De ce își bandajează fotbaliștii mâinile Un fizioterapeut vorbește despre motive medicale, dar vine și cu alte două variante surprinzătoare

Un fizioterapeut celebru pe social media a explicat de ce fotbaliști celebri precum Lamine Yamal (18 ani) sau Raphinha (29 de ani) aleg să își bandajeze mâinile în timpul meciurilor.

Expertul a subliniat că nu întotdeauna sportivii folosesc bandajul din cauza unei probleme medicale.

Jucători ai Barcelonei precum Raphinha, Lamine Yamal sau Robert Lewandowski au fost surprinși de nenumărate ori având mâinile bandajate în timpul meciurilor.

Acest lucru a stârnit controverse, un fost medic de la Real Madrid susținând că jucătorii catalani vor să ascundă anumite semne ale dopajului.

De ce își bandajează fotbaliștii mâinile

După ce jucătorii Barcelonei au fost acuzați că își bandajează mâinile pentru a ascunde semnele lăsate de substanțele interzise folosite pentru a le îmbunătăți performanțele, un fizioterapeut celebru pe social media a venit cu explicații.

Antonio Perez, un fizioterapeut faimos de pe rețelele de socializare, a explicat că jucătorii nu folosesc tot timpul bandaje din cauza unor probleme medicale.

Acesta susține că unii fotbaliștii, printre care și Lamine Yamal, se bandajează la mână doar pentru aspect sau din superstiție, considerând că le poartă noroc.

Mai jos, explicațiile fizioterapeutului:

Primul motiv: „Majoritatea bandajelor sunt pentru leziuni provocate de căzături, iar în fotbal sunt multe. Acest lucru face ca mulți jucători să simtă disconfort și să poarte aceste bandaje vizibile, care le oferă siguranță, a spus fizioterapeutul, citat de sport.es.

În cazul sportivilor care au două sau mai multe degete bandajate, motivul ar fi: „O mică entorsă la deget, care îi deranjează când aleargă”.

Al doilea motiv: Unii fotbaliști, printre care și Yamal, își bandajează mâna și pentru că simt că îi ajută să se concentreze sau pentru că vor să seteze un trend.

Fizioterapeutul a venit și cu un al treilea motiv, puțin mai neobișnuit: „Îl folosesc ca talisman”.

Nu numai în fotbal se practică astfel de obiceiuri. În baschet, sportivii folosesc mâneci compresive sau colanți sub echipament, al căror beneficiu este unul minim sau nul.

FOTO. Jucătorii Barcelonei, cu încheieturile bandajate

