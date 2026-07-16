A aflat că tatăl său a murit înainte de meci De ce a intrat, totuși, în direct + Mesaj emoționant, după semifinala Anglia - Argentina: „Ar fi vrut ca showul să continue”
Micah Richards alături de tatăl său și de unul dintre frații săi (foto: Instagram)
Campionatul Mondial

A aflat că tatăl său a murit înainte de meci De ce a intrat, totuși, în direct + Mesaj emoționant, după semifinala Anglia - Argentina: „Ar fi vrut ca showul să continue”

alt-text Publicat: 16.07.2026, ora 19:45
alt-text Actualizat: 16.07.2026, ora 23:18
  • Micah Richards (38 de ani), fost internațional englez, actual analist TV, a aflat că tatăl său, Lincoln, murise cu puțin timp înainte de a intra în direct pentru a comenta, la BBC, semifinala de Mondial, dintre Anglia și Argentina 1-2.
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În ciuda momentului dificil, Richards a ales să își respecte angajamentul profesional și a apărut în emisiune alături de foștii internaționali Wayne Rooney și Joe Hart.

În fața camerelor, telespectatorii nu au observat drama personală prin care trecea.

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„Am primit vestea teribilă că tatăl meu a murit”

După încheierea transmisiei, Richards a făcut publică vestea printr-un mesaj emoționant pe social media, în care și-a omagiat tatăl.

„Cu puțin timp înainte să intru în direct, am primit vestea teribilă că tatăl meu Lincoln a murit. Moartea lui a fost neașteptată, ne-a lăsat mult prea devreme”.

Richards a descris relația cu tatăl său ca fiind una fundamentală pentru cariera și viața lui: „A fost cel mai mare susținător al meu. Aproape că nu a ratat niciun meci din viața mea.”

Fostul jucător de la Manchester City a povestit că Lincoln Richards a fost omul care l-a însoțit încă din copilărie, ducându-l la antrenamente și fiind alături de el în fiecare etapă importantă a carierei.

Richards a explicat decizia de a intra totuși în direct.

„Știu cât de mult înseamnă meciurile Angliei la Cupa Mondială pentru oameni și cum aceste momente unesc familiile între generații. Știu că, în special ca un vechi Yorkshireman mândru, tata ar fi vrut ca spectacolul să continue în această seară. Și așa a fost”.

Mai jos, mesajul integral:

„Cu puțin timp înainte de a intra în direct astăzi, am primit vestea îngrozitoare că tatăl meu, Lincoln, a trecut în neființă. Moartea lui a fost neașteptată, ne-a părăsit mult prea devreme.

A fost cel mai mare fan al meu. Aproape că nu a ratat niciun meci de-a lungul întregii mele vieți.

Când eram copil, mă ducea oriunde trebuia să merg, iar pe parcursul carierei mele a fost cel mai mândru părinte cu putință. Era foarte rar să nu fie alături de mine.

Știu cât de mult înseamnă pentru toți cei de acasă să urmărească meciurile Angliei la Cupa Mondială și cum această experiență unește familiile dincolo de generații, cum nimic altceva nu o face. Știu, mai ales ca un mândru yorkshirean de școală veche, că tata ar fi vrut ca spectacolul să continue…

Mă gândesc astăzi la frații și surorile mele și la întreaga mea familie extinsă, în timp ce îl comemorăm pe tatăl meu, Lincoln, eroul și sursa mea de inspirație. 💔

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