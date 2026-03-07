FCSB, făcută KO VIDEO+FOTO. U Cluj s-a dezlănțuit, Macalou a marcat un gol superb! Camerele l-au arătat imediat pe Târnovanu: care a fost reacția

FCSB - U Cluj. Issouf Macalou (27 de ani), aripa dreaptă a „șepcilor roșii”, a marcat un gol superb pe Arena Națională, după ce apărarea campioanei a fost depășită complet.

În duelul din etapa 30 din Liga 1, U Cluj conducea la pauză cu scorul de 2-1, grație golurilor marcate de Mendy (24) și Lukic (40 de ani).

FCSB a profitat de autogolul lui Jug Stanojev din minutul 10.

VIDEO. Macalou, gol superb pe Arena Națională. FCSB, făcută KO

Universitatea Cluj a început în mare forță repriza secundă, în ciuda avantajului pe care îl avea de la pauză.

În minutul 57, FCSB se afla în atac, dar a pierdut mingea în careul clujenilor. Stanojev a degajat mingea, care a ajuns la Oucasse Mendy.

Mijlocașul francez a înaintat spre poarta campioanei și i-a pasat lui Issouf Macalou, care se afla pe partea dreaptă. Ivorianul a alergat și, din colțul careului mare, a șutat perfect la colțul lung și l-a învins pe tânărul Matei Popa.

Imediat după golul de 3-1 reușit de U Cluj, camerele au surprins reacția lui Ștefan Târnovanu, care se afla pe banca de rezerve.

Acesta era titularul obișnuit între buturile celor de la FCSB, dar a fost înlocuit de Matei Popa pentru a se acoperi regula U21.

Reacția lui Ștefan Târnovanu. Foto: Captură/Prima Sport

