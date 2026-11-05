Dezinteres pentru Craiova - Egnatia Fanii nu s-au îngrămădit să-și ia bilete pentru meciul din Conference League. Ultimele detalii +11 foto
Fanii Craiovei
Conference League

Dezinteres pentru Craiova - Egnatia Fanii nu s-au îngrămădit să-și ia bilete pentru meciul din Conference League. Ultimele detalii

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 13:23
alt-text Actualizat: 05.11.2026, ora 13:23
  • Meciul Universității Craiova cu Egnatia, din etapa #3 din Conference League, nu a stârnit interes în rândul fanilor olteni.
  • Câți suporteri vor fi prezenți pe „Ion Oblemenco” în această seară, mai jos în articol.
  • U Craiova - Egnatia se joacă de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În primul meci disputat pe teren propriu în faza principală din Conference League, cu Getafe (1-1), campioana României a fost susținută în tribune de peste 25.000 de fani.

Nu se va întâmpla același lucru și la partida cu Egnatia.

Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea! Nu va mai juca pentru Portugalia: „Plec cu capul sus, mândru de drumul pe care l-am parcurs”
Citește și
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea! Nu va mai juca pentru Portugalia: „Plec cu capul sus, mândru de drumul pe care l-am parcurs”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea! Nu va mai juca pentru Portugalia: „Plec cu capul sus, mândru de drumul pe care l-am parcurs”

Fanii nu s-au îngrămădit să cumpere bilete pentru meciul cu Egnatia

Deși campioana României are un început în forță în cadrul competiției, fiind și singura reprezentantă a României în cupele europene, fanii nu s-au înghesuit să cumpere bilete pentru meciul din etapa #3.

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, 5.500 de tichete au fost vândute în rândul fanilor Craiovei.

La acestea se adaugă 7.000 de abonamente pe care fanii le-au achiziționat înaintea duelului cu Getafe, care includ, printre altele, și meciul din această seară.

Astfel, la partida cu Egnatia vor fi maximum 15.000 de fani prezenți pe „Ion Oblemenco”.

FOTO. Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3, ultimul meci jucat de olteni în Conference League

Inter D'Escaldes - U Craiova FOTO FB U Craiova (1).jpeg
Inter D'Escaldes - U Craiova FOTO FB U Craiova (1).jpeg

Galerie foto (11 imagini)

Inter D'Escaldes - U Craiova FOTO FB U Craiova (1).jpeg Inter D'Escaldes - U Craiova FOTO FB U Craiova (2).jpeg Inter D'Escaldes - U Craiova FOTO FB U Craiova (3).jpeg Inter D'Escaldes - U Craiova FOTO FB U Craiova (4).jpeg Inter D'Escaldes - U Craiova FOTO FB U Craiova (5).jpeg
+11 Foto
labels.photo-gallery

Universitatea Craiova a ajuns la 7 victorii consecutive în campionat, după 2-1 cu FC Botoșani, și se află pe locul secund în Superliga, cu 32 de puncte, la unul singur în spatele liderului Dinamo.

De cealaltă parte, Egnatia este lider în campionatul Albaniei, cu 24 de puncte acumulate după 10 etape. Are un avantaj de 4 puncte față de Teuta, ocupanta locului secund.

În clasamentul fazei principale din Conference League, U Craiova se poziționează pe locul 11, cu 4 puncte, în timp ce Egnatia este pe 20, cu 2 puncte.

Programul Universității Craiova în Conference League

  • 15 octombrie 2026: U Craiova - Getafe CF 1-1
  • 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3
  • 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia
  • 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
  • 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
  • 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
Universitatea Craiova bilete conference league egnatia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:51
Bancu e TGV-ul Craiovei Căpitanul alb-albaștrilor, în ritmul celui mai bun sezon al carierei. A depășit o barieră impresionantă
Bancu e TGV-ul Craiovei Căpitanul alb-albaștrilor, în ritmul celui mai bun sezon al carierei.  A depășit o barieră impresionantă
11:45
Contractul vieții la 30 de ani Marius Coman, dorit într-un campionat îndepărtat! UTA așteaptă oferta oficială
Contractul vieții la 30 de ani Marius Coman, dorit într-un campionat îndepărtat! UTA așteaptă oferta oficială
11:11
Dispare o echipă națională? FRF ia în calcul desființarea unui lot al României! Planul federației
Dispare o echipă națională? FRF ia în calcul desființarea unui lot al României! Planul federației
11:20
„Asta ne-a costat” Antrenorul Eganatiei a identificat „secretul” oltenilor: „E punctul lor forte”
„Asta ne-a costat” Antrenorul Eganatiei a identificat „secretul” oltenilor: „E punctul lor forte”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Top stiri
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Diverse
10:20
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Citește mai mult
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Special
06:00
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește
Citește mai mult
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Special
09:00
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Citește mai mult
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
FOTO | Accident pe Linia 41, cu tramvai vs mașină. Martor: E blocat tot în intersecția Crângași cu Ceahlău
B365
05.11
FOTO | Accident pe Linia 41, cu tramvai vs mașină. Martor: E blocat tot în intersecția Crângași cu Ceahlău
Citește mai mult
FOTO | Accident pe Linia 41, cu tramvai vs mașină. Martor: E blocat tot în intersecția Crângași cu Ceahlău

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 19 rapid 20 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share