Europa League, etapa #4 AC Milan, învinsă surprinzător de Ferencvaros » Dinamo Zagreb, victorie mare în Anglia
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Europa League

Europa League, etapa #4 AC Milan, învinsă surprinzător de Ferencvaros » Dinamo Zagreb, victorie mare în Anglia

alt-text George Neagu , Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 00:00
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 00:11
  • Toate cele 18 meciuri din etapa #4 a fazei principale din Europa League s-au încheiat.
  • Cea mai mare surpriză a serii a fost înfrângerea lui AC Milan cu Ferencvaros, scor 0-2, pe San Siro. Real Sociedad a remizat cu Olympique Lyon, scor 1-1.
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Dinamo Zagreb a produs o altă surpriză și a învins-o pe Sunderland în deplasare, scor 2-0. Celtic s-a impus cu 3-2 în fața lui Beșiktaș, iar Bournemouth a câștigat cu 3-1 pe terenul Spartei Praga.

Omonia Nicosia, echipa lui Florin Tănase, a pierdut cu NEC Nijmegen, scor 1-3. Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, a pierdut cu 2-1 în fața celor de la Union Saint-Gilloise, formația la care evoluează Darius Olaru.

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AC Milan - Ferencvaros 2-0

  • A marcat: L. Joseph (min. 52, min. 66)
  • Stadion: San Siro
  • Arbitru: Urs Schnyder, Asistenți: Marco Zürcher, Benjamin Zürcher, VAR: Lukas Fähndrich, AVAR: Robert Schröder

Real Sociedad - Olympique Lyon 1-1

  • Au marcat: Oskarsson (min. 28) / Tolisso (min. 54)
  • Stadion: Estadio de Anoeta
  • Arbitru: Anastasios Papapetrou, Asistenți: Tryfon Petropoulos, Andreas Fotopoulos, VAR: Angelos Evangelou, AVAR: Christian Dingert

Sparta Praga - Bournemouth 1-3

Au marcat: Sunghateh (min. 35) / Adams (min. 57), Evanilson (min. 81), Rayan (min. 90)

  • Stadion: Stadion Letná
  • Arbitru: Erik Lambrechts, Asistenți: Jo de Weirdt, Kevin Monteny, VAR: Bram Van Driessche, AVAR: Wesli De Cremer

Anderlecht - Salzburg 2-0

Au marcat: Augustinsson (min. 20), Winkler (min. 90)

  • Stadion: RSC Anderlecht Stadium
  • Arbitru: Elchin Masiyev, Asistenți: Elshad Abdullayev, Parvin Talibov, VAR: Michael Salisbury, AVAR: Nicat Ismayilli

Crystal Palace - Hoffenheim 1-1

Au marcat: Kamada (min. 90+1) / Prass (min. 7)

  • Stadion: Selhurst Park
  • Arbitru: Horațiu Feșnic, Asistenți: Valentin Avram, Alexandru Cerei, VAR: Cătălin Popa, AVAR: Guillermo Cuadra Fernandez

Nijmegen - Omonia Nicosia 3-1

Au marcat: Linssen (min. 50, min. 76), Bischoff (min. 74) / Diony (min. 23)

  • Stadion: Goffertstadion
  • Arbitru: Goga Kikacheishvili, Asistenți: David Akhvlediani, Davit Gabisonia, VAR: Cesar Soto Grado, AVAR: Aleko Aptsiauri

Lillestrom - Viktoria Plzen 0-1

  • A marcat: P. Adu (min. 10)
  • Stadion: Åråsen
  • Arbitru: Radoslav Gidzhenov, Asistenți: Miroslav Maksimov, Todor Vukov, VAR: Fedayi San, AVAR: Dimitar Dimitrov

Levski Sofia - Jagiellonia 1-0

  • A marcat: Stoyanchov (min. 83)
  • Stadion: Natsionalen Stadion Vasil Levski
  • Arbitru: Enea Jorgji, Asistenți: Denis Rexha, Ridiger Çokaj, VAR: Daniele Doveri, AVAR: Albert Doda

Bayer Leverkusen - Marseille 0-1

  • A marcat: Gouiri (min. 77)
  • Stadion: BayArena
  • Arbitru: Orel Grinfeeld, Asistenți: Roy Hassan, Idan Yarkoni, VAR: Carlos del Cerro Grande, AVAR: Tiago Martins

