Esther Gonzalez (33 de ani), atacantul naționalei Spaniei și campioană mondială în 2023, e protagonista unui transfer controversat în Arabia Saudită.

Mutarea vine la numai o lună după ce Gonzalez și-a reziliat contractul cu Gotham FC, susținând că vrea să se întoarcă în Spania pentru a rezolva probleme personale și să ia o pauză de la fotbal.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Esther Gonzalez a surprins lumea fotbalului feminin prin alegerea făcută la doar o lună după despărțirea de Gotham FC.

Transfer șocant. Merge în țara în care ar putea fi omorâtă legal, după ce și-a păcălit clubul că se retrage!

Iberica evolua în Statele Unite din 2023 și mai avea contract cu Gotham până în 2027. În urmă cu aproximativ o lună, Gonzalez a informat clubul că dorește să se întoarcă în Spania din motive personale și să se retragă, cel puțin temporar, din fotbal.

Conducerea lui Gotham a acceptat situația și cele două părți au reziliat de comun acord contractul. La despărțire, Gonzalez a transmis un mesaj emoționant:

„Această călătorie a depășit toate așteptările pe care le aveam atunci când am venit pentru prima dată la Gotham. Împreună am realizat tot ce se putea realiza și voi fi mereu mândră să spun că, alături de acest club, am câștigat totul”.

Esther González a semnat cu Al Qadsiah

Retragerea a durat însă doar câteva săptămâni. Luni, Al Qadsiah a prezentat-o oficial pe campioana mondială din 2023. Gonzalez a semnat până în 2027 cu formația saudită!

Decizia a provocat numeroase reacții, nu doar din cauza circumstanțelor în care Gonzalez a obținut rezilierea contractului cu Gotham, ci și pentru că internaționala spaniolă este lesbiană și a susținut public comunitatea LGBTQ+.

Arabia Saudită aplică o interpretare a legii islamice Sharia, iar relațiile între persoane de același sex sunt strict interzise. Potrivit rapoartelor internaționale privind drepturile omului, comportamentul sexual consensual între persoane de același sex poate fi sancționat, în funcție de caz și de interpretarea instanțelor, inclusiv cu pedeapsa cu moartea, în timp ce autoritățile saudite continuă să reprime manifestările publice în sprijinul drepturilor LGBT.

„Una dintre cele mai proaste decizii pe care le-am văzut”

Jurnalistul Bruno Miotto s-a numărat printre cei care au criticat dur transferul.

„Esther Gonzalez să meargă să joace în Arabia Saudită este una dintre cele mai proaste decizii pe care le-am văzut vreodată în fotbalul feminin.

Nu a fost suficientă plecarea ciudată de la Gotham din «motive personale», acum merge într-o țară care oprimă femeile și persoanele LGBTQIA+, comunitate pe care ea o susține ferm”, a scris Miotto pe X.

Transferul a provocat reacții și în presa internațională, alegerea fiind intens criticată inclusiv în publicațiile dedicate comunității LGBTQ+.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport