Gigi Becali (67 de ani) a abordat din nou subiectul Louis Munteanu, însă a transmis că nu mai ia în calcul un transfer al atacantului, în această iarnă.

Totuși, patronul FCSB ia în calcul revenirea la negocieri în vara anului viitor, dacă jucătorul va reveni la forma anterioară.

Louis Munteanu a fost o țintă constantă pentru FCSB în 2025, însă mutarea nu a mai avut loc, după ce jucătorul CFR-ului a cerut un salariu prea mare la negocieri.

Gigi Becali: „E capitol închis. La vară putem vorbi, dacă devine fotbalist”

Finanțatorul campioanei nu-l dorește momentan pe Munteanu la echipă, însă așteaptă să vadă dacă evoluțiile acestuia vor arăta altfel până la finalul sezonului.

„Nu, nu, nu. Gata, acum e capitol închis! Când vorbești de Louis Munteanu, putem vorbi iarna, vara. Adică putem vorbi, dar la ora asta nu. La ora asta nu se vorbește. Ce să fac cu el? La ce să-mi folosească?

Nu-l văd eu pe Louis Munteanu la ora asta [la FCSB]. La vară putem vorbi, dacă el devine fotbalist. Și dacă se antrenează. Pentru că e mare fotbalist, ca talent.

Mă interesează, că el are valoare. E cam cel mai talentat la momentul actual. Bine, ca talent, nu ca valoare. La valoare, îi întrece pe toți Bîrligea. Ca talent, el (n.r. Louis) e mai talentat. Dar nu este fotbalist”, a declarat Becali, la Digi Sport.

FOTO. Louis Munteanu a provocat un scandal în ultimele zile, după ce a apărut în tricoul celor de la FCSB, la un meci demonstrativ

Întrebat dacă crede că CFR Cluj mai poate încasa 10 milioane de euro pentru Munteanu, așa cum și-au propus în vară, Becali a transmis:

„Cum să iei 10, dacă ceri 3 și jumătate? Nu prea văd cum poți să iei pe un jucător atât. Nu că nu valorează Louis Munteanu, el valorează. Numai că trebuie să-l ia cineva.

Eu așa îi făceam (n.r. - dacă venea la FCSB). Îl luam și puneam pe unul paznic, care să stea după el. Îi luam preparator separat. Îi dădeam 5.000 pe lună unui preparator, să stea cu el”.

Între timp, Munteanu pare să fie aproape de o mutare în SUA, la DC United, după ce impresara Anamaria Prodan a transmis marți că se află la club pentru negocieri.

