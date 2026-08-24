Mijlocașul brazilian Fabinho (32 de ani) a fost transferat de Trabzonspor, echipă la care este legitimat și românul Denis Drăguș (27 de ani).

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Atacantul român nu intră în planurile antrenorului Fatih Tekke și nici nu a fost inclus de Trabzonspor în lotul pentru campionat, nici pe lista UEFA.

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Fabinho, transferat de Trabzonspor

După mutarea spectaculoasă a lui Mohamed Salah, Trabzonspor a mai dat o lovitură pe piața transferurilor. A ajuns la un acord cu Fabinho, fostul jucător al lui AS Monaco sau Liverpool.

Mijlocașul brazilian a semnat un contract valabil pe două sezoane cu formația turcă, acolo unde va purta tricoul cu numărul 6.

Ultima echipă pentru care a jucat Fabinho a fost Al-Ittihad, acolo unde a evoluat în ultimele trei sezoane.

Cifrele lui Fabinho din carieră:

AS Monaco: 233 de meciuri, 31 de goluri, 21 de pase decisive

Liverpool: 219 meciuri, 11 goluri, 11 pase decisive

Al-Ittihad: 111 meciuri, 7 goluri, 9 pase decisive

Bem-vindo à família Trabzonspor 🤝



𝑭𝑨𝑩𝑰𝑵𝑯𝑶 | #6 pic.twitter.com/RDAbH1c7oZ — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 24, 2026

În contextul sosirii lui Fabinho la Trabzonspor, situația lui Denis Drăguș pare tot mai clară, numărul străinilor din cadrul lotului fiind de 14.

Denis Drăguș negociază rezilierea contractului cu Trabzonspor

Drăguș nu a evoluat niciun minut pentru fosta campioană a Turciei, în ciuda faptului că a făcut deplasarea cu echipa în cantonamentul din Austria.

În acest context, presa din Turcia anunță că discuțiile pentru rezilierea contractului dintre Drăguș și Trabzonspor sunt în toi.

„Negocierile pentru despărțirea de Denis Drăguș, care nu mai intră în planurile lui Trabzonspor, continuă.

Discuțiile dintre clubul turc și fotbalistul român privind rezilierea contractului sunt în desfășurare. Totuși, procesul nu a fost încă finalizat, deoarece Drăguș nu a ajuns deocamdată la un acord cu un alt club.

Trabzonspor intenționează să elibereze un loc în lot în această perioadă de transferuri și vrea să rezolve situația lui Drăguș cât mai repede ”, scrie sesvertrabzon.com.

Drăguș se ține tare la negocieri, încercând să obțină drept compensație o sumă cât mai mare din cele 3 milioane de euro pe care le-ar avea de încasat până la finalul contractului.

Ca să poată semna cu FCSB din postura de jucător liber, atacantul naționalei trebuie să-și rezilieze contractul până pe 7 septembrie, data la care se închide perioada de transferuri în România.

2028 este anul în care îi expiră actuala înțelegere a lui Drăguș cu Trabzonspor

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