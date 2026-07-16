Spider-man, lăsat pe seen de Haaland😄 Tom Holland a povestit lecția de umilință pe care i-a dat-o atacantul. Erling i-a răspuns după ce povestea a devenit virală
Erling Haaland și Tom Holland (fotomontaj GOLAZO.ro). Sursa foto: Imago
Campionate

Spider-man, lăsat pe seen de Haaland😄 Tom Holland a povestit lecția de umilință pe care i-a dat-o atacantul. Erling i-a răspuns după ce povestea a devenit virală

alt-text Publicat: 16.07.2026, ora 21:10
  • Tom Holland, actorul cunoscut pentru rolul principal din filmul Spider-Man, a povestit că i-a trimis un mesaj lui Erling Haaland, însă atacantul lui Manchester City l-a ignorat complet.
  • Situația a devenit amuzantă pentru că Holland este, la rândul său, o vedetă globală, obișnuită să fie recunoscută oriunde merge.
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Erling Haaland nu răspunde oricui, nici măcar atunci când mesajul vine de la una dintre cele mai mari vedete de la Hollywood.

Actorul Tom Holland a povestit recent că a încercat să ia legătura cu atacantul norvegian, însă fără succes.

Spider-man, lăsat pe seen de Haaland😄

În emisiunea lui Jimmy Fallon, Tom a dezvăluit că l-a contactat pe starul de la City, dar nu a primit niciun răspuns.

  • Jimmy Fallon: I-ai trimis un mesaj direct lui Erling Haaland și nu ți-a răspuns?
  • Tom Holland: Da. Și vă spun ceva, aceasta este exact genul de experiență care este importantă pentru actori, te aduce cu picioarele pe pământ.

    Știi, am zis ceva de genul: o să-i trimit un mesaj, o să-l scot la cină. Nici măcar un răspuns. Nici măcar: sunt ocupat în seara asta, joc fotbal, nimic.

Haaland a reacționat. Cu întârziere: „Alege locul”

După ce apariția actorului care-l joacă pe Spider-man s-a viralizat, vestea a ajuns și la Erling.

Atacantul i-a răspuns în cele din urmă: „Invitație la cină acceptată @tomholland2013. Un pic cam târziu, dar alege locul”, a scris Haaland în secțiunea de comentarii de sub un videoclip cu discuția dintre Holland și Fallon.

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