Ciucu, pus la zid VIDEO. Critici dure la adresa edilului: „Primăria a pierdut 500.000 € din cauza asta!” +12 foto
Orlando Nicoară/ Foto:Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

Ciucu, pus la zid VIDEO. Critici dure la adresa edilului: „Primăria a pierdut 500.000 € din cauza asta!”

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 20:23
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 20:23
  • Orlando Nicoară, directorul general al EAD, care deține drepturile TV din SuperLiga, a lansat critici dure la adresa lui Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, în privința Arenei Naționale.
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În ultimele luni, Arena Națională nu a fost disponibilă pentru fotbal din cauza evenimentelor care au fost organizate pe stadion.

Decizia le-a afectat pe Dinamo și FCSB, care au fost nevoite să dispute meciurile de pe teren propriu pe stadionul „Arcul de Triumf” sau Ghencea.

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Orlando Nicoară: „Primăria a pierdut 500.000 de euro de la FCSB și Dinamo”

Inclusiv derby-ul dintre cele două echipe, programat pe 5 septembrie, se va juca pe „Arcul de Triumf”, pentru că Arena Națională este indisponibilă.

Weekend-ul acesta, FCSB va disputa meciul cu UTA Arad din etapa 7 pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște. Starea proastă a gazonului de pe arenele din București a determinat conducerea roș-albaștrilor să ia această decizie.

Ultimul meci disputat pe cel mai mare stadion din România a avut loc pe 26 aprilie. Orlando Nicoară susține că, de atunci și până în prezent, Primăria Capitalei ar fi putut încasa o sumă importantă de la FCSB și Dinamo.

„Arena Națională a fost blocată de la finalul din aprilie. Din momentul respectiv se puteau juca pe Arena Națională 13 meciuri de fotbal. Deci, la un tarif de 40.000 de euro, faceți socoteala și vedeți dacă Primăria a încasat, în această perioadă, suma respectivă.

Sunt două cluburi, totuși, cele mai importante cluburi din fotbalul românesc, FCSB și Dinamo, care puteau să plătească 500.000 de euro pe 13 meciuri care se puteau desfășura pe Arena Națională.

Acum trebuie văzut dacă Primăria a încasat în această perioadă de la cele două evenimente... OK, să spunem că Metallica nu se putea desfășura în altă parte și trebuia să se desfășoare pe Arena Națională. Dar Metallica... concertul a fost în mai.

Din mai până acum au trecut niște luni de zile în care Arena a fost indisponibilă meciurilor de fotbal și asta cred că ar trebui să fie o discuție pe care voi (n.r. jurnaliștii din sală) să o provocați într-o formă sau alta, în discuții cu Primăria Bucureștiului

Acum, FCSB trebuie să joace la Târgoviște în momentul de față pentru că avem Asia Fest, un festival în jurul stadionului” , a declarat Orlando Nicoară, în cadrul unei conferințe de presă.

Justin Ștefan, anunț despre Arena Națională: „Nu va mai fi blocată”

Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a dezvăluit că a avut o discuție cu Ciprian Ciucu, iar Arena Națională va fi disponibilă pentru meciurile din play-off-ul Ligii 1 din acest sezon.

Domnul primar (n.r. Ciprian Ciucu) ne-a promis că pentru ceea ce înseamnă meciurile din play-off-ul sau play-out-ul competiției din sezonul actual, Arena Națională nu va mai fi blocată.

Domnul primar a spus că face tot posibilul să fie disponibilă Arena Națională undeva la finalul august, începutul septembrie. Sperăm să putem juca fotbal acolo la începutul septembrie.

Și încă o dată cred că mesajul trebuie să fie clar: Arena Națională nu va fi niciodată pe profit. Arena Națională va continua să fie pe pierdere.

Cineva trebuie să-și asume acea pierdere. Însă, în mod normal, pentru o arenă sportivă ar trebui să aibă prioritate sportul.

Iar în privința altor evenimente, ar trebui să ai doar evenimente majore. Cum a fost cu concertul Metallica sau un festival foarte important.

Nu putem să ne trezim în situația în care pentru tot felul de evenimente Arena Națională nu este disponibilă pentru fotbal”, a declarat Justin Ștefan.

Gino Iorgulescu, președintele LPF, a reacționat: „Deocamdată, primarul e într-o situație în care nu poate să se ocupe de stadion.

Noi am dat programul pentru anul următor ca să nu mai facă de când începe campionatul spectacole ca să se strice stadionul. Să vedem dacă se respectă”.

FOTO. Arena Națională, după Saga Festival

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Arena Națională, după Saga Festival (26.08.2026) foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Arena Națională, după Saga Festival (26.08.2026) foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Arena Națională, după Saga Festival (26.08.2026) foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Arena Națională, după Saga Festival (26.08.2026) foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Arena Națională, după Saga Festival (26.08.2026) foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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