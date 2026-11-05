Meciul Universității Craiova cu Egnatia, din etapa #3 din Conference League, nu a stârnit interes în rândul fanilor olteni.

Câți suporteri vor fi prezenți pe „Ion Oblemenco” în această seară, mai jos în articol.

U Craiova - Egnatia se joacă de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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În primul meci disputat pe teren propriu în faza principală din Conference League, cu Getafe (1-1), campioana României a fost susținută în tribune de peste 25.000 de fani.

Nu se va întâmpla același lucru și la partida cu Egnatia.

Fanii nu s-au îngrămădit să cumpere bilete pentru meciul cu Egnatia

Deși campioana României are un început în forță în cadrul competiției, fiind și singura reprezentantă a României în cupele europene, fanii nu s-au înghesuit să cumpere bilete pentru meciul din etapa #3.

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, 5.500 de tichete au fost vândute în rândul fanilor Craiovei.

La acestea se adaugă 7.000 de abonamente pe care fanii le-au achiziționat înaintea duelului cu Getafe, care includ, printre altele, și meciul din această seară.

Astfel, la partida cu Egnatia vor fi maximum 15.000 de fani prezenți pe „Ion Oblemenco”.

FOTO. Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3, ultimul meci jucat de olteni în Conference League

Universitatea Craiova a ajuns la 7 victorii consecutive în campionat, după 2-1 cu FC Botoșani, și se află pe locul secund în Superliga, cu 32 de puncte, la unul singur în spatele liderului Dinamo.

De cealaltă parte, Egnatia este lider în campionatul Albaniei, cu 24 de puncte acumulate după 10 etape. Are un avantaj de 4 puncte față de Teuta, ocupanta locului secund.

În clasamentul fazei principale din Conference League, U Craiova se poziționează pe locul 11, cu 4 puncte, în timp ce Egnatia este pe 20, cu 2 puncte.

Programul Universității Craiova în Conference League

15 octombrie 2026 : U Craiova - Getafe CF 1-1

: U Craiova - Getafe CF 1-1 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3

Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia

U Craiova - KF Egnatia 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

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