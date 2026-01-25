Stanciu a ajuns în China! VIDEO. Nebunie la aeroport. Zeci de fani l-au așteptat pe mijlocaș după mesajul clubului. Cu cine semnează

- Nicolae Stanciu, 32 de ani, semnează cu clubul Dalian Yingbo, locul 11 în sezonul trecut.
- Mijlocașul naționalei s-a despărțit la începutul anului de Genoa și se întoarce în China după doi ani și jumătate.
Nicolae Stanciu revine într-o țară în care s-a simțit bine și a avut succes.
Stanciu are două trofee în China la Wuhan
În primăvara lui 2022, a semnat pe doi ani cu Wuhan Three Towns, care tocmai promovase în premieră în Super Liga locală.
În primul sezon, a cucerit titlul de campion. În al doilea, a câștigat și Supercupa Chinei.
A stat doi ani, oferind clubului primele sale trofee.
Noua provocare a lui Stanciu: Dalian Yingbo
Acum, internaționalul în vârstă de 32 de ani a acceptat altă provocare în China.
Va juca la Dalian Yingbo, club fondat în decembrie 2021 și care a evoluat în 2025 pentru întâia dată în Super Ligă.
Astăzi, clubul și-a anunțat fanii pe social media: „Avanpremieră! Diseară, la 8:30 PM, vine marea lovitură la aeroportul internațional Zhoushuizi”.
Nebunie pe aeroport: a sosit Stanciu la Dalian
La ora fixată, Stanciu a aterizat la Dalian. Și zeci de fani ai lui Yingbo îl așteptau pe aeroport.
Galerie foto (6 imagini)
„Regele român. Bine ai revenit în China!” s-a comentat pe pagina de X Hotpot Football, cu ultimele noutăți din fotbalul local.
Cu un videoclip în care jucătorul apărea la Sosiri înconjurat de oficialii grupării.
Lipsește doar oficializarea transferului său la Dalian Yingbo.