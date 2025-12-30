De ce își bandajează fotbaliștii mâinile Un fizioterapeut vorbește despre motive medicale, dar vine și cu alte două variante surprinzătoare +7 foto
Raphinha și Lamine Yamal
Campionate

De ce își bandajează fotbaliștii mâinile Un fizioterapeut vorbește despre motive medicale, dar vine și cu alte două variante surprinzătoare

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.12.2025, ora 12:27
alt-text Actualizat: 30.12.2025, ora 12:27
  • Un fizioterapeut celebru pe social media a explicat de ce fotbaliști celebri precum Lamine Yamal (18 ani) sau Raphinha (29 de ani) aleg să își bandajeze mâinile în timpul meciurilor.
  • Expertul a subliniat că nu întotdeauna sportivii folosesc bandajul din cauza unei probleme medicale.

Jucători ai Barcelonei precum Raphinha, Lamine Yamal sau Robert Lewandowski au fost surprinși de nenumărate ori având mâinile bandajate în timpul meciurilor.

Acest lucru a stârnit controverse, un fost medic de la Real Madrid susținând că jucătorii catalani vor să ascundă anumite semne ale dopajului.

„Prindem play-off-ul!” Juri Cisotti nu are emoții pentru FCSB: „Avem echipă bună” + Ce spune italianul despre România și cum s-a acomodat aici
Citește și
„Prindem play-off-ul!” Juri Cisotti nu are emoții pentru FCSB: „Avem echipă bună” + Ce spune italianul despre România și cum s-a acomodat aici
Citește mai mult
„Prindem play-off-ul!” Juri Cisotti nu are emoții pentru FCSB: „Avem echipă bună” + Ce spune italianul despre România și cum s-a acomodat aici

De ce își bandajează fotbaliștii mâinile

După ce jucătorii Barcelonei au fost acuzați că își bandajează mâinile pentru a ascunde semnele lăsate de substanțele interzise folosite pentru a le îmbunătăți performanțele, un fizioterapeut celebru pe social media a venit cu explicații.

Antonio Perez, un fizioterapeut faimos de pe rețelele de socializare, a explicat că jucătorii nu folosesc tot timpul bandaje din cauza unor probleme medicale.

Acesta susține că unii fotbaliștii, printre care și Lamine Yamal, se bandajează la mână doar pentru aspect sau din superstiție, considerând că le poartă noroc.

Mai jos, explicațiile fizioterapeutului:

Primul motiv: „Majoritatea bandajelor sunt pentru leziuni provocate de căzături, iar în fotbal sunt multe. Acest lucru face ca mulți jucători să simtă disconfort și să poarte aceste bandaje vizibile, care le oferă siguranță, a spus fizioterapeutul, citat de sport.es.

În cazul sportivilor care au două sau mai multe degete bandajate, motivul ar fi: „O mică entorsă la deget, care îi deranjează când aleargă”.

Al doilea motiv: Unii fotbaliști, printre care și Yamal, își bandajează mâna și pentru că simt că îi ajută să se concentreze sau pentru că vor să seteze un trend.

Fizioterapeutul a venit și cu un al treilea motiv, puțin mai neobișnuit: „Îl folosesc ca talisman”.

Nu numai în fotbal se practică astfel de obiceiuri. În baschet, sportivii folosesc mâneci compresive sau colanți sub echipament, al căror beneficiu este unul minim sau nul.

FOTO. Jucătorii Barcelonei, cu încheieturile bandajate

Jucătorii Barcelonei, cu încheieturile bandajate. FOTO: Getty Images
Jucătorii Barcelonei, cu încheieturile bandajate. FOTO: Getty Images

Galerie foto (7 imagini)

Jucătorii Barcelonei, cu încheieturile bandajate. FOTO: Getty Images Jucătorii Barcelonei, cu încheieturile bandajate. FOTO: Getty Images Jucătorii Barcelonei, cu încheieturile bandajate. FOTO: Getty Images Jucătorii Barcelonei, cu încheieturile bandajate. FOTO: Getty Images Jucătorii Barcelonei, cu încheieturile bandajate. FOTO: Getty Images
+7 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Sfat pentru Drăgușin Adrian Ilie, mesaj pentru fundașul de la Tottenham: „Să își caute echipă, avem nevoie de el la națională”
Stranieri
11:16
Sfat pentru Drăgușin Adrian Ilie, mesaj pentru fundașul de la Tottenham: „Să își caute echipă, avem nevoie de el la națională”
Citește mai mult
Sfat pentru Drăgușin Adrian Ilie, mesaj pentru fundașul de la Tottenham: „Să își caute echipă, avem nevoie de el la națională”
Pintea și-a anunțat retragerea Pivotul de la CSM, după succesul categoric din Liga Florilor: „După asta mă voi opri și eu”
Handbal
10:31
Pintea și-a anunțat retragerea Pivotul de la CSM, după succesul categoric din Liga Florilor: „După asta mă voi opri și eu”
Citește mai mult
Pintea și-a anunțat retragerea Pivotul de la CSM, după succesul categoric din Liga Florilor: „După asta mă voi opri și eu”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
Real Madrid fc barcelona vinicius lamine yamal raphinha bandaje
Știrile zilei din sport
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Superliga
15:22
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Citește mai mult
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Superliga
17:59
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Citește mai mult
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Campionate
16:51
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Citește mai mult
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Superliga
16:15
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Citește mai mult
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:59
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
17:50
„Româneasca” de la Rapid Cum au făcut Copos și Zotta un transfer important: „Am luat banii pe Pancu şi am plătit restul”
„Româneasca” de la Rapid Cum au făcut Copos și Zotta un transfer important: „Am luat banii pe Pancu şi am plătit restul”
16:15
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
16:51
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Top stiri din sport
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Campionate
15:25
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Citește mai mult
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că  nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Campionate
14:19
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Citește mai mult
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că  nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
Înot
13:22
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
Citește mai mult
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”
Superliga
30.12
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”
Citește mai mult
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”

Echipe/Competiții

fcsb 49 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 10 rapid 8 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
31.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share