Se teme de o criză în Liga 1 Gino Iorgulescu: „Sunt echipe care probabil nu o să termine campionatul”
Gino Iorgulescu. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Se teme de o criză în Liga 1 Gino Iorgulescu: „Sunt echipe care probabil nu o să termine campionatul”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.12.2025, ora 17:06
alt-text Actualizat: 30.12.2025, ora 17:53
  • Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a vorbit despre situația financiară delicată din Superliga.
  • Oficialul Ligii nu exclude apariția unor noi cazuri de insolvență în viitorul apropiat.

Multe cluburi din Superliga întâmpină dificultăți în a-și plăti la timp jucătorii, antrenorii și personalul administrativ.

„Omul jocurilor mentale” Nico Rosberg a povestit despre latura mai puțin cunoscută a lui Michael Schumacher
Citește și
„Omul jocurilor mentale” Nico Rosberg a povestit despre latura mai puțin cunoscută a lui Michael Schumacher
Citește mai mult
„Omul jocurilor mentale” Nico Rosberg a povestit despre latura mai puțin cunoscută a lui Michael Schumacher

Gino Iorgulescu: „Sunt echipe care probabil nu o să termine campionatul”

În discuțiile din ultimele săptămâni a fost vehiculat chiar numele unui club cu pretenții, CFR Cluj, echipă aflată deja într-un context sportiv complicat.

Am informații că sunt echipe cu datorii care ar putea intra în insolvență. Sunt unele care probabil nu o să termine campionatul.

Doamne ferește de așa ceva”, a declarat Iorgulescu, potrivit prosport.ro.

CFR Cluj, una dintre formațiile de tradiție ale ultimilor ani, traversează un moment dificil.

Eliminată rapid din Europa după dubla cu Hacken, scor 7-3 la general, fără Dan Petrescu pe bancă încă de la începutul sezonului, echipa patronată de Ioan Varga luptă acum să prindă un loc în play-off, obiectiv care nu mai pare o formalitate.

Printre cluburile cu cele mai serioase probleme s-ar număra Unirea Slobozia și Petrolul Ploiești.

Sunt Slobozia, Petrolul, sunt echipe care stau pe nisipuri mișcătoare Gino Iorgulescu

Președintele LPF a subliniat că, spre deosebire de sezoanele trecute, Liga nu mai poate susține financiar cluburile aflate aproape de colaps.

„Noi facem tot posibilul să le ajutăm, dar până la un moment dat. Dacă nu își gestionează foarte bine activitatea, bugetul și tot ce au ei acolo, nu mai putem. Pierdem bani pe care care ar trebui să-i dăm la echipele care sunt în Liga 1.

În anii trecuți, pe Petrolul i-am mai ajutat. Am recuperat după ce au intrat în Divizia A (n.r. Superliga), pentru că i-am ajutat să termine campionatul”.

Dificultățile financiare pe care le-ar întâmpina Petrolul Ploiești și Unirea Slobozia

La Ploiești, datoriile ar fi de ordinul milioanelor de euro, iar o eventuală retrogradare ar putea avea consecințe dramatice pentru viitorul clubului de pe „Ilie Oană”.

Unirea Slobozia se confruntă, la rândul ei, cu dificultăți. Echipa nu a reușit nici până acum să revină „acasă” și dispută meciurile de pe teren propriu la Clinceni.

Finalul de an a fost complicat pentru formația care, la un moment dat, își făcea calcule pentru play-off.

În ciuda salariilor, care se numără printre cele mai mici din Superliga, Unirea a reușit totuși să-l transfere la final de 2025 pe fostul rapidist Alexandru Albu.

Ce sistem ar fi cel mai bun pentru Liga 1?

16 echipe, înjumătățire, play-off, ca acum %
18 echipe, clasic, tur-retur, dar fără play-off %
12 echipe, fără înjumătățire, play-off de 15 etape %
16 echipe, înjumătățire, 4 echipe în play-off %

Președintele LPF vrea să reducă drastic numărul cluburilor: „Vom pune condiții mai dure la licențiere”

Tocmai din cauza problemelor financiare, Iorgulescu a declarat anterior că ar vrea ca numărul formațiilor de pe prima scenă să scadă.

„Ar trebui să facem un campionat cu 12 echipe. După cum vedeți, nu sunt echipe foarte multe, nu sunt stadioane, nu sunt condiții.

Și o să umblăm la licențiere, să punem condiții mult mai dure ca să poată să funcționeze în Liga 1.

Dacă punem pe hârtie și suntem lucizi să facem și performanță, [echipele] ar trebui să accepte un campionat cu 12 echipe.

S-ar termina și play-off-ul și play-out-ul în același timp și se concentrează și valorile.

Banii se împart la mai puține și sunt mai mulți. Și pot să-și ia jucători mai valoroși”, a spus Gino Iorgulescu pentru prosport.ro, acum 2 săptămâni.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova2140
2Rapid2139
3Botoșani2138
4Dinamo2138
5Argeș2134
6Oțelul2133
7U Cluj2133
8UTA2132
9FCSB2131
10Farul Constanța2127
11CFR Cluj2126
12Unirea Slobozia2121
13Petrolul2120
14Csikszereda2116
15Hermannstadt2113
16Metaloglobus2111

Citește și

„Eram plin de sânge”  Declarațiile făcute de Ronaldo Nazario înainte de meci i-au înfuriat pe adversari: „Trei pumni așa, fără să văd”
Diverse
15:32
„Eram plin de sânge” Declarațiile făcute de Ronaldo Nazario înainte de meci i-au înfuriat pe adversari: „Trei pumni așa, fără să văd”
Citește mai mult
„Eram plin de sânge”  Declarațiile făcute de Ronaldo Nazario înainte de meci i-au înfuriat pe adversari: „Trei pumni așa, fără să văd”
La un pas să ajungă la Steaua Înainte să semneze cu Dinamo, a fost dorit insistent de roș-albaștri: „Am spus «da»”
Superliga
14:54
La un pas să ajungă la Steaua Înainte să semneze cu Dinamo, a fost dorit insistent de roș-albaștri: „Am spus «da»”
Citește mai mult
La un pas să ajungă la Steaua Înainte să semneze cu Dinamo, a fost dorit insistent de roș-albaștri: „Am spus «da»”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
CFR Cluj petrolul ploiesti liga 1 Gino Iorgulescu Unirea Slobozia
Știrile zilei din sport
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Superliga
15:22
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Citește mai mult
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Superliga
17:59
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Citește mai mult
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Campionate
16:51
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Citește mai mult
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Superliga
16:15
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Citește mai mult
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:59
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
17:50
„Româneasca” de la Rapid Cum au făcut Copos și Zotta un transfer important: „Am luat banii pe Pancu şi am plătit restul”
„Româneasca” de la Rapid Cum au făcut Copos și Zotta un transfer important: „Am luat banii pe Pancu şi am plătit restul”
16:15
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
16:51
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Top stiri din sport
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Campionate
15:25
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Citește mai mult
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că  nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Campionate
14:19
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Citește mai mult
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că  nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
Înot
13:22
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
Citește mai mult
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”
Superliga
30.12
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”
Citește mai mult
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”

Echipe/Competiții

fcsb 49 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 10 rapid 8 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
31.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share