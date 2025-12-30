Se teme de o criză în Liga 1 Gino Iorgulescu: „Sunt echipe care probabil nu o să termine campionatul”

Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a vorbit despre situația financiară delicată din Superliga.

Oficialul Ligii nu exclude apariția unor noi cazuri de insolvență în viitorul apropiat.

Multe cluburi din Superliga întâmpină dificultăți în a-și plăti la timp jucătorii, antrenorii și personalul administrativ.

Gino Iorgulescu: „Sunt echipe care probabil nu o să termine campionatul”

În discuțiile din ultimele săptămâni a fost vehiculat chiar numele unui club cu pretenții, CFR Cluj, echipă aflată deja într-un context sportiv complicat.

„ Am informații că sunt echipe cu datorii care ar putea intra în insolvență. Sunt unele care probabil nu o să termine campionatul.

Doamne ferește de așa ceva”, a declarat Iorgulescu, potrivit prosport.ro.

CFR Cluj, una dintre formațiile de tradiție ale ultimilor ani, traversează un moment dificil.

Eliminată rapid din Europa după dubla cu Hacken, scor 7-3 la general, fără Dan Petrescu pe bancă încă de la începutul sezonului, echipa patronată de Ioan Varga luptă acum să prindă un loc în play-off, obiectiv care nu mai pare o formalitate.

Printre cluburile cu cele mai serioase probleme s-ar număra Unirea Slobozia și Petrolul Ploiești.

Sunt Slobozia, Petrolul, sunt echipe care stau pe nisipuri mișcătoare Gino Iorgulescu

Președintele LPF a subliniat că, spre deosebire de sezoanele trecute, Liga nu mai poate susține financiar cluburile aflate aproape de colaps.

„Noi facem tot posibilul să le ajutăm, dar până la un moment dat. Dacă nu își gestionează foarte bine activitatea, bugetul și tot ce au ei acolo, nu mai putem. Pierdem bani pe care care ar trebui să-i dăm la echipele care sunt în Liga 1.

În anii trecuți, pe Petrolul i-am mai ajutat. Am recuperat după ce au intrat în Divizia A (n.r. Superliga), pentru că i-am ajutat să termine campionatul”.

Dificultățile financiare pe care le-ar întâmpina Petrolul Ploiești și Unirea Slobozia

La Ploiești, datoriile ar fi de ordinul milioanelor de euro, iar o eventuală retrogradare ar putea avea consecințe dramatice pentru viitorul clubului de pe „Ilie Oană”.

Unirea Slobozia se confruntă, la rândul ei, cu dificultăți. Echipa nu a reușit nici până acum să revină „acasă” și dispută meciurile de pe teren propriu la Clinceni.

Finalul de an a fost complicat pentru formația care, la un moment dat, își făcea calcule pentru play-off.

În ciuda salariilor, care se numără printre cele mai mici din Superliga, Unirea a reușit totuși să-l transfere la final de 2025 pe fostul rapidist Alexandru Albu.

Ce sistem ar fi cel mai bun pentru Liga 1? 16 echipe, înjumătățire, play-off, ca acum % 18 echipe, clasic, tur-retur, dar fără play-off % 12 echipe, fără înjumătățire, play-off de 15 etape % 16 echipe, înjumătățire, 4 echipe în play-off %

Președintele LPF vrea să reducă drastic numărul cluburilor: „Vom pune condiții mai dure la licențiere”

Tocmai din cauza problemelor financiare, Iorgulescu a declarat anterior că ar vrea ca numărul formațiilor de pe prima scenă să scadă.

„Ar trebui să facem un campionat cu 12 echipe. După cum vedeți, nu sunt echipe foarte multe, nu sunt stadioane, nu sunt condiții.

Și o să umblăm la licențiere, să punem condiții mult mai dure ca să poată să funcționeze în Liga 1.

Dacă punem pe hârtie și suntem lucizi să facem și performanță, [echipele] ar trebui să accepte un campionat cu 12 echipe.

S-ar termina și play-off-ul și play-out-ul în același timp și se concentrează și valorile.

Banii se împart la mai puține și sunt mai mulți. Și pot să-și ia jucători mai valoroși”, a spus Gino Iorgulescu pentru prosport.ro, acum 2 săptămâni.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid 21 39 3 Botoșani 21 38 4 Dinamo 21 38 5 Argeș 21 34 6 Oțelul 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus 21 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport