Rapidistul dorit de Dinamo Nicolescu dezvăluie că roș-albii vor să transfere un jucător direct din Giulești: „Kopic l-ar prefera, au o relație bună”

Dinamo e interesată de a-l aduce pe Antoine Baroan, 25 de ani, intrat în dizgrație în Giulești

Fotbalistul a mai colaborat cu antrenorul dinamovist Zeljko Kopic la formația bulgară Botev Plovdiv.

Atacantul a venit vara aceasta la Rapid și mai are contract până în vara lui 2028.

Antoine Baroan e o variantă pentru Dinamo

„Nu l-am întrebat pe Kopic, dar sunt sigur că l-ar prefera pe Baroan lui Paraschiv, pentru că a lucrat cu el.

Au o relație bună. În vară, Kopic a insistat foarte mult pe lângă noi, dar nu ne-am apropiat de discuții cu impresarul lui.

Pentru Kopic 100% e o opțiune, dar nu știm care sunt condițiile, n-am mers până acolo, să vedem. Nu știm ce-și dorește Baroan.

El probabil a venit în România pentru a se relansa, dar pe de altă parte a și avut niște pretenții «sus» pentru campionatul din România.

(n.r. Deci nu e exclus să fie o variantă pentru Dinamo) Da, da, sunt convins că pentru Kopic reprezintă o opțiune, a lucrat cu el și îi știe stilul”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Înainte de meciul cu Botoșani, Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a transmis că Antoine Baroan (25 de ani) a fost exclus din lot pentru meciul din etapa #19.

Antoine Baroan a intrat în dizgrația lui Costel Gâlcă, după ce ar fi întârziat la mai multe antrenamente ale celor de la Rapid.

Antoine Baroan, despre colaborarea cu Zeljko Kopic: „ Mi-a salvat cariera”

Antoine Baroan s-a despărțit în vară de formația elvețiană Winterthur și a semnat cu Rapid, deși se afla pe lista de priorități a lui Dinamo.

Atacantul francez a explicat de ce a ales transferul în Giulești și ce rol a avut Kopic în cariera lui.

„Eram într-un moment în care trebuia să îmi găsesc rapid o echipă, pentru că, deşi perioada de transferuri e lungă, ştiam clar că nu voi continua în Elveţia.

În clipa în care am fost contactat de Rapid, am căutat câteva materiale video online, am văzut stadionul şi am spus imediat că vreau să vin.

Kopic are tot respectul meu, mi-a salvat cariera de fotbalist profesionist.

C ând eram în Bulgaria, eram într-un moment dificil la Botev şi, când a venit, mi-a dat oportunitatea să joc fotbal şi mi-a oferit şansa să învăţ fotbalul într-un mod nou.

Mi-a imprimat acest lucru să fiu 100% la antrenament şi nu doar să vin la meci şi să joc. Mi-a dat această şansă. Cu el era că, dacă ai dat doar 90% la antrenament, nu te-ai antrenat”, a declarat Antoine Baroan, potrivit orangesport.ro.

Sub comanda lui Zeljko Kopic, Antoine Baroan a jucat 13 partide, a marcat 10 goluri și a oferit două pase decisive. În șase partide, francezul a fost integralist.

2 goluri și o pasă de gol în 15 meciuri are Baroan la Rapid

Capitolul Botev Plovdiv, cel mai prolific din cariera lui Antoine Baroan

Antoine Baroan a fost format la academia formației din orașul său natal, Chamois-Niortais. Atacantul francez a debutat pentru aceeași formație la nivel profesionist, în august 2019, într-un duel din Ligue 2, împotriva lui Nancy, 1-0.

După două sezoane petrecute în Vestul Franței, Antoine Baroan a semnat cu Botev Plovdiv. Angajamentul cu trupa bulgară a fost cel mai lung din cariera sa: 76 de meciuri, 27 de goluri și 13 pase decisive.

Până la sosirea în Giulești, francezul a mai jucat pentru Winterthur și Ludogoreț Razgrad.

VIDEO Golul marcat de Antoine Baroan în Rapid - Botoșani 2-1

