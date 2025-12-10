Olăroiu și-a aflat adversarul Cu cine va juca Emiratele Arabe Unite în sferturile Cupei Arabiei

- Emiratele Arabe Unite, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), și-a aflat adversara din sferturile de finală ale Cupei Arabiei.
Olăroiu s-a calificat cu emoții în faza următoare a competiției, după o victorie cu Kuweit, scor 3-1. Acum, selecționata pregătită de Olăroiu va înfrunta Algeria, în sferturile de finală.
Cosmin Olăroiu și-a aflat adversara din „sferturile” Cupei Arabiei
Emiratele Arabe Unite va juca împotriva Algeriei vineri, de la 19:30, pe stadionul Al Bayt, în Qatar.
Formația algeriană a încheiat grupa D de la Cupa Arabiei pe primul loc, după ce a reușit să câștige două meciuri, cu Bahrain, scor 5-1, și cu Irak, 2-0.
Algerienii au mai înregistrat o remiză, chiar în prima etapă, cu Sudan, scor 0-0.
Odată cu partida dintre Algeria și Emiratele Arabe Unite a au fost stabilite și celelalte partide din sferturi:
- Palestina - Arabia Saudită
- Iordania - Irak
- Maroc - Siria
- Algeria - Emiratele Arabe Unite
Cum a ieșit Olăroiu din grupe cu o singură victorie în trei meciuri
Echipa lui Olăroiu a încheiat grupa pe locul al doilea, după Iordania, echipă care a învins-o în prima etapă a turneului final, scor 1-2.
În etapa a doua, naționala din Emirate a remizat cu Egipt, scor 1-1, după o partidă în care echipa lui Olăroiu a fost egalată pe final, în minutul 85.
Astfel, cu 4 puncte acumulate, Emiratele Arabe Unite a obținut calificarea în faza superioară a competiției, fiind ajutată și de înfrângerea Egiptului din ultima etapă, 0-3 cu Iordania.
Clasamentul grupei C de la FIFA Arab Cup:
|Loc/Echipă
|Golaveraj
|Puncte
|1. Iordania
|8-2
|6
|2. Emiratele Arabe Unite
|5-4
|4
|3. Egipt
|2-5
|2
|4. Kuweit
|3-7
|1
- Primele două echipe s-au calificat în sferturile de finală