Patriche, din nou la Dinamo Ce poziție i se pregătește fostului căpitan al „câinilor” la prima echipă

Răzvan Patriche (39 de ani) ar putea deveni antrenor secund la Dinamo.

După o scurtă perioadă pe aceeași poziție, dar la echipa a doua a „alb-roșiilor”, fostul fundaș ar urma să revină acum la prima echipă.

Răzvan Patriche și-a încheiat cariera de fotbalist la finalul sezonului trecut, însă nu a stat deloc departe de fotbal, după ce s-a reorientat rapid spre rolul de antrenor.

Răzvan Patriche ar putea deveni antrenor secund la Dinamo

Dinamo caută achiziții serioase pe mai multe poziții în perioada de mercato din această iarnă, însă nu omite nici întărirea staff-ului tehnic.

Fostul căpitan al „câinilor”, Răzvan Patriche, ar putea deveni antrenor secund la echipa pregătită de Zeljko Kopic, alături de Florentin Petre, după ce a petrecut câteva luni, tot ca „secund”, la echipa a doua a lui Dinamo, în Liga 3, potrivit gsp.ro.

Acesta ar urma să-și preia noul rol după reunirea lotului și va merge cu echipa în cantonamentul din Antalya.

FOTO. Ultima apariție a lui Patriche, ca jucător la Dinamo

Patriche a evoluat pentru Dinamo timp de 3 ani, începând din 2022, când echipa se lupta în zona retrogradării din Liga 1, rămânând alături de echipă chiar și după retrogradare, în sezonul petrecut în Liga 2, și ajungând apoi cu „câinii” în play-off.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport