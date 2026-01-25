Stanciu a ajuns în China! VIDEO. Nebunie la aeroport. Zeci de fani l-au așteptat pe mijlocaș după mesajul clubului. Cu cine semnează

Nicolae Stanciu, 32 de ani, semnează cu clubul Dalian Yingbo, locul 11 în sezonul trecut.

Mijlocașul naționalei s-a despărțit la începutul anului de Genoa și se întoarce în China după doi ani și jumătate.

Nicolae Stanciu revine într-o țară în care s-a simțit bine și a avut succes.

Stanciu are două trofee în China la Wuhan

În primăvara lui 2022, a semnat pe doi ani cu Wuhan Three Towns, care tocmai promovase în premieră în Super Liga locală.

În primul sezon, a cucerit titlul de campion. În al doilea, a câștigat și Supercupa Chinei.

A stat doi ani, oferind clubului primele sale trofee.

Noua provocare a lui Stanciu: Dalian Yingbo

Acum, internaționalul în vârstă de 32 de ani a acceptat altă provocare în China.

Va juca la Dalian Yingbo, club fondat în decembrie 2021 și care a evoluat în 2025 pentru întâia dată în Super Ligă.

11 a fost locul ocupat de Dalian Yingbo la primul sezon în Super Liga Chinei (2025)

Astăzi, clubul și-a anunțat fanii pe social media: „Avanpremieră! Diseară, la 8:30 PM, vine marea lovitură la aeroportul internațional Zhoushuizi”.

Nebunie pe aeroport: a sosit Stanciu la Dalian

La ora fixată, Stanciu a aterizat la Dalian. Și zeci de fani ai lui Yingbo îl așteptau pe aeroport.

„Regele român. Bine ai revenit în China!” s-a comentat pe pagina de X Hotpot Football, cu ultimele noutăți din fotbalul local.

The Romanian King🇷🇴👑 ! Welcome back to China🇨🇳!



Nicolae Stanciu arrived in Dalian earlier TODAY. Many Dalian Yingbo fans have been waiting for the 32 yo🇷🇴AM at the airport.#CSL #CSL2026 @RoFtbl https://t.co/nEi43Bn0jL pic.twitter.com/jp6khDkX4W — HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball) January 25, 2026

Cu un videoclip în care jucătorul apărea la Sosiri înconjurat de oficialii grupării.

Lipsește doar oficializarea transferului său la Dalian Yingbo.

