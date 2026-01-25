Stanciu a ajuns în China! VIDEO. Nebunie la aeroport. Zeci de fani l-au așteptat pe mijlocaș după mesajul clubului. Cu cine semnează +6 foto
Stanciu, astăzi, la aeroportul din Dalian Foto: captură
Stranieri

Stanciu a ajuns în China! VIDEO. Nebunie la aeroport. Zeci de fani l-au așteptat pe mijlocaș după mesajul clubului. Cu cine semnează

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 25.01.2026, ora 16:53
alt-text Actualizat: 25.01.2026, ora 16:53
  • Nicolae Stanciu, 32 de ani, semnează cu clubul Dalian Yingbo, locul 11 în sezonul trecut.
  • Mijlocașul naționalei s-a despărțit la începutul anului de Genoa și se întoarce în China după doi ani și jumătate.

Nicolae Stanciu revine într-o țară în care s-a simțit bine și a avut succes.

Man, victima lui Bosz Antrenorul lui PSV s-a înfuriat la 2-2 cu Breda. „Mă întrebam: «La ce mă uit?»". Ce s-a întâmplat cu Dennis
Citește și
Man, victima lui Bosz Antrenorul lui PSV s-a înfuriat la 2-2 cu Breda. „Mă întrebam: «La ce mă uit?»". Ce s-a întâmplat cu Dennis
Citește mai mult
Man, victima lui Bosz Antrenorul lui PSV s-a înfuriat la 2-2 cu Breda. „Mă întrebam: «La ce mă uit?»". Ce s-a întâmplat cu Dennis

Stanciu are două trofee în China la Wuhan

În primăvara lui 2022, a semnat pe doi ani cu Wuhan Three Towns, care tocmai promovase în premieră în Super Liga locală.

În primul sezon, a cucerit titlul de campion. În al doilea, a câștigat și Supercupa Chinei.

A stat doi ani, oferind clubului primele sale trofee.

Noua provocare a lui Stanciu: Dalian Yingbo

Acum, internaționalul în vârstă de 32 de ani a acceptat altă provocare în China.

Va juca la Dalian Yingbo, club fondat în decembrie 2021 și care a evoluat în 2025 pentru întâia dată în Super Ligă.

11 a fost locul
ocupat de Dalian Yingbo la primul sezon în Super Liga Chinei (2025)

Astăzi, clubul și-a anunțat fanii pe social media: „Avanpremieră! Diseară, la 8:30 PM, vine marea lovitură la aeroportul internațional Zhoushuizi”.

Nebunie pe aeroport: a sosit Stanciu la Dalian

La ora fixată, Stanciu a aterizat la Dalian. Și zeci de fani ai lui Yingbo îl așteptau pe aeroport.

Stanciu a ajuns în China. Semnează cu Dalian Yingbo
Stanciu a ajuns în China. Semnează cu Dalian Yingbo

Galerie foto (6 imagini)

Stanciu a ajuns în China. Semnează cu Dalian Yingbo Stanciu a ajuns în China. Semnează cu Dalian Yingbo Stanciu a ajuns în China. Semnează cu Dalian Yingbo Stanciu a ajuns în China. Semnează cu Dalian Yingbo Stanciu a ajuns în China. Semnează cu Dalian Yingbo
+6 Foto
labels.photo-gallery

„Regele român. Bine ai revenit în China!” s-a comentat pe pagina de X Hotpot Football, cu ultimele noutăți din fotbalul local.

Cu un videoclip în care jucătorul apărea la Sosiri înconjurat de oficialii grupării.

Lipsește doar oficializarea transferului său la Dalian Yingbo.