Benfica - Lech Poznan 3-1

Au marcat: Rafa Silva (min. 6), Prestianni (min. 67), Sudakov (min. 90) / Begtsson (min. 72)

  • Stadion: Estádio do SL Benfica
  • Arbitru: Martin Matoša, Asistenți: Matej Žunič, Aleksandar Kasapovič, VAR: Alen Borošak, AVAR: Jeroen Manschot

AZ Alkmaar - Juventus 1-2

  • Au marcat: A marcat: Meerdink (min. 88) / Koopmeiners (min. 19), Kolo Muani (min. 37)
  • Stadion: AZ Stadion
  • Arbitru: Damian Sylwestrzak, Asistenți: Adam Karasewicz, Bartosz Heinig, VAR: Piotr Lasyk, AVAR: Tomasz Kwiatkowski

Celtic - Beșiktaș 3-2

  • Au marcat: Osmand (min. 62), Duran, (min. 78, min. 87) / Olaitan (min. 54), Kokcu (min. 86)
  • Stadion: Celtic Park
  • Arbitru: Sascha Stegemann, Asistenți: Christof Günsch, Marco Achmüller, VAR: Benjamin Brand, AVAR: Patrick Hanslbauer

Sturm Graz - Celje 2-3

  • Au marcat: Diakite (min. 40 min. 90+3) / Seslar (min. 29, min. 73), Verbic (min. 45),
  • Stadion: Stadium Graz Liebenau
  • Arbitru: Giorgi Kruashvili, Asistenți: Levan Varamishvili, Giorgi Elikashvili, VAR: Pol van Boekel, AVAR: Koba Revazashvili

Sunderland - Dinamo Zagreb 0-2

  • Au marcat: Stojkovic (min. 22), Beljo (min. 39)
  • Stadion: Stadium of Light
  • Arbitrul: Andrea Colombo, Asistenți: Giovanni Baccini, Khaled Bahri, VAR: Marco Di Bello, AVAR: Daniele Chiffi

Celta Vigo - Union Saint Gilloise 1-2

  • Au marcat: Duran (min. 11) / Zeneli (min. 35, min. 49)
  • Stadion: Estadio Balaidos
  • Arbitru: Aliyar Aghayev, Asistenți: Zeynal Zeynalov, Akif Amirali, VAR: Manuel Schuettengruber, AVAR: Ingilab Mammadov

Torreense - Ararat-Armenia 3-2

  • Au marcat: Aguirre (min. 13), Vazquez (min. 90+3), Drammeh (min. 90+5) / Muradyan (min. 41) Wilson Valdez (min. 58)
  • Stadion: Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa
  • Arbitru: Miloš Milanović, Asistenți: Milan Pašajlić, Svetozar Živin, VAR: Aleksandar Živković, AVAR: Pavle Tomić

Hapoel Beer Sheva - OFI Creta 0-2

  • Au marcat: Poungouras (min. 45+2), Fountas (min. 56)
  • Stadion: Giulești
  • Arbitru: Edgars Maļcevs, Asistenți: Mārtiņš Svipsts, Deniss Ševcenko, VAR: Mario Zebec, AVAR: Kristaps Ratnieks

Clasamentul în Europa League

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Benfica412
2Bournemouth412
3Ferencvaros412
4Royale Union SG410
5Juventus410
6Olympiacos410
7Leverkusen49
8Beșiktaș47
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Dinamo Zagreb47
10Levski47
11Sunderland47
12Nijmegen47
13Lyon47
14AZ Alkmaar46
15Anderlecht46
16OFI Crete46
17Rennes46
18Omonia46
19Torreense46
20Real Sociedad45
21Crystal Palace45
22Sparta Praga44
23Hoffenheim44
24Sturm Graz44
Zona echipelor eliminate⤵️
25Celje44
26Salzburg44
27Celta Vigo43
28AC Milan43
29Jagiellonia43
30Viktoria Plzen43
31Marseille43
32Celtic43
33Hapoel Beer Sheva41
34Lilleström41
35Lech Poznan41
36Ararat-Armenia40

Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formațiile de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off.

Finala este programată pe 26 mai 2027, la Frankfurt.

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