Real Madrid - Barcelona 2-1 Formația de pe „Santiago Bernabeu” a rupt blestemul și câștigă primul El Clasico al sezonului

Real Madrid a învins Barcelona, scor 2-1, în primul El Clasico din acest sezon, disputat pe „Santiago Bernabeu”.

A fost prima victorie a galacticilor după 5 înfrângeri consecutive în fața marii rivale.

Real Madrid și Barcelona au oferit un adevărat spectacol în primul El Clasico al sezonului.

Real Madrid - Barcelona 2-1 . Formația de pe „Santiago Bernabeu” a rupt blestemul

Partida pe de pe „Santiago Bernabeu” a început abrupt. Vinicius a căzut în careu după un contact cu Yamal, iar centralul a dictat penalty pentru Real Madrid.

Ulterior, a mers la marginea terenului pentru a revedea faza, a revenit asupra deciziei și a dictat fault în atac.

Nouă minute mai târziu, Mbappe a înscris cu un șut superb, din voleu, de la aproximativ 25 de metri, dar VAR-ul a intervenit din nou și a anulat reușita superstarului francez pentru o poziție neregulamentară.

Fostul jucător al celor de la PSG a mai trimis odată mingea în poartă, iar de această dată reușita a fost validată. Era minutul 21.

Fără ocazii mari în prima jumătate de oră a meciului, Barcelona a restabilit egalitatea la prima fază mai periculoasă la faza lui Courtois. Rashford a pătruns pe partea dreaptă i-a pasat în fața porții lui Fermin Lopez, care a înscris fără probleme.

Nebunia a continuat, iar Jude Bellingham și-a adus echipa în avantaj înainte de pauză. Mbappe a avut un nou gol anulat, iar la cabine s-a intrat cu 2-1 pentru Real Madrid.

La scurt timp după pauză, Real Madrid a obținut o lovitură de pedeapsă, însă Mbappe a fost ghicit de Szczesny. Până la final nu s-a mai întâmplat nimic notabil, iar Xabi Alonso a reușit prima sa victorie într-un El Clasico. Este primul manager de la Zinedine Zidane, în 2016, care câștigă primul El Clasico din campionat.

Grație acestui rezultat, Real Madrid rămâne lider, cu 27 de puncte, în timp ce Barcelona este pe 2, cu 22 de puncte.

Real Madrid - Barcelona 2-1

Au marcat: Mbappe ('22), Bellingham ('43) / Fermin ('39)

Final de meci!

Min.90+9 - Pedri vede al doilea cartonaș galben și este eliminat.

Repriza secundă va fi prelungită cu minimum 9 minute

Min.74 - Dublă schimbare și la Barcelona: ies Garcia și Torres, intră Araujo și Casado.

Min.72 - Dublă schimbare efectuată de Xabi Alonso: ies Vinicius și Valverde, intră Rodrygo și Carvajal.

Modificarae nu i-a făcut deloc bine șeptarului de la Real Madrid care a făcut mai multe gesturi de nemulțumire și a plecat direct la vestiare.

Min.65 - Schimbare la Real Madrid: iese Guler intră Diaz.

Min.57 - Huijsen vede cartonașul galben.

Min.53 - Mbappe își asumă execuția, șutează în colțul din dreapta lui Szczesny, dar portarul polonez intervine și o ține în viață pe Barcelona.

Min.52 - Bellingham pătrunde în careu, încearcă să centrează, mingea îl lovește pe Pedri în mână, iar centralul dictează penalty pentru Real Madrid, după consultarea VAR.

Min.46 - Start în repriza secundă.

Min.45+6 - Fluier final al primei reprize.

Prima repriză este prelungită cu minimum 6 minute

Jude Bellingham este cel mai tânăr jucător al lui Real Madrid care dă gol și pasă decisivă în El Clasico, în secolul XXI. Are 22 de ani și 119 zile

Min.43 - GOL Real Madrid, 2-1! Bellingham marchează cu poarta goală, din doar câțiva metri, după o recentrare a lui Militao.

Min.42 - Pedri vede cartonașul galben, după un fault tactic făcut la mijlocul terenului, asupra lui Vinicius.

Min.39 - GOL Barcelona, 1-1! Rashford pătrunde pe partea dreaptă, centrează la firul ierbii, în mijlocul careului, iar Fermin Lopez înscrie.

Min.37 - Bellingham primește o minge în afara careului de 16 metri, nu stă pe gânduri și șutează puternic, însă Szczesny prinde.

Min.34 - Garcia urcă suprinzător în ofensivă, îi pasează lui Torres la marginea careului. Atacantul catalanilor pătrunde și șutează slab, fără emoții pentru Courtouis.

Min.24 - Valverde îl faultează pe Rashford și vede primul cartonaș galben al meciului.

Min.22- GOL Real Madrid, 1-0! Bellingham pasează în adâncime, Mbappe se desprinde dintre cei doi fundași centrali ai Barcelonei și îl învinge pe Szczesny, cu un șut la firul ierbii.

