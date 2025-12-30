De ce nu a ajuns Olăroiu selecționerul României Gino Iorgulescu a dezvăluit cum au decurs negocierile cu FRF: „Nu a fost vorba de bani”

Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, a venit cu detalii despre negocierile purtate de Cosmin Olăroiu (56 de ani) și Răzvan Burleanu, președintele FRF.

Cei doi s-au întâlnit în trecut pentru a negocia funcția de selecționer al echipei naționale, însă nu au reușit să ajungă la un acord.

Cosmin Olăroiu a plecat din România în 2007, iar de atunci a antrenat aproape doar în zona Golfului, cu excepția câtorva meciuri din 2011, când a pregătit FCSB, din nou, timp de o lună.

Gino Iorgulescu: „Olăroiu a cerut un proiect de zece ani”

Acum, șeful Ligii Profesioniste de Fotbal a transmis că actualul selecționer al Emiratelor Arabe Unite, unul dintre apropiații săi, nu a ajuns pe banca naționalei României deoarece nu i s-a acceptat un proiect pe termen lung.

„Nu avem altă soluție decât Mircea Lucescu. Cu Cosmin Olăroiu a mai fost o discuție de a veni la echipa națională acum câțiva ani.

Nu a fost vorba de bani! Doar că a propus un proiect de zece ani și doi ani să nu i se dea ultimatum dacă nu se califică la un Campionat European sau un Campionat Mondial.

Dacă se califică, bine, dacă nu, să meargă înainte”, a spus Gino Iorgulescu, potrivit prosport.ro.

FOTO. Olăroiu a impresionat printr-o „rabona” în meciul Maroc - EAU 3-0 , în urmă cu două săptămâni

Gino Iorgulescu, despre barajul cu Turcia: „Avem probleme mari”

Iorgulescu nu este foarte încrezător în șansele României de a ajunge la CM 2026.

„Sunt jucători care prin străinătate nu joacă. Sunt jucători pe aici care, la fel, joacă și nu joacă.

Avem probleme mari în a face o echipă națională de nivelul celor pe care le-am avut în trecut, în calificările pentru Campionatul European și Campionatul Mondial”, a mai spus Iorgulescu.

România va înfrunta Turcia în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială. Meciul va avea loc pe 26 martie.

Dacă se va califica mai departe, selecționata antrenată de Mircea Lucescu va înfrunta învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo, iar „tricolorii” vor juca ambele meciuri în deplasare.

