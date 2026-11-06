Europa League, etapa #4 AC Milan, învinsă surprinzător de Ferencvaros » Dinamo Zagreb, victorie mare în Anglia

- Toate cele 18 meciuri din etapa #4 a fazei principale din Europa League s-au încheiat.
- Cea mai mare surpriză a serii a fost înfrângerea lui AC Milan cu Ferencvaros, scor 0-2, pe San Siro. Real Sociedad a remizat cu Olympique Lyon, scor 1-1.
Dinamo Zagreb a produs o altă surpriză și a învins-o pe Sunderland în deplasare, scor 2-0. Celtic s-a impus cu 3-2 în fața lui Beșiktaș, iar Bournemouth a câștigat cu 3-1 pe terenul Spartei Praga.
Omonia Nicosia, echipa lui Florin Tănase, a pierdut cu NEC Nijmegen, scor 1-3. Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, a pierdut cu 2-1 în fața celor de la Union Saint-Gilloise, formația la care evoluează Darius Olaru.
AC Milan - Ferencvaros 2-0
- A marcat: L. Joseph (min. 52, min. 66)
- Stadion: San Siro
- Arbitru: Urs Schnyder, Asistenți: Marco Zürcher, Benjamin Zürcher, VAR: Lukas Fähndrich, AVAR: Robert Schröder
Real Sociedad - Olympique Lyon 1-1
- Au marcat: Oskarsson (min. 28) / Tolisso (min. 54)
- Stadion: Estadio de Anoeta
- Arbitru: Anastasios Papapetrou, Asistenți: Tryfon Petropoulos, Andreas Fotopoulos, VAR: Angelos Evangelou, AVAR: Christian Dingert
Sparta Praga - Bournemouth 1-3
Au marcat: Sunghateh (min. 35) / Adams (min. 57), Evanilson (min. 81), Rayan (min. 90)
- Stadion: Stadion Letná
- Arbitru: Erik Lambrechts, Asistenți: Jo de Weirdt, Kevin Monteny, VAR: Bram Van Driessche, AVAR: Wesli De Cremer
Anderlecht - Salzburg 2-0
Au marcat: Augustinsson (min. 20), Winkler (min. 90)
- Stadion: RSC Anderlecht Stadium
- Arbitru: Elchin Masiyev, Asistenți: Elshad Abdullayev, Parvin Talibov, VAR: Michael Salisbury, AVAR: Nicat Ismayilli
Crystal Palace - Hoffenheim 1-1
Au marcat: Kamada (min. 90+1) / Prass (min. 7)
- Stadion: Selhurst Park
- Arbitru: Horațiu Feșnic, Asistenți: Valentin Avram, Alexandru Cerei, VAR: Cătălin Popa, AVAR: Guillermo Cuadra Fernandez
Nijmegen - Omonia Nicosia 3-1
Au marcat: Linssen (min. 50, min. 76), Bischoff (min. 74) / Diony (min. 23)
- Stadion: Goffertstadion
- Arbitru: Goga Kikacheishvili, Asistenți: David Akhvlediani, Davit Gabisonia, VAR: Cesar Soto Grado, AVAR: Aleko Aptsiauri
Lillestrom - Viktoria Plzen 0-1
- A marcat: P. Adu (min. 10)
- Stadion: Åråsen
- Arbitru: Radoslav Gidzhenov, Asistenți: Miroslav Maksimov, Todor Vukov, VAR: Fedayi San, AVAR: Dimitar Dimitrov
Levski Sofia - Jagiellonia 1-0
- A marcat: Stoyanchov (min. 83)
- Stadion: Natsionalen Stadion Vasil Levski
- Arbitru: Enea Jorgji, Asistenți: Denis Rexha, Ridiger Çokaj, VAR: Daniele Doveri, AVAR: Albert Doda
Bayer Leverkusen - Marseille 0-1
- A marcat: Gouiri (min. 77)
- Stadion: BayArena
- Arbitru: Orel Grinfeeld, Asistenți: Roy Hassan, Idan Yarkoni, VAR: Carlos del Cerro Grande, AVAR: Tiago Martins
Benfica - Lech Poznan 3-1
Au marcat: Rafa Silva (min. 6), Prestianni (min. 67), Sudakov (min. 90) / Begtsson (min. 72)
- Stadion: Estádio do SL Benfica
