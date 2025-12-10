Olăroiu și-a aflat adversarul Cu cine va juca Emiratele Arabe Unite în sferturile Cupei Arabiei

Emiratele Arabe Unite, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), și-a aflat adversara din sferturile de finală ale Cupei Arabiei.

Olăroiu s-a calificat cu emoții în faza următoare a competiției, după o victorie cu Kuweit, scor 3-1. Acum, selecționata pregătită de Olăroiu va înfrunta Algeria, în sferturile de finală.

Cosmin Olăroiu și-a aflat adversara din „sferturile” Cupei Arabiei

Emiratele Arabe Unite va juca împotriva Algeriei vineri, de la 19:30, pe stadionul Al Bayt, în Qatar.

Formația algeriană a încheiat grupa D de la Cupa Arabiei pe primul loc, după ce a reușit să câștige două meciuri, cu Bahrain, scor 5-1, și cu Irak, 2-0.

Algerienii au mai înregistrat o remiză, chiar în prima etapă, cu Sudan, scor 0-0.

جمهورنا اللي بيوصل قبل المباراة بساعات قليلة 🚘

ادخل واحجز تذكرتك من الحين 🫵🏼

التذاكر المتبقية قليلة 🗣️🎟️



رابط التذاكر : https://t.co/VU3j4fQaeF pic.twitter.com/HYLIyl2HPJ — UAEFNTF (@UAEFNTF) December 10, 2025

Odată cu partida dintre Algeria și Emiratele Arabe Unite a au fost stabilite și celelalte partide din sferturi:

Palestina - Arabia Saudită

Iordania - Irak

Maroc - Siria

Algeria - Emiratele Arabe Unite

Cum a ieșit Olăroiu din grupe cu o singură victorie în trei meciuri

Echipa lui Olăroiu a încheiat grupa pe locul al doilea, după Iordania, echipă care a învins-o în prima etapă a turneului final, scor 1-2.

În etapa a doua, naționala din Emirate a remizat cu Egipt, scor 1-1, după o partidă în care echipa lui Olăroiu a fost egalată pe final, în minutul 85.

Astfel, cu 4 puncte acumulate, Emiratele Arabe Unite a obținut calificarea în faza superioară a competiției, fiind ajutată și de înfrângerea Egiptului din ultima etapă, 0-3 cu Iordania.

Clasamentul grupei C de la FIFA Arab Cup:

Loc/Echipă Golaveraj Puncte 1. Iordania 8-2 6 2. Emiratele Arabe Unite 5-4 4 3. Egipt 2-5 2 4. Kuweit 3-7 1

Primele două echipe s-au calificat în sferturile de finală

