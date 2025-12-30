De ce nu a ajuns Olăroiu selecționerul României Gino Iorgulescu a dezvăluit cum au decurs negocierile cu FRF: „Nu a fost vorba de bani”

- Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, a venit cu detalii despre negocierile purtate de Cosmin Olăroiu (56 de ani) și Răzvan Burleanu, președintele FRF.
- Cei doi s-au întâlnit în trecut pentru a negocia funcția de selecționer al echipei naționale, însă nu au reușit să ajungă la un acord.
Cosmin Olăroiu a plecat din România în 2007, iar de atunci a antrenat aproape doar în zona Golfului, cu excepția câtorva meciuri din 2011, când a pregătit FCSB, din nou, timp de o lună.
Gino Iorgulescu: „Olăroiu a cerut un proiect de zece ani”
Acum, șeful Ligii Profesioniste de Fotbal a transmis că actualul selecționer al Emiratelor Arabe Unite, unul dintre apropiații săi, nu a ajuns pe banca naționalei României deoarece nu i s-a acceptat un proiect pe termen lung.
„Nu avem altă soluție decât Mircea Lucescu. Cu Cosmin Olăroiu a mai fost o discuție de a veni la echipa națională acum câțiva ani.
Nu a fost vorba de bani! Doar că a propus un proiect de zece ani și doi ani să nu i se dea ultimatum dacă nu se califică la un Campionat European sau un Campionat Mondial.
Dacă se califică, bine, dacă nu, să meargă înainte”, a spus Gino Iorgulescu, potrivit prosport.ro.
FOTO. Olăroiu a impresionat printr-o „rabona” în meciul Maroc - EAU 3-0, în urmă cu două săptămâni
Gino Iorgulescu, despre barajul cu Turcia: „Avem probleme mari”
Iorgulescu nu este foarte încrezător în șansele României de a ajunge la CM 2026.
„Sunt jucători care prin străinătate nu joacă. Sunt jucători pe aici care, la fel, joacă și nu joacă.
Avem probleme mari în a face o echipă națională de nivelul celor pe care le-am avut în trecut, în calificările pentru Campionatul European și Campionatul Mondial”, a mai spus Iorgulescu.
- România va înfrunta Turcia în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială. Meciul va avea loc pe 26 martie.
- Dacă se va califica mai departe, selecționata antrenată de Mircea Lucescu va înfrunta învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo, iar „tricolorii” vor juca ambele meciuri în deplasare.