Citește și

Riscul asumat de Rapid Moruțan încă suferă în joc după grava accidentare din 2024. Și mai e o alarmă pentru Gâlcă
Superliga
13:19
Riscul asumat de Rapid Moruțan încă suferă în joc după grava accidentare din 2024. Și mai e o alarmă pentru Gâlcă
Citește mai mult
Riscul asumat de Rapid Moruțan încă suferă în joc după grava accidentare din 2024. Și mai e o alarmă pentru Gâlcă
Stanciu și-a găsit rapid echipă   Dat afară pe ușa din dos de Genoa, mijlocașul a semnat și va fi coleg cu doi jucători care au evoluat în Liga 1
Stranieri
17:43
Stanciu și-a găsit rapid echipă Dat afară pe ușa din dos de Genoa, mijlocașul a semnat și va fi coleg cu doi jucători care au evoluat în Liga 1
Citește mai mult
Stanciu și-a găsit rapid echipă   Dat afară pe ușa din dos de Genoa, mijlocașul a semnat și va fi coleg cu doi jucători care au evoluat în Liga 1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Sondaj Avangarde. Rezultat surprinzător: cei mai mulți români vor în Consiliul de Pace al lui Trump/ Șapte din zeci români, nemulțumiți de absența lui Nicușor Dan de la Davos
Sondaj Avangarde. Rezultat surprinzător: cei mai mulți români vor în Consiliul de Pace al lui Trump/ Șapte din zeci români, nemulțumiți de absența lui Nicușor Dan de la Davos
Sondaj Avangarde. Rezultat surprinzător: cei mai mulți români vor în Consiliul de Pace al lui Trump/ Șapte din zeci români, nemulțumiți de absența lui Nicușor Dan de la Davos
Echipa Nationala transfer china nicolae stanciu dalian yingbo
Știrile zilei din sport
Au chemat SMURD-ul! Sabrina Voinea are probleme după scandalul dintre mama sa, Camelia, și Dragoș Bănescu
Special
15:22
Au chemat SMURD-ul! Sabrina Voinea are probleme după scandalul dintre mama sa, Camelia, și Dragoș Bănescu
Citește mai mult
Au chemat SMURD-ul! Sabrina Voinea are probleme după scandalul dintre mama sa, Camelia, și Dragoș Bănescu
Surpriză mare la FCSB - Fenerbahce Aflată în criză mare, campioana a vândut multe bilete. Poate bate recordul din Europa League + Încasări imense de la spectatori
Europa League
15:36
Surpriză mare la FCSB - Fenerbahce Aflată în criză mare, campioana a vândut multe bilete. Poate bate recordul din Europa League + Încasări imense de la spectatori
Citește mai mult
Surpriză mare la FCSB - Fenerbahce Aflată în criză mare, campioana a vândut multe bilete. Poate bate recordul din Europa League + Încasări imense de la spectatori
Șef FRF, victima hackerilor Secretarului general adjunct i s-a spart contul de WhatsApp, apoi a fost folosită o schemă a hoților care a inclus și conturi bancare
Nationala
14:20
Șef FRF, victima hackerilor Secretarului general adjunct i s-a spart contul de WhatsApp, apoi a fost folosită o schemă a hoților care a inclus și conturi bancare
Citește mai mult
Șef FRF, victima hackerilor Secretarului general adjunct i s-a spart contul de WhatsApp, apoi a fost folosită o schemă a hoților care a inclus și conturi bancare
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea 
Special
13:05
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea
Citește mai mult
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:49
„L-am atenționat pe Gigi” Mihai Stoica, despre forma slabă a unui titular de la FCSB: „A venit schimbat după vacanță, am insistat să nu joace!”
„L-am atenționat pe Gigi” Mihai Stoica, despre forma slabă a unui titular de la FCSB: „A venit schimbat după vacanță, am insistat să nu joace!”
18:56
Cum arată șantierul Dinamo A trecut o săptămână de la demararea lucrărilor: „Progresul este deja vizibil”
Cum arată șantierul Dinamo  A trecut o săptămână de la demararea lucrărilor: „Progresul este deja vizibil”
12:49
UTA Arad- Rapid LIVE de la 20:00 » Echipele de start. Daniel Paraschiv, titular. Moruțan, doar rezervă
UTA Arad- Rapid  LIVE de la 20:00 » Echipele de start. Daniel Paraschiv, titular. Moruțan, doar rezervă
18:36
Mircea Lucescu a fost externat Care este starea de sănătate a selecționerului României
 Mircea Lucescu a fost externat Care este starea de sănătate a selecționerului României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Top stiri din sport
Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou Stadionul, a cărui renovare este estimată la 1,5 miliarde de euro, a fost inundat
Campionate
13:52
Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou Stadionul, a cărui renovare este estimată la 1,5 miliarde de euro, a fost inundat
Citește mai mult
Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou Stadionul, a cărui renovare este estimată la 1,5 miliarde de euro, a fost inundat
Trauma lui Radu Naum Jurnalistul povestește cum i s-a transmis să dea afară zeci de angajați „de pe o zi pe alta”
Special
12:02
Trauma lui Radu Naum Jurnalistul povestește cum i s-a transmis să dea afară zeci de angajați „de pe o zi pe alta”
Citește mai mult
Trauma lui Radu Naum Jurnalistul povestește cum i s-a transmis să dea afară zeci de angajați „de pe o zi pe alta”
Schumacher „nu mai e imobilizat la pat” Detalii noi despre starea multiplului campion din Formula 1. Ce se întâmplă în vila cumpărată de la Florentino Perez
Formula 1
12:57
Schumacher „nu mai e imobilizat la pat” Detalii noi despre starea multiplului campion din Formula 1. Ce se întâmplă în vila cumpărată de la Florentino Perez
Citește mai mult
Schumacher „nu mai e imobilizat la pat” Detalii noi despre starea multiplului campion din Formula 1. Ce se întâmplă în vila cumpărată de la Florentino Perez
Decizii bizare cu ChatGPT Antrenorul spaniol, acuzat că făcea echipa, stabilea transferurile și planifica deplasările cu ajutorul inteligenței artificiale
Campionate
09:36
Decizii bizare cu ChatGPT Antrenorul spaniol, acuzat că făcea echipa, stabilea transferurile și planifica deplasările cu ajutorul inteligenței artificiale
Citește mai mult
Decizii bizare cu ChatGPT Antrenorul spaniol, acuzat că făcea echipa, stabilea transferurile și planifica deplasările cu ajutorul inteligenței artificiale

Echipe/Competiții

fcsb 94 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 35 rapid 17 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
26.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share