, tu îmi spui că de la mine iei un milion într-un an și pleci în China pe 1,3 milioane. Păi, nu ți-e rușine? Și i-am închis telefonul”, a spus Becali, la Digi Sport.

Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (9).jpg
Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (9).jpg

Apoi, Becali a transmis că Tănase a încercat să-l sune înapoi, cel mai probabil pentru a-i spune că va continua la FCSB.

„După m-a sunat el înapoi, probabil ca să îmi zică că nu mai pleacă, că m-a supărat. Și nu am mai vrut eu să-i mai răspund. Păi, dacă eu sunt prieten cu tine și declar la toată lumea că tu ești prietenul meu, tu îmi spui că pleci în China?

La mine iei un milion, dar pleci în China pe un milion și trei sute? Păi, nu mai ești prietenul meu. Ai înțeles?”, a mai spus Becali.

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

