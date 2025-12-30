Drăgușin, dorit de AS Roma Internaționalul român se află pe lista lui Gasperini pentru această iarnă » Impresarul jucătorului: „Nu-mi dă voie Tottenham”

Fundașul central Radu Drăgușin (23 de ani) a intrat în atenția celor de la AS Roma, care caută întăriri în defensivă pentru a doua jumătate a sezonului.

Cu toate acestea, Tottenham nu pare să fie dispusă să-l cedeze așa de ușor pe internaționalul român, care a revenit pe gazon în urmă cu două zile, după o absență de 11 luni.

După ce au apărut informații că ar fi dorit de Juventus, club pentru care a mai evoluat, Drăgușin ar fi intrat acum și pe radarul Romei, însă Tottenham nu pare să dea curs negocierilor pentru un împrumut în această iarnă, informează planetaroma.net.

Florin Manea: „O să am discuție cu cei de la Tottenham”

Impresarul lui Drăgușin, Florin Manea, a vorbit despre starea fotbalistului, odată cu revenirea pe gazon după accidentare, și plănuiește să discute cu clubul londonez, legat de un posibil transfer.

„Cum să fie? E bine, fericit că a jucat după atâta timp. E bine fizic, l-am văzut la un amical, mi se pare mai bun ca înainte. A crescut și în viteză, și în elasticitate.

Noi nu ne-am gândit să plecăm de la Tottenham, dar vrem să fie sigur că va avea meciuri în perioada următoare, pentru a-și completa revenirea.

Dacă va juca două-trei meciuri până în vară, înseamnă că va sta 17 luni. D-asta m-am gândit să mergem undeva împrumut. Nu prea vor să îl dea împrumut.

Vom vorbi. Nu avem pretenția să joace titular, dar să fie acolo. Trebuie să avem o garanție că va juca un număr de meciuri. Nu e bine pentru el dacă nu se va pune bază pe el.

E bine fizic, a jucat un amical de 90, unul de 60, 45 de minute în altul. A jucat 10 minute acum, poate data viitoare 30, altă dată să fie titular.

O să am o discuție cu cei de la Tottenham zilele viitoare pentru a vedea care e situația.

Nu am vorbit cu el, dar aș prefera Italia dacă aș fi în locul lui. E obișnuit acolo, te duci la o echipă mai de top. Dacă pleci de la Tottenham în Anglia, te duci la o echipă mai mică.

Se speculează. Juventus este atât de departe. A fost acolo, a fost crescut de ei, l-au dat. Ar fi senzațional să fie antrenat de Gasperini. Romero e crescut tot de el. E un antrenor care îți îmbunătățește situația. Ar fi un plus faptul că Gasperini e acolo. Roma nu e un club mic, e unul mare, cu suporteri, un oraș mare.

Acum vorbesc ca să mă aflu în treabă. Eu cred că i se potrivește Anglia. El a avut și ghinion, s-a luptat, a încercat și s-a accidentat.

În Italia e obișnuit. În Anglia a apucat să joace un an și s-a accidentat. Lui îi place, dar nu a avut timp să se obișnuiască”, a spus Florin Manea, potrivit digisport.ro.

Florin Manea: „Cristi Chivu are numărul meu”

Impresarul a comentat și despre varianta Inter Milano pentru Drăgușin, însă are nevoie de acordul clubului pentru a vorbi despre echipele la care românul ar avea șanse să ajungă:

„Ar fi senzațional la Inter. Cristi [Chivu] are numărul meu. Dacă îl interesa, cred că mă suna.

Nu îmi dă voie Tottenham. Dacă aveam acceptul de la ei, spuneam cine are mai multe șanse. Nu am vorbit cu nimeni momentan, nu am acceptul lui Tottenham.

Eu cred că putea fi cumpărat în vară, dar acum, după accidentare, cred că e greu să dea cineva 30 de milioane de euro. Nu pot să mă cert cu Tottenham, mai are 4 ani de contract”.

