„Cel mai bogat om din România" Dumitru Dragomir, dezvăluiri despre ex-patronul controversat din Liga 1: „Dacă le vinde, ia 5 miliarde!"
Dumitru Dragomir foto: Sport Pictures
Diverse

Ștefan Neda
Publicat: 30.12.2025, ora 23:16
Actualizat: 30.12.2025, ora 23:43
  • Dumitru Dragomir (79 de ani), ex-președinte al LPF, a venit cu detalii despre situația în care se află Ioan Niculae (71 de ani), fostul patron al campioanei din 2016, Astra Giurgiu.
  • Niculae a fost eliberat din închisoare în 2022, însă de atunci nu a mai apărut foarte des în spațiul public.

Devenit la un moment cel mai bogat om din România, Ioan Niculae a fost condamnat în 2021 la 5 ani de închisoare în dosarul „Interagro”, companie pe care a înființat-o în anii '90, fiind eliberat ulterior după doar 15 luni.

Dumitru Dragomir: „Cred că și acum e cel mai bogat om din România”

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal spune că Niculae încă deține o avere impresionantă, chiar dacă a pierdut o mare parte din ea cât timp a fost în închisoare.

„Lui Niculae de la Astra îi merge bine de tot. A pierdut din avere, da. L-au închis pe nedrept ca să-i ia averea”, susține Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.ro.

Întrebat dacă el crede că Niculae era cel mai bogat om din România atunci când a fost condamnat, Dragomir a transmis:

„Convingerea mea este că și acum e. Și atunci, și acum. Când ești proprietarul a 2-3 combinate chimice… Inoxul din combinatele pe care le are... dacă le taie și le vinde acum ia peste 3 miliarde de euro. Ia 5, dar eu am zis numai 3.

Are o minte cât Casa Poporului. Dacă ai minte, nu-ți ia nimeni averea. Te critică unul, te înjură, te aleargă pe stradă, dar…”.

Principalele afaceri ale lui Ioan Niculae:

Ioan Niculae în 2019. FOTO Sportpictures Ioan Niculae în 2019. FOTO Sportpictures
Ioan Niculae în 2019. FOTO Sportpictures
  • InterAgro (agricultură și industrie de îngrășăminte)
  • Investiții în rafinării și în industria chimică (în anii ’90, Niculae a cumpărat rafinăria Astra din Ploiești)
  • A deținut participații în compania de asigurări Asirom, din care a ieșit cu profit
  • A fost implicat în privatizări, precum SNTR (Societatea Națională Tutunul Românesc)
  • Sub patronajul lui Ioan Niculae, echipa de fotbal Astra Giurgiu a câștigat campionatul în sezonul 2015-2016, primul în sistem play-off/play-out, și s-a luptat de la egal la egal cu FCSB și CFR Cluj în perioada respectivă

Ioan Niculae a făcut 6 luni de închisoare, aprilie-octombrie 2015, în dosarul „Mită pentru PSD”. El fusese condamnat la 2 ani şi jumătate.

Niculae a fost condamnat din nou, definitiv, la 5 ani de închisoare în februarie 2021, fiind acuzat de corupţie în dosarul InterAgro. A fost eliberat condiționat în mai 2022.

liga 1 Dumitru Dragomir avere ioan niculae astra giurgiu
