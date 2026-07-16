Superstiție sau lipsă de inspirație? Mesajul lui Leo Messi, după ce a eliminat Anglia și s-a calificat în finala CM 2026

Lionel Messi (39 de ani) a surprins cu felul în care a ales să celebreze calificarea Argentinei în finala Cupei Mondiale 2026, pe social media.

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Lionel Messi pare să fi găsit formula succesului pe care nu vrea să o schimbe.

După victoria Argentinei în fața Angliei, scor 2-1, în semifinalele Campionatului Mondial 2026, căpitanul „pumelor” a publicat un mesaj pe Instagram.

Superstiție sau lipsă de inspirație? Messi, același mesaj, aceeași miză

Marca a remarcat că este exact același mesaj pe care îl transmisese și în 2022, după semifinala câștigată împotriva Croației la turneul din Qatar.

Postarea din 2022

Gestul nu a trecut neobservat de fani. Unii au interpretat alegerea lui Messi drept un semn de continuitate și chiar un ritual menit să repete povestea de acum patru ani, alții s-au amuzat pe lipsa de inspirație a căpitanului.

În 2022, Argentina a mers până la capăt și a cucerit trofeul mondial, după o finală dramatică împotriva Franței.

Postarea de acum

În postarea sa, Messi a scris: „Am găsit din nou puterea să jucăm încă un meci grozav. Mulțumim din suflet tuturor celor care au avut încredere în această echipă!!! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 Hai, Argentina, la naiba!!!!”

Argentina va întâlni Spania în ultimul act al Mondialului 2026, pe 19 iulie, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Antena 1 și AntenaPlay.

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