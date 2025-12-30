Final tragic Trupul triatlonistei Erica Fox, dispărută după atacul unui rechin, a fost găsit după o săptămână de căutări +5 foto
Erica Fox, triatlonista dispărută în urma unui atac de rechin. Foto: Facebook, @Erica Fox
Campionate

Final tragic Trupul triatlonistei Erica Fox, dispărută după atacul unui rechin, a fost găsit după o săptămână de căutări

Ionuț Cojocaru
Publicat: 30.12.2025, ora 13:03
Actualizat: 30.12.2025, ora 13:18
  • Trupul neînsuflețit al triatlonistei Erica Fox (55 de ani), dispărută în urma unui atac de rechin în largul coastei Californiei, a fost recuperat la o săptămână după incident, în zona Santa Cruz.

Sportiva a fost găsită sâmbătă după-amiază, la sud de plaja Davenport, în Santa Cruz, încă îmbrăcată în costumul negru de neopren, conform nypost.com.

Trupul triatlonistei Erica Fox, dispărută după atacul unui rechin, a fost găsit după o săptămână de căutări

Zona se află la aproximativ 40 de kilometri de locul unde fusese văzută ultima dată, a precizat soțul ei, Jean-Francis Vanreusel.

Pe 21 decembrie, Vanreusel înota la circa 100 de metri în spatele soției, alături de alți 13 membri ai unui club local de înot, când un rechin a tras-o pe Erica sub apă.

Martori aflați în zonă au relatat că au văzut un rechin cu un corp uman în fălci înainte ca animalul să se scufunde.

Erica Fox, triatlonista dispărută în urma unui atac de rechin. Foto: Facebook, @Erica Fox
Erica Fox, triatlonista dispărută în urma unui atac de rechin. Foto: Facebook, @Erica Fox

Galerie foto (5 imagini)

Erica Fox, triatlonista dispărută în urma unui atac de rechin. Foto: Facebook, @Erica Fox Erica Fox, triatlonista dispărută în urma unui atac de rechin. Foto: Facebook, @Erica Fox Erica Fox, triatlonista dispărută în urma unui atac de rechin. Foto: Facebook, @Erica Fox Erica Fox, triatlonista dispărută în urma unui atac de rechin. Foto: Facebook, @Erica Fox Erica Fox, triatlonista dispărută în urma unui atac de rechin. Foto: Facebook, @Erica Fox
+5 Foto
labels.photo-gallery

Duminică, Vanreusel a mers alături de zeci de membri ai clubului Kelp Krawlers de-a lungul coastei, într-un gest de omagiu pentru soția sa. Cei doi erau căsătoriți de 30 de ani.

„Nu voia să trăiască în frică. Și-a trăit viața din plin”, ar fi spus el.

Potrivit soțului, Erica Fox a fost găsită purtând încă la gleznă o „brățară anti-rechin”, un dispozitiv electromagnetic conceput pentru a ține rechinii la distanță.

Autoritățile au confirmat că trupul a fost scos din apă sâmbătă, în jurul orei 14:00, la sud de Davenport Beach, în urma unei operațiuni a echipelor de salvare, coordonate de biroul șerifului din comitat.

Moartea Ericăi Fox este al doilea atac mortal de rechin produs la Lovers Point în ultimii 73 de ani.

Este, totodată, al doilea atac asupra unui membru al clubului Kelp Krawlers, pe care Fox l-a cofondat, în decurs de doar trei ani și jumătate.

Anterior, Steve Bruemmer fusese mușcat de picior, dar a supraviețuit datorită intervenției rapide a unor alți sportivi aflați în apropiere.

Comunitatea locală de înotători este foarte afectată de tragedie, iar mulți membri își pun semne de întrebare în privința revenirii în apă.

Se vor mai întoarce oamenii în ocean? Se vor mai întoarce în ocean, dar nu aici. Nu cred că știe cineva în acest moment, pentru că suntem cu toții încă în stare de șoc, neîncredere și durere, fără să știm ce ar trebui să facem mai departe, în afară de a ne iubi și a ne susține unii pe alții Sharen Carey, membră Kelp Krawlers