Min.12 - Nebunie pe Bernabeu! Mbappe marchează cu un șut de la aproximativ 25 de metri, însă reușita sa este anulată de VAR, după o poziție neregulamentară în consturcția fazei.

Poziția neregulamentară în care se afla Mbappe

Ofsaidul milimetric la Mbappe

Min.3 - Vinicius Jr a fost busculat în careu de Yamal, iar centralul a arătat inițial punctul cu var. Ulterior, a revăzut faza și a revenit asupra deciziei și a dictat fault în atac.

Păreri împărțite în presa din Spania, după decizia arbitrului din El Clasico

„Este fault în atac. Chiar dacă Lamine Yamal nu ar fi avut piciorul pe gazon, tot nu ar fi fost penalty. Vinicius e cel care atacă spațiul ocupat de Lamine, de ce este fault în atac?”, a spus fostul arbitru Iturralde Gonzalez, pentru as.com.

Vinicius și-a câștigat poziția, iar Lamine nu atinge balonul. Pentru mine este penalty, am zis asta imediat după intervenție Alfonso Pérez Burrull, fost arbitru, pentru marca.com

Min.1 - Start de meci pe „Santiago Bernabeu”, în primul El Clasico al sezonului.

Echipele de start:

Real Madrid: Courtois - Valverde, Militao, Huijsen, Carreras - Tchouameni, Camavinga, Güler - Bellingham - Mbappe, Vinicius

Courtois - Valverde, Militao, Huijsen, Carreras - Tchouameni, Camavinga, Güler - Bellingham - Mbappe, Vinicius Antrenor: Xabi Alonso

Xabi Alonso Barcelona: Szczesny - Kounde, E. Garcia, Cubarsi, Balde - De Jong, Pedri - Yamal, Fermin, F. Torres - Rashford

Szczesny - Kounde, E. Garcia, Cubarsi, Balde - De Jong, Pedri - Yamal, Fermin, F. Torres - Rashford Antrenor: Hansi Flick

Hansi Flick Stadion: „Santiago Bernabeu”, Madrid

„Santiago Bernabeu”, Madrid Arbitru: Cesar Soto Grado

Stadionul „galacticilor” va avea astăzi acoperișul tras, informează publicația AS.

Xabi Alonso: „Avem tot ce ne trebuie ca să jucăm bine”

Real Madrid a pierdut toate cele patru meciuri disputate în sezonul precedent împotriva rivalei, iar Xabi speră că va reuși să pună capăt seriei.

„Un Clasico este special și este așa de mulți ani. Este primul din sezon și din acest nou proiect. Este un meci important. Avem tot ce ne trebuie ca să jucăm bine. Cred că va fi un meci foarte intens și disputat.

Vor fi diverse momente și trebuie să jucăm la cel mai înalt nivel și să ne asigurăm că jucătorii au energia de care au nevoie pentru a fi la capacitate maximă. A sosit momentul.

Am echipa de start în minte. I-am recuperat pe aproape toți jucătorii care nu au putut juca împotriva lui Juventus, iar mâine veți vedea echipa. Pornesc de la presupunerea că toți cei din lot ar putea fi titulari. Apoi va depinde de ce avem nevoie tactic sau în ceea ce privește moralul. Toți cei din lot pot juca”, a declarat Xabi Alonso, potrivit realmadrid.com.

Avem nevoie și vrem ca stadionul să aibă acea energie a meciurilor mari și a momentelor speciale. Vrem să ne motiveze și să vibreze, astfel încât să putem sărbători apoi alături de fanii noștri. Xabi Alonso, antrenor Real Madrid

Marcus Sorg: „E 50-50 , echipa care joacă mai bine va câștiga”

După cartonașul roșu încasat pe finalul meciului cu Girona, 2-1, Hansi Flick nu va fi prezent pe banca celor de la FC Barcelona, iar la conferința de presă a mers secundul Marcus Sorg.

„Este o onoare să fiu pe bancă. Când Hansi nu este acolo, îi poți simți absența. El este cea mai importantă parte a echipei. Însă, echipa știe ce are de făcut, iar Flick este motivat și bine dispus.

Va fi un meci foarte dificil, dar trebuie să ne arătăm punctele forte. Trebuie să facem lucrurile bine, să presăm sus și să ne menținem linia defensivă. Dacă schimbăm ceva, ne pierdem structura, iar asta nu ajută.

Avem destui jucători disponibili. Vom decide mâine dacă Ferran va fi titular. Vom aștepta până în ultimul moment pentru a decide”, a declarat Marcus Sorg, potrivit fcbarcelona.com.

Un astfel de meci e întotdeauna 50–50, iar echipa care joacă mai bine va câștiga... Dacă vrem să câștigăm pe Bernabeu, trebuie să evităm să pierdem mingea, să păstrăm posesia și să rămânem compacți. Dacă vom avea unitate, vom avea șansele noastre. Marcus Sorg, antrenor secund FC Barcelona