- Arbitru: Martin Matoša, Asistenți: Matej Žunič, Aleksandar Kasapovič, VAR: Alen Borošak, AVAR: Jeroen Manschot
AZ Alkmaar - Juventus 1-2
- Au marcat: A marcat: Meerdink (min. 88) / Koopmeiners (min. 19), Kolo Muani (min. 37)
- Stadion: AZ Stadion
- Arbitru: Damian Sylwestrzak, Asistenți: Adam Karasewicz, Bartosz Heinig, VAR: Piotr Lasyk, AVAR: Tomasz Kwiatkowski
Celtic - Beșiktaș 3-2
- Au marcat: Osmand (min. 62), Duran, (min. 78, min. 87) / Olaitan (min. 54), Kokcu (min. 86)
- Stadion: Celtic Park
- Arbitru: Sascha Stegemann, Asistenți: Christof Günsch, Marco Achmüller, VAR: Benjamin Brand, AVAR: Patrick Hanslbauer
Sturm Graz - Celje 2-3
- Au marcat: Diakite (min. 40 min. 90+3) / Seslar (min. 29, min. 73), Verbic (min. 45),
- Stadion: Stadium Graz Liebenau
- Arbitru: Giorgi Kruashvili, Asistenți: Levan Varamishvili, Giorgi Elikashvili, VAR: Pol van Boekel, AVAR: Koba Revazashvili
Sunderland - Dinamo Zagreb 0-2
- Au marcat: Stojkovic (min. 22), Beljo (min. 39)
- Stadion: Stadium of Light
- Arbitrul: Andrea Colombo, Asistenți: Giovanni Baccini, Khaled Bahri, VAR: Marco Di Bello, AVAR: Daniele Chiffi
Celta Vigo - Union Saint Gilloise 1-2
- Au marcat: Duran (min. 11) / Zeneli (min. 35, min. 49)
- Stadion: Estadio Balaidos
- Arbitru: Aliyar Aghayev, Asistenți: Zeynal Zeynalov, Akif Amirali, VAR: Manuel Schuettengruber, AVAR: Ingilab Mammadov
Torreense - Ararat-Armenia 3-2
- Au marcat: Aguirre (min. 13), Vazquez (min. 90+3), Drammeh (min. 90+5) / Muradyan (min. 41) Wilson Valdez (min. 58)
- Stadion: Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa
- Arbitru: Miloš Milanović, Asistenți: Milan Pašajlić, Svetozar Živin, VAR: Aleksandar Živković, AVAR: Pavle Tomić
Hapoel Beer Sheva - OFI Creta 0-2
- Au marcat: Poungouras (min. 45+2), Fountas (min. 56)
- Stadion: Giulești
- Arbitru: Edgars Maļcevs, Asistenți: Mārtiņš Svipsts, Deniss Ševcenko, VAR: Mario Zebec, AVAR: Kristaps Ratnieks
Clasamentul în Europa League
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Benfica
|4
|12
|2
|Bournemouth
|4
|12
|3
|Ferencvaros
|4
|12
|4
|Royale Union SG
|4
|10
|5
|Juventus
|4
|10
|6
|Olympiacos
|4
|10
|7
|Leverkusen
|4
|9
|8
|Beșiktaș
|4
|7
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Dinamo Zagreb
|4
|7
|10
|Levski
|4
|7
|11
|Sunderland
|4
|7
|12
|Nijmegen
|4
|7
|13
|Lyon
|4
|7
|14
|AZ Alkmaar
|4
|6
|15
|Anderlecht
|4
|6
|16
|OFI Crete
|4
|6
|17
|Rennes
|4
|6
|18
|Omonia
|4
|6
|19
|Torreense
|4
|6
|20
|Real Sociedad
|4
|5
|21
|Crystal Palace
|4
|5
|22
|Sparta Praga
|4
|4
|23
|Hoffenheim
|4
|4
|24
|Sturm Graz
|4
|4
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Celje
|4
|4
|26
|Salzburg
|4
|4
|27
|Celta Vigo
|4
|3
|28
|AC Milan
|4
|3
|29
|Jagiellonia
|4
|3
|30
|Viktoria Plzen
|4
|3
|31
|Marseille
|4
|3
|32
|Celtic
|4
|3
|33
|Hapoel Beer Sheva
|4
|1
|34
|Lilleström
|4
|1
|35
|Lech Poznan
|4
|1
|36
|Ararat-Armenia
|4
|0
Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formațiile de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off.
Finala este programată pe 26 mai 2027, la Frankfurt.